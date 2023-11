Herbststurm: Sturmfluten und starker Wind an der Nordsee erwartet Stand: 24.11.2023 08:21 Uhr Ein Herbststurm streift den Norden. Der DWD rechnet heute an der Nordseeküste vereinzelt mit orkanartigen Sturmböen. Es gilt eine Sturmflutwarnung - der Hamburger Fischmarkt steht bereits unter Wasser.

Das Hochwasser soll bis zu zwei Meter höher als das mittlere Tidehochwasser ausfallen. Das sagte das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) für den Vormittag und den Nachmittag voraus. Betroffen sind demnach die gesamte deutsche Nordseeküste sowie Emden, Bremen und Hamburg. Es gilt eine Sturmflutwarnung.

Hamburger Fischmarkt überflutet

Strände, Vorländer und Hafenflächen könnten überschwemmt werden. Infolge steigender Pegelstände der Elbe steht bereits der Fischmarkt in Hamburg unter Wasser. Der Parkplatz vor der Fischauktionshalle, sowie der Parkplatz im Stadtteil Övelgönne liefen voll. Am Nachmittag sollen die Überschwemmungen noch höher werden. Der Wind soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) an der Küste Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichen und ab Nachmittag nachlassen. Samstag soll sich die Wetterlage den Angaben zufolge beruhigen. Weil das Sturmtief "Niklas" kältere Polarluft mit sich bringt, kann es jedoch heute und am Wochenende im Bergland zu Schneefall kommen.

Fährbetrieb zu und von den Ostfriesischen Inseln eingeschränkt

Reisende müssen wegen des Sturms mit Einschränkungen im Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln rechnen. Die Deutsche Bahn stellt den Fährverkehr von und nach Wangerooge heute wegen der angekündigten Sturmfluten komplett ein. Am Samstag sollen die Fähren ebenfalls teilweise ausfallen oder zu anderen Zeiten fahren.

Nachdem die Fähren zwischen dem Festland und Spiekeroog am Donnerstag teilweise zu anderen Uhrzeiten abgelegt hatten, verkehren sie heute gar nicht. Samstag sollen sie wieder fahren.

Auch in Schleswig-Holstein fallen Fähren aus

Einschränkungen im Fährbetrieb sind auch in Schleswig-Holstein zu spüren: Die Fähren zwischen Schlüttsiel und den Halligen stellen laut Reederei ihren Betrieb ein, ebenso wie jene nach Langeneß. In Kiel fiel der Fährbetrieb ebenfalls aus - dort allerdings wegen Niedrigwassers aufgrund des starken Westwinds.

Leichte Sturmfluten bis zu zehnmal in der Saison

Laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz treten leichte Sturmfluten nach dem langjährigen Mittel statistisch bis zu zehnmal in der Saison zwischen September und April auf. Sie sind keine größere Herausforderung für den Küstenschutz.

