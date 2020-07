Corona-Ticker: MV lässt Touristen aus Kreis Gütersloh rein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Corona-Krise für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Treffen ohne Vorgabe ab Freitag - Lockerungen in Heimen

Niedersachsen: Kultusminister Tonne stellt Szenarien für Schulunterricht vor - NDR.de überträgt jetzt live

Hamburg: Hilfen für Künstler und Start-ups

Touristen aus dem Kreis Gütersloh dürfen wieder nach MV kommen

Noch bis Montag Corona-Test bei Niedersachsen-Reise für Gütersloher

Für Kreis Gütersloh weiter Quarantäneregeln in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein meldet zwei neue Corona-Fälle, in Hamburg bleibt die Zahl konstant

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

MV: Treffen ohne Vorgabe ab Freitag - Lockerungen in Heimen

In Mecklenburg-Vorpommern können sich die Menschen von Freitag an wieder ohne strenge Kontaktbeschränkungen treffen. Für Veranstaltungen gelten höhere Teilnehmerzahlen und mit Busreisegruppen dürfen erstmals seit März auch wieder Tagestouristen ins Land. Die Landesregierung habe die in der Vorwoche beschlossenen Lockerungen in einer neuen Verordnung verankert, die nun zum 10. Juli wirksam werde, teilte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) heute nach der Kabinettssitzung in Schwerin mit. Jeder könne nun entscheiden, mit wem er sich im öffentlichen Raum treffen wolle, sei zugleich aber gehalten, die coronabedingten Hygieneregeln zu beachten. "Wir setzen auf die Vernunft aller, egal ob Einheimischer oder Urlauber", sagte der Vize-Regierungschef, der die Beratung wegen des Urlaubs von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geleitet hatte. Bislang galt für Treffen eine Obergrenze von zehn Personen.

Weitere Informationen Corona: Besuchsbeschränkungen in Altenheimen gelockert In den Altenheimen in Mecklenburg-Vorpommern werden die bisher geltenden Besuchsbeschränkungen gelockert. Die 24 Behindertenwerkstätten kehren zum 13. Juli zum Regelbetrieb zurück. mehr

Für Kreis Gütersloh weiter Quarantäneregeln in Schleswig-Holstein

Auch wenn der Kreis Gütersloh offiziell nicht mehr als Corona-Risikogebiet gilt, können Reisende von dort vorerst nicht ohne weiteres nach Schleswig-Holstein kommen. Wer sich in dem Kreis in der Zeit aufhielt, in der dieser als Risikogebiet eingestuft war, dürfe weiterhin nur mit negativem Testergebnis einreisen oder müsse unverzüglich in Quarantäne, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag unter Hinweis auf die Quarantäneverordnung des Landes. Zudem müsse sich derjenige beim Gesundheitsamt melden. Erst wenn der letztmalige Aufenthalt in einem Risikogebiet länger als 14 Tage zurückliegt, hat das dem Gesundheitsministerium zufolge keine Auswirkung mehr auf die Einreise nach Schleswig-Holstein.

Niedersachsen will möglichst normalen Unterricht nach den Ferien

Das niedersächsische Kultusministerium will trotz der Corona-Epidemie den Schulunterricht nach den Sommerferien so normal wie möglich wieder aufnehmen. Das Schuljahr 2020/2021 werde im "eingeschränkten Regelbetrieb" starten - mit einigen Sonderregelungen, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Beim Ausfall von Lehrern seien Verlagerungen ins häusliche Lernen denkbar, so der SPD-Politiker. Das Infektionsgeschehen werde während der Sommerferien analysiert werden. Es seien auch Szenarien für eine Kombination von Präsenz- und Onlineunterricht sowie erneute Schulschließungen erarbeitet worden. Dazu erhielten die Schulen Leitfäden. Das Szenario A sei "nah an Schule, so wie wir sie aus der Vor-Corona-Zeit kennen". Auf einen Mindestabstand werde verzichtet, feste Lerngruppen seien vorgesehen. Sollte sich die Infektionslage verschlechtern, gelte Szenario B - eine Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause. Szenario C tritt im Falle lokaler oder landesweiter Schulschließungen und Quarantäne in Kraft, Anzeichen für flächendeckende Schulschließungen gebe es aber bisher nicht.

Hamburg: Hilfen für Künstler und Start-ups

Mit weiteren gezielten Angeboten für Künstler und Start-ups will Hamburg den kulturellen Neustart und finanzielle Sicherheit für innovative Unternehmen in der Corona-Krise schaffen. Ab sofort könnten in Not geratene Künstler und Kreative eine nicht rückzahlbare Neustartprämie in Höhe von einmalig 2.000 Euro beantragen, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) heute nach einer Senatssitzung. Antragsvoraussetzungen seien ein Hamburger Wohnsitz und die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse. Mit dem Corona Recovery Fonds solle auch künftig verhindert werden, dass junge, innovative Unternehmen mit maximal 50 Mitarbeitern coronabedingt ihre Ziele verfehlen oder sogar scheitern, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Dafür stünden 50 Millionen Euro Beteiligungskapital zur Verfügung. Beide Maßnahmen seien Teil des Hamburger Konjunktur- und Wachstumsprogramms 2020, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Insgesamt stünden für Neustartprämie und Recovery Fonds 75 Millionen Euro in den Corona-Budgets bereit. Weitere Maßnahmen seien in Vorbereitungen.

Noch bis Montag Corona-Test bei Niedersachsen-Reise für Gütersloher

Für einen Urlaub in Niedersachsen brauchen Menschen aus dem Kreis Gütersloh trotz gerichtlicher Aufhebung der strengeren Corona-Auflagen weiterhin einen negativen Corona-Test. Das Land Niedersachsen wolle die Reisebeschränkungen für Betroffene "bei bis dahin unverändert positiver Infektionslage" erst am Montag, 13. Juli, mit einer neuen Verordnung aufheben, sagte eine Sprecherin der Landesregierung der "Rheinischen Post". Zuletzt waren die Infektionszahlen im Kreis Gütersloh gesunken. Nach Angaben der Robert Koch-Instituts lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 35,4. Am Vortag war diese Infektionskennziffer noch 50,5 und damit knapp über der Grenze.

Niedersachsen: NDR.de überträgt Pressekonferenzen jetzt live

Nach den Sommerferien soll in Niedersachsen der Unterricht in den Schulen wieder so normal wie möglich ablaufen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Infektionszahlen stabil auf niedrigem Niveau bleiben. Für den Fall, dass sich das ändern sollte, hat das Kultusministerium unter dem Titel "Schule in Corona-Zeiten" verschiedene Szenarien vorbereitet. Die Details dazu stellt Minister Grant Hendrik Tonne (SPD) in der Landespressekonferenz vor. Im Anschluss daran informiert der Krisenstab wie gewohnt über die aktuelle Corona-Lage im Land. NDR.de überträgt beide Pressekonferenzen jetzt live und in voller Länge.

Jetzt live Live: Tonne erläutert Pläne für den Schulbetrieb 07.07.2020 12:30 Uhr Kultusminister Tonne und der Krisenstab informieren am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. NDR.de zeigt die Pressekonferenzen ab 12.30 Uhr live.

Touristen aus dem Kreis Gütersloh dürfen wieder nach MV kommen

Nachdem im Kreis Gütersloh die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner deutlich unter den Grenzwert von 50 gesunken ist, dürfen Touristen aus diesem Kreis ohne Auflagen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Dies geht aus dem täglichen Bericht des Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Hintergrund dafür sind Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI), nach denen in diesem Kreis die Zahl der Neuinfektionen unter die Grenze gesunken ist, die als Maß für das Verbot der Einreise zum Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern gilt. Das bedeutet, dass die Bewohner aus dem Kreis Gütersloh keinen Beleg mehr dafür brauchen, dass sie negativ auf eine Corona-Infektion getestet wurden. Nach RKI-Angaben lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 35,4. Erste Reisebeschränkungen für Touristen aus dem Kreis Gütersloh waren in Mecklenburg-Vorpommern am 20. Juni ausgesprochen worden.

Seeleute in Not: Bischöfin fordert internationale Lösung

Tausende Besatzungsmitglieder sitzen wegen Corona auf ihren Schiffen fest - im Hamburger Hafen und weltweit. Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck und seit vergangenem Jahr auch Botschafterin der Deutschen Seemannsmission, lud am Montag zum Hafendialog ein, um auf die Lage dieser Seeleute aufmerksam zu machen und Wege aus der Krise zu diskutieren. Gekommen waren Vertreter von Hafen-Firmen, Verbänden, Gewerkschaften und Seelsorge-Einrichtungen.

Weitere Informationen Corona-Krise: Bischöfin fordert Hilfe für Seeleute Tausende Seeleute sitzen wegen des Coronavirus auf ihren Schiffen fest. Laut Gewerkschaften kommt wirkliche Hilfe nicht bei ihnen an. Bischöfin Fehrs fordert nun eine schnelle internationale Lösung. mehr

Schutzmasken: Was ist zu beachten?

