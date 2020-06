Corona-Ticker: Massentests in Göttingen und Vorpommern

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise im Norden - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Das Geschehen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Vorpommern: Positiv getesteter Priester steckt bislang sieben Menschen an - weitere Tests

Nach Corona-Ausbruch in Göttingen: Massentest in Hochhaus geht weiter

Im Norden gab es gestern 145 Neuinfektionen, davon 124 in Niedersachsen, 14 in Bremen, vier in Hamburg, drei in Mecklenburg-Vorpommern und keine in Schleswig-Holstein

Ferienpassaktionen - diesmal anders

Trotz Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden in den Sommerferien auch in Schleswig-Holstein viele Ferienpassaktionen für Kinder und Jugendliche veranstaltet. Aber es wird diesmal etwa in der Regel eine Anmeldepflicht auch für kostenlose Veranstaltungen geben und Abstände müssen eingehalten werden. Zudem behalten sich die Kommunen vor, Veranstaltungen kurzfristig abzusagen, wenn sie nicht sicher durchgeführt werden können oder die Rahmenbedingungen sich ändern. In Hamburg wird es wegen der Einschränkungen nur etwa ein Viertel der sonstigen Angebote geben.

Wirtschaft kritisiert Mehrwertsteuersenkung

In der deutschen Wirtschaft regt sich Widerstand gegen die bereits ab Juli geplante Senkung der Mehrwertsteuer im Zuge der Corona-Pandemie. Sie sorge bei den Unternehmen für umfangreiche Abrechnungsprobleme, sagte eine Vertreterin des Bundesverbands der Deutschen Industrie der Zeitung "Die Welt". Betriebe fürchten den Aufwand bei der Umstellung, alle Warenwirtschafts- und Buchhaltungssysteme müssen umgestellt und die Steuersätze angepasst werden.

Infizierter Priester: Weitere Tests von Kontaktpersonen in MV

Auch in Vorpommern gehen die Tests rund um einen mit dem Coronavirus infizierten katholischen Priester weiter. Bislang wurden sieben weitere Menschen positiv getestet, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Freitagabend mitteilte.

Nach Corona-Ausbruch: Massentest in Göttinger Hochhaus geht weiter

Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen infolge von Regelverstößen bei Privatfeiern hat die Stadt am Freitag einen Massentest gestartet. Alle Bewohner des vor allem betroffenen Hochhauskomplexes sollen auf Infektionen mit dem Coronavirus untersucht werden. Der Massentest soll bis Sonntag abgeschlossen sein. Erste Ergebnisse sollen heute vorliegen.

Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

