Krankenhausreform: Bund und Länder einigen sich auf Eckpunkte Stand: 10.07.2023 16:38 Uhr Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte einer Krankenhausreform geeinigt. Das teilten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Vertreter der Bundesländer nach einem Treffen in Berlin am Montag mit.

In der Pressekonferenz sprach Lauterbach von "einer Art Revolution". Über den Sommer würden Bund und Länder nun einen konkreten Gesetzentwurf ausarbeiten. Bei der Finanzierung werde es wie geplant eine Abkehr von den Fallpauschalen geben, sagte Lauterbach. Künftig sollten 60 Prozent der Kosten von Kliniken über Vorhaltepauschalen gedeckt werden. "Das nimmt den ökonomischen Druck weg", sagte der Minister.

Lauterbach: Reform ist Existenzgarantie für kleine Kliniken

Kleine Krankenhäuser würden nicht mehr gezwungen, so viele Leistungen zu erbringen, Krebsbehandlungen etwa würden in Spezialzentren erfolgen. Die Vorhaltepauschalen könnten nur Kliniken erhalten, die auch entsprechende Qualtiätskriterien erfüllten, so Lauterbach. Kleine Kliniken könnten sich damit darauf konzentrieren, was sie gut leisten könnten. Die Reform sei damit auch eine "Existenzgarantie für kleine Kliniken auf dem Land", sagte der Minister. Dies helfe auch gerade Krankenhäusern in Ostdeutschland, weil dort viele Häuser gefährdet seien, weil sie nach dem bisherigen System nicht mehr auf genügend Behandlungsfälle kämen.

Bund will Gesetz zu Daten über Klinik-Qualität im Alleingang umsetzen

Lauterbach kündigte auch an, dass der Bund seinen Plan, Daten zur Qualität von Kliniken zu veröffentlichen, im Alleingang umsetzen werde. Er hoffe, dass ein dafür nötiges Gesetz schnell verabschiedet werde und die Daten schon ab dem 1. Januar 2024 veröffentlicht werden könnten.

Lauterbach hatte vor dem Treffen mit den Ländern heute noch einmal Druck gemacht: Man sei an einem "Scheidepunkt", sagte Lauterbach: "Wir müssen uns überlegen - will man die Reform oder nicht. Wir können keine faulen Kompromisse machen."

Philippi: Versorgung der Patienten muss im Mittelpunkt stehen

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) hatte am Morgen auf NDR Info gesagt, dass die Versorgung der Patienten im Mittelpunkt der Reform stehen müsse. Eine Verringerung der Anzahl an Krankenhäusern aufgrund des Ärzte- und Personalmangels wäre für ihn grundsätzlich keine schlechte Entscheidung, wenn sich dadurch die Versorgung der Patienten verbessern würde, so Philippi. "Wenn wir es hinbekommen, dass sie nicht ins nächstbeste, sondern in das richtige Krankenhaus transportiert werden, wäre das eine positive Entwicklung." Dies gelte auch, wenn Patienten dafür längere Wege in Kauf nehmen müssten. Das sei besser als in einer Klinik zu landen, die über bestimmte technische Voraussetzungen nicht verfügt, so Philippi.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 10.07.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik