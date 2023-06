Diskussion in Hamburg über geplante Krankenhausreform

Stand: 08.06.2023 08:12 Uhr

So viel ist klar: Neue Freunde macht sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit seiner Krankenhausreform nicht - zumindest nicht in den Krankenhäusern. Das wurde am Mittwochabend auch in Hamburg deutlich - da wurde auf Einladung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund über die Pläne diskutiert.