In allen Bundesländern gilt trotz der aktullen Debatte weiter eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften. Auch in Zügen der Deutschen Bahn und den Maschinen vieler Fluggesellschaften ist das Tragen Pflicht. Hinzu kommen viele individuelle Regelungen in Unternehmen und bei öffentlichen Veranstaltungen. Neben medizinischen Masken genügt auch ein einfacher Mund-Nasen-Schutz. Welche verschiedenen Maskentypen gibt es? Was ist bei der Nutzung zu beachten? Wir haben Tipps zusammengestellt:

Weitere Informationen Schutzmasken richtig tragen und reinigen Beim Einkaufen, im Nahverkehr und bei der Bahn gilt bundesweit Maskenpflicht. Welche Schutzmasken gibt es? Was ist beim Tragen zu beachten? Wie reinigt man Masken richtig? mehr

Zahl der Corona-Fälle in Hamburg bleibt bei 5.222

In Hamburg hat es zwei weitere bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen gegeben. Trotzdem blieb die Zahl der seit dem Ausbruch der Pandemie infizierten Hamburgerinnen und Hamburgern bei 5.222, wie die Gesundheitsbehörde am Dienstag auf ihrer Homepage mitteilte. Grund dafür sei, dass drei Altfälle aus den Monaten April bis Juni gelöscht wurden, da sie nicht die Kriterien der Referenzdefinition des Robert Koch-Instituts (RKI) erfüllten. Gleichzeitig wurde ein Fall aus April nachgemeldet. Etwa 4.900 der Infizierten gelten nach Schätzung des RKI als genesen. Die Zahl der Todesfälle in Hamburg blieb laut RKI bei 261. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, das lediglich Fälle berücksichtigt, bei denen die Corona-Infektion laut Obduktion auch todesursächlich war, geht unverändert von 231 Toten aus.

Weitere Informationen Zwei neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet In Hamburg sind am Dienstag nun doch zwei neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Am Montag gab es noch drei Neuinfektionen. Etwa 4.900 Infizierte haben nach Schätzung des Robert Koch-Instituts die Erkrankung überstanden. mehr

Radio-Berichte über die Corona-Krise bei NDR Info

Im Frühprogramm von NDR Info waren die Corona-Krise und ihre Folgen wieder ein Thema - hier eine Auswahl der Radio-Beiträge:

Hannover: Auch Messe Euroblech fällt aus

In Hannover wird es in diesem Jahr wohl keine Messe mehr geben. Nach den Absagen der für den Herbst geplanten IAA Nutzfahrzeuge und der Eurotier fällt nun auch die Euroblech aus.

Weitere Informationen Hannover: Keine internationale Messe mehr in 2020 Internationale Messen werden in diesem Jahr in Hannover nicht mehr stattfinden. Die Deutsche Messe AG will aber an der Pferd & Jagd und an der 5G-Messe im Herbst festhalten. mehr

Schleswig-Holstein: Zwei neue Infektionen gemeldet

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuen Coronavirus um 2 auf 3.189 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Webseite unter Berufung auf das Robert Koch-Institut mitteilte, wurden mit Stand Montagabend zuletzt innerhalb eines Tages vier neue Fälle gemeldet und zwei aus der Statistik gestrichen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen liegt nach wie vor bei 152. Rund 3.000 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt fünf an Covid-19 Erkrankte behandelt.

Weitere Informationen Coronavirus in SH: 3.189 Infizierte, 3.000 Genesene Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 3.189 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind zwei gemeldete Ansteckungen mehr als am Vortag. mehr

Niedersachsen: Nachfrage nach Wohnungen geht zurück

Die Nachfrage nach neuen Wohnungen ist nach Einschätzung des Verbands der niedersächsischen Wohnungswirtschaft (vdw) in der Corona-Krise etwas zurückgegangen. Etwa jedes vierte Mitgliedsunternehmen - Wohnungsgenossenschaften sowie kommunale Wohnungsgesellschaften - habe eine rückläufige Entwicklung gemeldet, teilte der vdw mit. Vor allem ländliche Gebiete abseits der Ballungszentren seien von der sinkenden Nachfrage betroffen. Gleichzeitig hätten Mietrückstände sowohl im Wohnungs- als auch im Gewerbebereich in der Krise zugenommen. "Das ist ein sicheres Indiz für die Sondersituation. Und es gibt die begründete Sorge, dass die Mietrückstände noch deutlich steigen werden, und zwar abhängig von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt", sagte vdw-Direktorin Susanne Schmitt. Der Verband fordert daher einen Fonds zur Absicherung der Mieten. Das helfe einerseits den Mietern und senke andererseits die wirtschaftlichen Risiken der Vermieter.

