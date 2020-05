Corona-Ticker: Erstes Testzentrum in SH schließt

Testzentrum in Ahrensburg schließt

Küsten erwarten Urlauber-Ansturm zu Pfingsten

Niedersachsen meldete gestern 87 neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein und Hamburg jeweils zwei, Mecklenburg-Vorpommern 0 und Bremen 24.

Corona-Testzentrum in Ahrensburg schließt

In Schleswig-Holstein schließt heute das erste Corona-Testzentrum. Nach neun Einsatzwochen finden in der Teststation Ahrensburg (Kreis Stormarn) derzeit die letzten Untersuchungen statt. Insgesamt wurden dort rund 1.000 Patienten auf Covid-19 getestet. Das Corona-Testzentrum in Ahrensburg war errichtet worden, um dort rund 200 Tests pro Tag durchführen zu können. In den vergangenen Tagen kamen allerdings täglich nur 20 bis 30 Menschen, so der Kreis Stormarn. Ahrensburg bleibt aber vorbereitet. Die Anlage wird zwar abgebaut, lässt sich im Ernstfall aber schnell wieder errichten, teilte der Kreis mit.

Pfingsten: Was ist wo erlaubt?

Das lange Pfingstwochenende liegt vor uns. Doch wer spontan einen Ausflug an die Küste vorhat, sollte sich vorher über die Regeln am Ziel informieren. Was gilt in Sachen Tourismus und Gastronomie in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg? Ein Überblick von NDR.de.

115 neue Corona-Fälle am Donnerstag im Norden gemeldet

Am Donnerstag wurden im Norden insgesamt 115 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet: In Niedersachsen 87, in Bremen 24, in Schleswig-Holstein 2, in Hamburg 2. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete erneut keine Neuinfektion.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Guten Morgen! Corona-Live-Ticker startet wieder

Moin aus der Redaktion von NDR.de. Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte und den folgenden Seiten: