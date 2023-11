Hamburg könnte bald ein dreistelliger Millionenbetrag fehlen Stand: 23.11.2023 07:52 Uhr In Hamburg stehen Investitionen in den Klimaschutz auf der Kippe. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse könnten fest zugesagte Gelder der Bundesregierung wegfallen. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte NDR 90,3: Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag.

Dramatisch nennt der Finanzsenator, wie sich die Haushaltskrise der Bundesregierung auf Hamburg auswirken könnte. Das Bundesverfassungsgericht hatte mit seinem Urteil zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) die Haushaltsplanung der Bundesregierung über den Haufen geworfen. Deshalb stehen nun einige Projekte auf dem Prüfstand. Aus dem KTF des Bundes sollten auch Projekte in Hamburg gefördert werden. "Die stehen jetzt im Feuer, das muss man so deutlich sagen", sagte Dressel. Das sei dramatisch weil man auch in Hamburg einen Beitrag dazu leisten wolle, dass die Transformation von Wirtschaft und Industrie gelinge.

Forderung nach schnellem Handeln in Berlin

Noch steht nicht fest, welche Projekte konkret betroffen sein werden. Aber der Finanzsenator stellt klar: Wenn der Bund Fördergelder streiche, werde Hamburg das nicht komplett ausgleichen können. Deswegen sei es so wichtig, dass der Bund jetzt nach dem Prinzip verfahre: Retten was zu retten ist. Dressel fordert die Ampel-Regierung außerdem auf, schnell zu handeln: "Mit jedem Tag weiterer Wartezeit entsteht weiterer Schaden und Verunsicherung in der deutschen Wirtschaft. Deshalb muss ganz schnell nachgearbeitet werden."

Vorschlag: Sondervermögen für Klima-Projekte

Als Lösung kann sich der Finanzsenator vorstellen, neben dem Sondervermögen für die Bundeswehr noch ein Sondervermögen für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft aufzulegen. Dafür müsste allerdings auch die Union im Bundestag zustimmen.

Bürgerschaft stimmt neuem Klimaschutzgesetz zu

Das Berliner Milliardenloch hat am Mittwoch aber auch andere Debatten in der Bürgerschaft überschattet. Beispielsweise als es um Hamburgs neues Klimaschutzgesetz ging - mit rot-grüner Mehrheit hat die Bürgerschaft der Novelle des Klimaschutzgesetzes und der erneuten Fortschreibung des Klimaplans in erster Lesung zugestimmt. Darin ist beschrieben, wie Hamburg den CO2-Ausstoß senken und bis 2045 CO2-neutral werden will.

