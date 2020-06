Corona-Ticker: Hamburg will weitere Lockerungen beschließen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Hamburger Senat will weitere Corona-Lockerungen beschließen

MV: Landesregierung berät über weitere Lockerungen

Niedersachsen: Regierungserklärung von Weil im Landtag

Hannover: Gastronomie- und Hotelgewerbe will demonstrieren

Schleswig-Holstein meldet sieben Neuinfektionen

Sieben gemeldete Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Sars-CoV-2-Infektionen im Vergleich zum Vortag um sieben gestiegen, wie das Gesundheitsamt meldete. Verstorben sind den Angaben zufolge in Schleswig-Holstein bislang 152 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren. Als genesen gelten knapp 3.000 Corona-Patienten.

Hannover: Gastronomie- und Hotelgewerbe will demonstrieren

Die dramatischen Umsatzeinbrüche im niedersächsischen Gastronomie- und Hotelgewerbe wegen der Corona-Einschränkungen bringen die Unternehmer auf die Straße: Heute wollen rund 300 Mitglieder des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Niedersachsen in Hannover auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen. Die Mitte März verfügten landesweiten Schließungen hätten die Umsätze auf Null sinken lassen, aber auch seit der Wiedereröffnung im Mai seien die Erlöse in vielen Betrieben noch unter 50 Prozent der Vorjahresumsätze, klagen die Unternehmer. Betroffen sind nach Darstellung des Branchenverbandes vor allem Unternehmen, die besonders Gesellschaften und Veranstaltungen ausrichten. Das Land habe noch keine Ankündigung gemacht, ab wann Hochzeiten, Geburtstage und andere Feieren wieder möglich sein sollen, kritisiert der Dehoga. Die Betriebe benötigten aber Planungssicherheit.

Hamburger Senat will weitere Corona-Lockerungen beschließen

Der Hamburger Senat wird heute weitere Lockerungen der Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschließen. So sollen im Freien künftig wieder Veranstaltungen mit bis zu 1.000 und in geschlossenen Räumen mit bis zu 650 Teilnehmern möglich sein, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Im privaten Rahmen können demnach künftig wieder bis zu 25 Personen zusammenkommen, egal aus wie vielen Haushalten. Clubs, Saunas, Bordelle und andere Betriebe, in denen es zu besonderer körperlicher Nähe komme, müssten aber auch weiterhin geschlossen bleiben. Für Touristen aus deutschen Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh soll ab Mittwoch auch in Hamburg ein Beherbergungsverbot gelten.

MV: Landesregierung berät über weitere Lockerungen

Die Landesregierung in Schwerin kommt heute erneut zu einer Klausursitzung zusammen, um über weitere Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen zu beraten. Nach Angaben der Staatskanzlei stehen dabei neben Tourismusfragen auch die bislang geltenden Regelungen zu persönlichen Kontakten in der Öffentlichkeit zur Debatte. Erst in der Vorwoche hatte das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ungeachtet der geringen Zahl von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern die Kontaktbeschränkungen bis zum 10. Juli verlängert. Vor allem die Tourismusbranche und die Gastronomie hoffen nun angesichts der laufenden Hauptsaison auf weitere Lockerungen. Zu der erweiterten Ministerrunde sind erneut auch Vertreter von Gewerkschaften, von Wirtschafts- und Kommunalverbänden sowie Medizinexperten geladen.

Niedersachsen: Regierungserklärung von Weil im Landtag

In Niedersachsen kommt der Landtag heute erstmals seit Ausbruch der Corona-Epidemie wieder zu einer regulären, dreitägigen Sitzung zusammen. Zum Auftakt ist eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zur Bewältigung der Folgen der Infektionswelle geplant. Weil möchte einen Ausblick auf den Kurs des Landes im zweiten Halbjahr geben. Die Abgeordneten müssen sich an einen umgestalteten Sitzungssaal gewöhnen. Zum Infektionsschutz sind die Abgeordnetenplätze mit Sicherheitsglasscheiben versehen worden. Somit können wieder alle Parlamentarier im Saal sitzen und müssen nicht mehr zur Wahrung des Abstandes auf Plätze auf die Tribünen ausweichen.

Moin! Der NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Am Montag gab es in Norddeutschland insgesamt 30 bestätigte Corona-Neuinfektionen: 21 Fälle wurden aus Niedersachsen gemeldet, sieben aus Hamburg, keiner aus Schleswig-Holstein sowie je einer aus Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: