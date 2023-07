Krankenhausreform: Umfrage zeigt Hoffnung auf mehr Qualität Stand: 11.07.2023 14:02 Uhr Die geplante Krankenhausreform sorgt dafür, dass die Qualität der Behandlungen steigt - das erwarten zumindest zwei Drittel der Befragten einer #NDRfragt-Umfrage. Ebenso viele befürchten längere Wege zur Klinik.

von Björn Schwentker

Nachdem sich am Montag Bund und Länder auf die Eckpunkte einer Krankenhausreform geeinigt hatten, hat der NDR in seiner #NDRfragt-Umfragecommunity erhoben, was die Menschen von der Reform erwarten. Im Ergebnis der nicht repräsentativen aber gewichteten Umfrage unter 4.500 Teilnehmenden sind Hoffnung und Befürchtungen etwa gleichauf: Während viele vor allem auf dem Land längere Wege zu einer geeigneten Klinik befürchten, sehen ebensoviele Chancen für eine bessere Behandlungsqualität.

Das Reformkonzept des Bundes sieht vor, die Krankenhäuser künftig in drei Stufen einzuteilen: Grundversorger, Fachkrankenhäuser und Unikliniken. Nicht jede Klinik soll künftig alle Behandlungen und Operationen leisten. Stattdessen sollen sich die Häuser stärker spezialisieren können. Darauf dürften sich die Hoffnungen gründen, dass die Behandlungsqualität steigt.

Angst vor Versorgungslücken auf dem Land

Die Umfrage offenbart deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land: In den ländlichen Gebieten sorgen sich fast drei Viertel der Befragten, dass sie in Zukunft weiter fahren müssen, um eine Klinik zu finden, in der sie ausreichend gut behandelt werden. Eine klare Mehrheit erwartet auf dem Land zudem, dass die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Das würde bedeuten, dass Notfälle nicht mehr rechtzeitig behandelt werden können. In den städtischen Regionen findet sich dafür keine Mehrheit.

An Kostenersparnis glaubt vor allem Lauterbach

Auch wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit seinen Reformvorschlägen darauf zielt, die Finanzierung der Kliniken besser aufzustellen - an eine durchschlagende Kostenersparnis glaubt unter den Umfrage-Teilnehmenden nur eine Minderheit. Nicht einmal jeder Vierte denkt, dass die Reform dazu führt, dass die Krankenkassenbeiträge weniger stark steigen.