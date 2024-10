MPK: Migration, Sicherheit und Rundfunk-Reform im Fokus Stand: 24.10.2024 11:28 Uhr Die Regierungschefs der Länder treffen sich bis morgen zur Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig. Sie beraten unter anderem über die Reformpläne für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Migrationspolitik. Niedersachsens Ministerpräsident Weil zweifelt an einer Einigung zur Migration.

Den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hat am 1. Oktober 2024 Sachsen übernommen. Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) dringt weiter auf eine schärfere Asylpolitik. Die Zahl der 170.000 Asylanträge, die bis Ende September in Deutschland gestellt wurde, sei zu hoch. Sachsen fordert unter anderem Zurückweisungen an den Grenzen, einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen und die Durchführung von Asylverfahren in Nicht-EU-Ländern. Über Ergebnisse der Beratungen der MPK wird voraussichtlich morgen Mittag bei einer Pressekonferenz informiert.

Weil zweifelt an Einigung zur Migration

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist skeptisch, dass es eine Einigung in der Migrationsdebatte geben wird. Er sei unsicher, "ob es tatsächlich diesmal wieder gelingen wird, zwischen den 16 Ländern zu einem Konsens zu gelangen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Hannover. Es sei außerordentlich schwer, "in diesen Vorwahlzeiten über konkrete Sacharbeit auch gemeinsam Fortschritte zu erzielen". So sei etwa beim Thema Zurückweisungen an den deutschen Grenzen sehr klar, dass die Forderungen der CDU nicht dem europäischen Recht entsprächen. Es sei nicht gut, den Bürgerinnen und Bürgern vorzugaukeln, es gäbe einen Hebel, wenn man gleichzeitig wisse, dass man damit vor Gerichten nicht durchkommen werde. "Das trägt nicht zur Glaubwürdigkeit von Politik bei", betonte Weil.

Weitere Bemühungen gefordert, um Migration zu begrenzen

Der niedersächsische Städtetag fordert unterdessen weitere Bemühungen, um die Migration zu begrenzen. Hauptgeschäftsführer Jan Arning dringt darauf, dass weniger Asylbewerber in nationale Verfahren kommen und die Ausländerbehörden in den Kommunen entlastet werden. Und auch der niedersächsische Städte- und Gemeindebund erwartet von den Länderchefs Beschlüsse, mit dem Ziel, die Zuwanderung besser zu steuern und zu begrenzen. Denn, so der Städte- und Gemeindebund zum NDR, die Kommunen müssten nach wie vor viele Flüchtlinge unterbringen und betreuen, was auf Dauer nicht zu leisten sei. Vom Bund fordert er mehr finanzielle Unterstützung für die Integration der Flüchtlinge.

Die Dachverbände der Kommunalverbände werden den Länderchefinnen und -chefs in Leipzig ihre Forderungen selbst vortragen können. Denn im Unterschied zu anderen Ministerpräsidentenkonferenzen sind sie für Freitag als Gäste der MPK eingeladen. Das finden sowohl der niedersächsische Städtetag als auch der Städte- und Gemeindebund überfällig und sollte aus ihrer Sicht beibehalten werden.

Bund und Länder hatten sich im vergangenen Jahr nach monatelangem Streit auf eine Systemumstellung bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten geeinigt. Der Bund zahlt für jeden Asyl-Erstantragssteller eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro und nicht mehr wie früher eine jährliche Gesamtsumme von rund 3,7 Milliarden Euro.

Schwesig will innere Sicherheit zum Thema machen

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) kündigte zudem an, das umstrittene Sicherheitspaket zum Thema zu machen. "Wir werden auf der MPK auch darüber sprechen, warum die CDU im Bundesrat Teile blockiert hat", sagte sie vor Beginn der Konferenz. "Es geht hier um Maßnahmen zur Identifizierung von Terroristen und schweren Straftätern." Nach dem Messeranschlag von Solingen im August hatte der Bundestag in der vergangenen Woche das von SPD, Grünen und FDP beschlossene Sicherheitspaket nach kontroverser Debatte angenommen. Den Teil, der Pläne für den Abgleich biometrischer Daten im Internet durch die Sicherheitsbehörden betrifft, stoppte am Freitag dann aber der Bundesrat.

Reform und Finanzbedarf für Rundfunkanstalten

Ein weiterer Punkt sind die Beratungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dabei geht es um Reformen in den Anstalten und um das zur Verfügung stehende Geld ab dem kommenden Jahr. Die zuständige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hat eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent auf monatlich 18,94 Euro ab Januar empfohlen.

Die Länder müssten ein Plus einstimmig beschließen. Allerdings gibt es Widerstände gegen die Erhöhung, etwa aus Bayern und Sachsen-Anhalt. Der Rundfunkbeitrag ist seit drei Jahren nicht mehr gestiegen.

Campact will gegen Programm-Kürzungen protestieren

Die Kampagnenorganisation Campact hat für Freitag Protest vor der Kongresshalle am Zoo, dem Tagungsort der Länderchefs, angekündigt. Sie wendet sich gegen die geplanten Kürzungen bei den öffentlich-rechtlichen Programmangeboten und die mögliche Schließung von TV- und Radiosendern.

Bereits am Mittwoch wurde vor dem MPK-Tagungsgebäude in Leipzig eine Petition für den Erhalt des Senders 3sat übergeben. Die Petition richtet sich unter dem Titel "Rettet 3sat! Rettet unsere Kultur!" an die Rundfunkkommission, die Ministerpräsidentenkonferenz sowie an Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).

Zu den zunächst 149.000 Unterzeichnenden der Online-Petition gehören die Regisseure Wim Wenders und Volker Schlöndorff, die Schriftstellerinnen Elke Heidenreich und Sybille Berg sowie die Schauspielerinnen Iris Berben und Sandra Hüller.

Die Rundfunkkommission plant, 3sat mit Arte zusammenzulegen. Bei der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks droht insgesamt die Schließung von bis zu fünf TV-Spartensendern und 16 Hörfunkkanälen. Außerdem geht es um strengere Regeln für Öffentlich-Rechtliche im Netz. Nach den Plänen der Rundfunkkommission soll das Verbot der "Presseähnlichkeit" in Zukunft noch restriktiver formuliert werden.

