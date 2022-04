Köpfe von internationalem Drogenring kommen aus Hannover Stand: 21.04.2022 13:41 Uhr Unter Federführung des LKA Niedersachsen sowie Zoll und Staatsanwaltschaft Hannover ist ein Schlag gegen Drogenhändler gelungen. Die Gruppe aus dem Raum Hannover soll 23 Tonnen Kokain importiert haben.

Nach den länderübergreifend durchgeführten Razzien am Mittwoch haben die Ermittler am Donnerstag auf einer Pressekonferenz weitere Details zu den Hintergründen bekannt gegeben. So benannte der Vizepräsident des Landeskriminalamtes, Bernd Gründel, zwei Männer aus Hannover als die führenden Köpfe der kriminellen Organisation. Der 39-jährige mutmaßliche Haupttäter konnte demnach in der Nacht zu Donnerstag in Dubai festgenommen werden. Der zweite mutmaßliche Haupttäter war bereits Mitte März in Spanien gestellt worden. "Mit dem gestrigen Einsatz ist es gelungen, die Struktur einer international agierenden Tätergruppierung zu zerschlagen, die aus der Region Hannover heraus Rauschgift über mehrere Kontinente vertrieben hat", sagte Gründel. "Das zeigt: Polizeiarbeit macht an Grenzen nicht halt. Die jahrelangen guten Beziehungen des LKA zu internationalen Partnern sowie die beharrliche und akribische Ermittlungsarbeit haben dem organisierten Verbrechen einen schweren Schlag versetzt."

AUDIO: Razzien: Polizei geht gegen Kokainbanden vor (1 Min) Razzien: Polizei geht gegen Kokainbanden vor (1 Min)

Ermittlungen begannen 2020

Am frühen Mittwochmorgen hatten Ermittelnde des LKA Niedersachsen, des Zollfahndungsamts (ZFA) Hannover sowie der Staatsanwaltschaft Hannover 35 Objekte in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Elf Personen wurden im Rahmen der Razzia vorläufig festgenommen. Nach Angaben des LKA wird der international agierenden Gruppe unter anderem vorgeworfen, mehr als 23 Tonnen Kokain aus Südamerika in die Europäische Union geschmuggelt zu haben.Dem Schlag waren umfangreiche verdeckte Ermittlungen vorausgegangen, die Mitarbeitende des LKA Niedersachsen und des ZFA Hannover bereits 2020 begonnen hatten. Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Hannover die Durchsuchungsanordnungen und Haftbefehle für die mutmaßlichen Rauschgifthändler, die nun am Mittwoch vollstreckt wurden. "Die heutigen Maßnahmen sind der vorläufige Höhepunkt der Ermittlungen, die wir seit 2020 akribisch führen", sagte LKA-Präsident Friedo de Vries.

Durchsuchungen auch in anderen Ländern

Die Durchsuchungsaktion hatte laut LKA ihren Schwerpunkt in der Region Hannover sowie in den niedersächsischen Städten und Gemeinden Celle, Walsrode, Visselhövede, Liebenburg, Sarstedt, Wolfsburg, Meinersen und Achim. Darüber hinaus gab es Durchsuchungen in den Niederlanden, Belgien, Spanien und Paraguay. LKA-Chef de Vries sprach von einer "Demonstration funktionierender Zusammenarbeit europäischer und internationaler Sicherheitsbehörden".

Rekordfund im Hamburger Hafen

Nach NDR Informationen steht die Aktion im Zusammenhang mit einem Kokain-Rekordfund im Hamburger Hafen im vergangenen Jahr, bei dem 16 Tonnen des Rauschgifts beschlagnahmt worden waren. Damals hatten Zollbeamte am 12. Februar 2021 nach einem Tipp von niederländischen Kollegen fünf Container einer Importfirma aus Rotterdam röntgen lassen, die diese aus Paraguay nach Hamburg bestellt hatte. In den Containern sollte sich eigentlich Spachtelmasse befinden. Beim Röntgen entdeckten die Ermittler dann aber auch rund 1.700 Blechdosen. Diese enthielten mehr als 16 Tonnen Kokain.

Weitere 7,2 Tonnen Kokain im Hafen von Antwerpen

Nach einem Hinweis aus Hamburg überprüften die niederländischen Sicherheitsbehörden die Import-Firma aus Rotterdam. An sie war eine weitere, 7,2 Tonnen schwere Kokainlieferung adressiert, die die belgische Polizei kurz darauf im Hafen von Antwerpen sicherstellte. Die niederländische Polizei nahm daraufhin den Geschäftsführer der Import-Firma fest.

Weitere Informationen Rekordfund in Hamburg: Zoll stellt 16 Tonnen Kokain sicher Drogen statt Spachtelmasse: Es ist der größte Kokainfund aller Zeiten in Deutschland und Europa. (24.02.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | NDR Info | 20.04.2022 | 16:00 Uhr