Landrat Sternberg fordert Schutzfonds für kleine Kliniken Stand: 29.06.2023 06:45 Uhr Um die geplante Krankenhausreform auch in Kliniken im ländlichen Raum umsetzen zu können, fordert der Landrat von Ludwgslust-Parchim finanzielle Hilfen.

Der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), hat vom Land einen Schutzfonds für kleinere Krankenhäuser gefordert. Der Politiker sagte im Sozialauschuss des Landtags, die Hilfen könnten den Kliniken bei der bevorstehenden Krankenhausreform des Bundes helfen.

Geld für Zusammenlegung von Kliniken

Landrat Sternberg hat drei Krankenhäuser in seinem Kreis wieder in kommunale Hand gebracht - und unter dem Dach der LUP-Kliniken zusammengeführt. Fünf Millionen Euro hat er dafür vom Land bekommen - auch, um die Zusammenarbeit der drei Häuser zu stärken. Das sei wichtig, um bei der geplanten Reform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bestehen zu können.

Kredite für Kliniken

Sternberg schlägt vor, einen landesweiten Schutzfonds für Kliniken einzurichten. Mit dem Landesgeld könne die Kooperation andere Kliniken gefördert werden. Es gehe nicht um dauerhafte Hilfe, sondern um Kredite. Nach NDR Informationen plant das Land bisher verstärkte Investionen in die Krankenhaus-Ausstattung. Das Kabinett will den neuen Landeshaushalt für 2024 und 2025 in der kommenden Woche verabschieden.

