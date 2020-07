Corona-Ticker: Kliniken dürfen Bettenreserve verringern

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Niedersachsen: Kliniken dürfen Covid-19-Bettenreserve verringern

Rostock erwartet erstmals wieder zwei Aida-Kreuzfahrtschiffe

Im Norden wurden gestern 40 neue Infektionen gemeldet: 24 in Niedersachsen, drei in Schleswig-Holstein, eine in Mecklenburg-Vorpommern und jeweils sechs in Hamburg und Bremen

Seemannsmission: "Ganz besonders wichtig ist Schokolade"

Die Seemannsmission Duckdalben in Hamburg kümmert sich um Seeleute, die wegen der Corona-Pandemie nicht von Bord können. "Seelsorge an der Gangway", nennt Sozialarbeiter Sören Wichmann seinen Job.

Seeleute dürfen immer noch nicht von Bord Hamburg Journal - 17.07.2020 19:30 Uhr Viele Seeleute sitzen auf den Schiffen fest. Corona-bedingt dürfen sie nicht von Bord und können nicht zurück zu ihren Familien. Die Seemannsmission ist für sie da.







Niedersachsen: Kliniken dürfen Covid-19-Bettenreserve verringern

Von heute an müssen die Kliniken in Niedersachsen für Covid-19-Patienten Bettenreserven von nur noch vier Prozent der Kapazität auf Normalstationen sowie zehn Prozent auf Intensivstationen mit Beatmungsplätzen vorhalten. Dies betreffe alle Kliniken mit Fachabteilung der Kinder- und Jugendmedizin, der Inneren Medizin und der Chirurgie, so das Gesundheitsministerium. Bislang sah die Corona-Verordnung vor, dass alle Kliniken 20 Prozent der Bettenkapazität auf den Normalstationen und 25 Prozent auf den Intensivstationen für Corona-Patienten freihalten müssen. Sollte die Kapazität zur Hälfte ausgeschöpft sein, müssen die betroffenen Kliniken laut Gesundheitsministerium binnen 72 Stunden zusätzliche Reserven mobilisieren.

Nach Corona-Pause: AIDA-Schiffe kommen nach Rostock

Vier Monate nach dem Corona-bedingt geplatzten Saisonstart im März schickt die Reederei Aida Cruises erstmals wieder zwei ihrer Kreuzfahrtschiffe nach Rostock. Heute werden im Überseehafen an der Warnow-Mündung die AIDAmar und die AIDAblu erwartet. Doch haben sie noch keine Gäste an Bord. Wie die in Rostock ansässige Reederei mitteilte, werden beide Schiffe für die Wiederaufnahme der Kreuzschifffahrt im August vorbereitet und nehmen dazu auch wieder die Besatzungen an Bord. Am 12. August soll AIDAmar die Kreuzfahrtsaison in Rostock-Warnemünde eröffnen. Als erstes Schiff der Aida-Flotte werde aber bereits am 5. August die AIDAperla von Hamburg aus in See stechen. Die AIDAblu starte am 16. August in Kiel.

Gestern gab es 40 neue bestätigte Corona-Fälle im Norden: 24 in Niedersachsen, drei in Schleswig-Holstein, einen in Mecklenburg-Vorpommern und jeweils sechs in Hamburg und Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: