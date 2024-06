Sommerferien: Urlaubsorte in Niedersachsen mit Buchungen zufrieden Stand: 11.06.2024 09:42 Uhr Am 24. Juni starten die Sommerferien in Niedersachsen und Bremen. Touristiker der Urlaubsregionen zeigen sich mit der Buchungslage weitgehend zufrieden. Der Fachkräftemangel bleibt ein Problem.

"Wir sind sehr zufrieden mit den Buchungen, die bei 90 Prozent liegen. Das haben wir sonst nur zur Heideblüte im August", so Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Nur 170 von 1.500 Betrieben in der Region hätten für die Schulferien noch freie Zimmer gemeldet. Es habe ungewöhnlich viele Frühbucher gegeben - Familien, die die heißen Orte in Südeuropa meiden wollten.

Videos 1 Min Tourismus: Niedersachsens Übernachtungszahlen sind gestiegen Im ersten Quartal hat es an der Nordsee 14,5 Prozent mehr Buchungen als im Vorjahr gegeben. Urlaub außerhalb der Saison wird beliebter. (31.05.2024) 1 Min

Fachkräftemangel bleibt ein Problem

Auch an der Nordseeküste zeigen sich Touristikerinnen und Touristiker optimistisch. "Die Buchungslage für die Inseln, das Binnenland und die Küste ist gut", sagte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Nordsee in Wilhelmshaven. Die Auslastung der Unterkünfte liege im Durchschnitt zwischen 75 und 90 Prozent, teilweise auch höher. Freie Unterkünfte gebe es dennoch überall in der Region. Probleme gibt es aber trotzdem - etwa den anhaltenden Fachkräftemangel.

Neue Attraktionen im Harz sollen Besucher anlocken

Den Fachkräftemangel benennen auch Touristikerinnen und Touristiker im Harz nach wie vor als Problem. Gastgeberinnen und Gastgeber der Mittelgebirgsregion blicken derzeit noch verhalten auf die Sommerferien. Das liege vor allem am kurzfristigen Buchungsverhalten der Gäste, wie eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes mitteilte. Erfahrungsgemäß sei die Region aber beliebt. Besonders gefragt seien Camping- und Wohnmobilplätze. Neue Attraktionen sollen Gäste anlocken - etwa der größtenteils fertiggestellte Harzturm in Torfhaus oder das 4D-Animationskino in Bad Harzburg.

Ferienbauernhöfe im August gut gebucht

Auch Betreiberinnen und Betreiber von Ferienbauernhöfen stellen sich auf viele Besucherinnen und Besucher ein - besonders aus dem Ruhrgebiet und Berlin. Die kurze Anreise aus Nordrhein-Westfalen oder Brandenburg sei gerade für Familien mit kleinen Kindern ein großer Vorteil, so die Geschäftsführerin der Landtouristik Niedersachsen, Vivien Ortmann. Die Ferien beginnen dort später, deshalb sei besonders der August auf vielen Höfen schon gut gebucht.

