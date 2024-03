Urlaubsorte in SH: Das ist neu zur Saison 2024 Stand: 23.03.2024 05:00 Uhr Mit 9,3 Millionen Gästen und 38 Millionen Übernachtungen wurde das beste Ergebnis in der Geschichte des Schleswig-Holstein-Tourismus gezählt. Zum Saisonstart haben wir recherchiert und eine Auswahl an neuen und besonderen Attraktionen im Land zusammengestellt.

Die Vielfalt unseres Landes, die reizvolle Landschaft und die vielen Strände machen Schleswig-Holstein zu einem beliebten Reiseziel - besonders auch in der Sommersaison. Aber wir haben auch außergewöhnliche Restaurants, spannende Museen und tolle Freizeitmöglichkeiten. Pünktlich zum Saisonstart haben wir in den unterschiedlichen Landkreisen nachgefragt, was es dieses Jahr zum ersten Mal gibt. Welche besonderen Locations, Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten sollte man sich als Einheimischer oder als Tourist auf die "To-Do-Liste" setzen? Aus der großen Anzahl an Neuem haben wir eine redaktionelle Auswahl getroffen.

Kreis Schleswig-Flensburg

Hoch über der Schlei thront sie: Die kürzlich eröffnete Bar26 im Schleswiger Wikingturm. Am Wochenende hat das Café26 geöffnet und es gibt Kaffee und selbst gebackenen Kuchen bei bestem Blick.

Ein Tipp für Familien: Das Projekt "Seenland um Flensburg" ist im Oktober 2023 abgeschlossen worden. Nun stehen im Bereich zwischen Handewitt und Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) neben vielen wunderschönen Seen auch diverse Wander- und Radwege, Rastplätze, Aussichtsplattformen, ein neuer Badesee, Trimm dich-Steine und noch viel mehr zur Verfügung.

Ein Ausflug, der es in sich hat: Ein neuer Minigolfplatz in unmittelbarer Nähe des Danewerk. Die Abenteuer-Golfbahn mit 18 Bahnen: "Auf den Spuren der Wikinger - die Bedeutung des Danewerk und Haithabus" orientiert sich an dem legendären Schutzwall und UNESCO-Welterbe.

Nachdem es lange geschlossen war, hat das Schulhausmuseum in Hollingstedt ab Mai 2024 wieder jeden Samstag von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Wie sah es in einer Schulklasse damals aus, wie lebten die Lehrer? Hier bekommt man einen originalgetreuen Blick in die Kaiserzeit um 1900.

Kreis Plön

In der Marina Wendtorf (Kreis Plön) eröffnet der Fernsehkoch Steffen Henssler in diesen Tagen sein "Ahoi-Restaurant". Auf der Terrasse kann man nebenbei das maritime Treiben auf der Kieler Förde an der Mündung zum Nord-Ostsee-Kanal beobachten.

Kreis Ostholstein

In Eutin wird die Open-Air-Saison 2024 in neuer Architektur eröffnet. Die neue Festspiel-Tribüne ist ein statisch anspruchsvolles Bauwerk mit besonders guter Akustik. Mit dem Musical "Jesus Christ Superstar" wird die neue Open-Air-Bühne am 5. Juli eröffnet.

Nach drei Jahren findet in Neustadt (Holstein) wieder die Europäische Skulpturen-Triennale statt. Vom 6. bis 20. Juli 2024 reisen fünf international bekannte Bildhauerinnen und Bildhauer in den Kreis Ostholstein und arbeiten im Freiluft-Atelier.

Lübecker Bucht

Unter dem Titel "Wanderthlon" hat die Stadt Lübeck eine dreiteilige Wander-Challenge entwickelt, die Anfang April startet. Drei Routen, die sich in ihrer Streckenlänge steigern, können mit einem Wanderpass (gibt es an den Touristen-Informationsstellen) abgewandert werden.

Kreis Pinneberg

Bundesweit einmalig: Die Insel Helgoland (Kreis Pinneberg) gibt es jetzt zum Anfassen. Erstmals ist eine komplette Insel als Blindentastmodell erstellt worden. Das dreidimensionale Modell für die Insel Helgoland steht an prominenter Stelle auf dem Franz-Schensky- Platz nahe der Landungsbrücke.

Kreis Dithmarschen

In Heide gibt es neuerdings eine kulinarische Stadtführung. Auf der rund 2,5 km langen Route geht es in ausgesuchte Restaurants und Betriebe. Auf der Führung sollen Teilnehmende zudem viel Wissenswertes über die Gastgeber und über die Heider Stadtgeschichte erfahren.

Kreis Nordfriesland

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ist vom 26. bis 28. Juli erstmals ein großes Nachhaltigkeits-Festival geplant. Alle Produkte, die angeboten werden, müssen selbst gemacht und nachhaltig produziert sein.

Kreis Steinburg

Am ersten Juliwochenende (5.-7. Juli) ist im historischen Rathaus der Stadt Kellinghusen (Kreis Steinburg) die Eröffnung des Museums Kellinghusen geplant. Das Museum ist der bedeutenden Keramiktradition des Ortes gewidmet.