Weitere Informationen Mietwohnungen: Nachfrage sinkt in Corona-Krise Die Nachfrage nach einer neuen Wohnung ist in der Corona-Pandemie in Niedersachsen zurückgegangen. Außerdem können immer mehr Privatleute und Gewerbetreibende ihre Miete nicht zahlen. mehr

390 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge 390 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 196.944 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Morgen meldete (Datenstand 7.7., 0.00 Uhr). 9.024 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland - das bedeutet ein Plus von 8 im Vergleich zum Vortag. Bis Sonntag hatten etwa 182.200 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das waren etwa 500 mehr als noch einen Tag zuvor.

Tschentscher baut auf Vernunft und warnt vor zweiter Welle

Bürgermeister Peter Tschentscher baut in Corona-Zeiten auf die Vernunft der in den Urlaub fahrenden Hamburgerinnen und Hamburger. Anders als noch in den Frühjahrsferien im März wüssten nun alle, "dass es jetzt darauf ankommt, das niedrige Infektionsrisiko zu halten", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger - da bin ich sicher – wird sich so verhalten, dass sie die Risiken meiden." Die Corona-Pandemie müsse bei Reiseplanungen immer mitbedacht werden. "Das heißt, man sollte jetzt nicht in Länder reisen, in denen es ein höheres Infektionsrisiko gibt. Und wenn man es tut, sollte man besonders auf das Verhalten achten und die Quarantänezeit gleich mit einkalkulieren", sagte der Bürgermeister. Zugleich warnte er: "Eine zweite Welle wäre ein großes Unglück, nicht nur wegen der psychologischen und der sozialen Folgen, sondern auch weil wir die wirtschaftlichen Folgen kaum verkraften würden." Sie wäre um ein Vielfaches schlimmer, "denn viele Branchen, viele Unternehmen wurden von der ersten Welle schwer getroffen", sagte Tschentscher. "Ein zweiter Treffer würde sie in dieser geschwächten Position noch stärker schädigen."

Diskussion um Maskenpflicht - Kritik an MV-Wirtschaftsminister Glawe

In der Diskussion um die Abschaffung der Maskenpflicht für den Einzelhandel hat Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe viel Kritik geerntet. Auch die Landesregierung lehnte seinen Vorstoß gestern Abend ab. Wie ein Regierungssprecher mitteilte, wird die Maskenpflicht im Nordosten verlängert. Die entsprechende Verordnung werde heute im Kabinett verabschiedet. Es bestehe Einigkeit darüber, dass eine generelle Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel auch nicht zum 4. August in Aussicht gestellt werden könne.

Maskenpflicht: Gegenwind für Harry Glawe Nordmagazin - 06.07.2020 19:30 Uhr Der Vorstoß von Wirtschaftsminister Harry Glawe, die Maskenpflicht im Handel abzuschaffen, hat für viel Gegenwind gesorgt. Auch etliche Bundesländer halten den Vorschlag für verfrüht.







2,38 bei 16 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Niedersachsen: Mehrere Szenarien für Schulunterricht

Wie geht es in den niedersächsischen Schulen weiter? Nach den Sommerferien will das Kultusministerium den Schulunterricht vorsichtig hochfahren. Lehrer, Schüler und Eltern müssen sich auf mehrere Szenarien einstellen. Je nach Infektionslage reichen diese vom eingeschränkten Regelbetrieb über eine Kombination von Präsenz- und Onlineunterricht bis zu erneuten Schulschließungen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will am Mittag die möglichen Szenarien vorstellen. Welches zum Tragen kommt, entscheidet sich rund zwei Wochen vor Beginn des Schuljahres.

Weitere Informationen Live: Tonne stellt Szenarien für neues Schuljahr vor Niedersachsens Kultusminister Tonne stellt die möglichen Varianten für den Schulbetrieb nach den Ferien vor. NDR.de überträgt die Pressekonferenz jetzt im Livestream. mehr

Heute Nachmittag neu: Der kostenlose NDR.de Newsletter

Den NDR.de Newsletter mit Infos zu den Folgen der Coronavirus-Pandemie für Norddeutschland verschicken wir montags bis freitags immer am Nachmittag. Hier können Sie sich kostenlos anmelden - mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse:

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Coronavirus: Darüber hat das NDR Fernsehen berichtet

Das Coronavirus und seine Auswirkungen - auch gestern Abend war das Thema im NDR Fernsehen. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Der NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion! Wir berichten auch heute wieder mit einem Live-Ticker über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die norddeutschen Bundesländer. Neben Nachrichten gibt es hier auch Inhalte aus den Hörfunk- und Fernsehprogrammen des Norddeutschen Rundfunks.

Gestern wurden in Norddeutschland insgesamt 47 neue Coronavirus-Fälle bestätigt: davon 38 in Niedersachsen, sechs in Schleswig-Holstein und drei in Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern und Bremen gab es keine Neuinfektionen. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: