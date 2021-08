Stand: 08.08.2021 22:44 Uhr Corona-Blog: Inzidenz überall im Norden leicht gestiegen

In diesem Blog hat NDR.de Sie auch am Sonntag, 8. August 2021, über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Corona-Blog macht Pause - Gute Nacht!

Der Corona-Blog von NDR.de macht nun eine kleine Pause. Am Montagmorgen melden wir uns mit einem neuen Blog zu den Auswirkungen der Pandemie für Norddeutschland wieder zurück.

Hanse Sail: Positives Fazit trotz Corona-Auflagen

In Rostock ist heute die Hanse Sail zu Ende gegangen. Obwohl die Hygieneauflagen wegen Corona streng waren und die Besucherzahl begrenzt war, sprechen die Veranstalter von einem Erfolg.

VIDEO: 30. Hanse Sail im Corona-Modus geht zu Ende (5 Min)

Inzidenz überall im Norden leicht gestiegen

In allen norddeutschen Bundesländern ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen heute leicht gestiegen. Am höchsten ist sie derzeit in Hamburg mit 56,5 neuen Fälle pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen (gestern: 54,5). In Schleswig-Holstein stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 40,8 (gestern: 38,4). In Bremen beträgt der Wert aktuell in der Stadt Bremen 23,6 (gestern: 23,1) und in Bremerhaven 30,8 (gestern: 29,0). In Niedersachsen kletterte die Sieben-Tage Inzidenz nur ganz leicht - von 17,9 auf aktuell 18,1. Mecklenburg-Vorpommern ist das norddeutsche Bundesland mit dem niedrigsten Wert: 17,4 (gestern: 16,4).

Tschentscher: "Antigen-Schnelltests nicht zuverlässig genug"

Ungeimpfte sollten nach Ansicht von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) künftig nur mit negativem PCR-Test Geimpften und Genesenen gleichgestellt werden. "Antigen-Schnelltests sind nicht zuverlässig genug", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Außerdem sollte eine Quarantäne nach Reisen in Risikogebiete nur bei einem negativen PCR-Test nach fünf Tagen aufgehoben werden können, so Tschentscher. Es werde darauf hinauslaufen, "dass bestimmte Beschränkungen nur für Ungeimpfte gelten", sagte Tschentscher vor dem Treffen der Länderregierungschefs mit der Bundeskanzlerin zur Corona-Lage am Dienstag. Kritisch äußerte sich Tschentscher zur Impfung 12- bis 17-Jähriger. "Wir sollten keinen Druck ausüben auf Personengruppen, für die noch keine Impfempfehlung der Stiko besteht." Noch gebe es dafür keine ausreichende Datengrundlage.

18 neue Corona-Fälle in Bremen gemeldet

Im Bundesland Bremen sind 18 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Wie Radio Bremen auf seiner Internetseite butenunbinnen.de berichtet, entfielen 15 der Fälle auf die Stadt Bremen und drei auf Bremerhaven. Dort sei die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 29,0 auf 30,8 gestiegen, in der Stadt Bremen von 23,1 auf 23,6.

16 Neuinfektionen in MV registriert

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden heute 16 neue Corona-Infektionen gemeldet. Gestern waren es 18, am Sonntag vor einer Woche 14. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg leicht auf 17,4 (gestern: 16,4). Es wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in MV gemeldet.

Hannover: Polizei schließt zwei Shisha-Bars und löst Party auf

Bei einem Schwerpunkteinsatz in Hannover hat die Polizei in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben mehrere Verstöße in Bezug zu den Corona-Regelungen festgestellt. Zwei Shishabars wurden geschlossen, in denen es keine ausreichenden Hygienekonzepte gab oder keine Test- und Impfnachweise überprüft wurden. In einem Hinterhof fand zudem eine unangemeldete Party mit etwa 130 Personen statt. Als die Polizisten kamen, wurden sie von zwei jungen Männern mit Faustschlägen angegriffen und bespuckt. Die beiden wurden festgenommen, die Party beendet und ein Verfahren eingeleitet.

Landesarmutskonferenz Niedersachsen für mehr kreative Impfaktionen

Die Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen hat angesichts steigender Corona-Infektionszahlen erneut dazu aufgerufen, die Impfkampagne in sozialen Brennpunkten in den Fokus zu stellen. LAK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze forderte in einer Mitteilung von heute, mit Kreativität niedrigschwellige Impfangebote zu schaffen und dazu beispielsweise einfache Sprache, Comic-Elemente und Videoclips in sozialen Netzwerken zu nutzen.

"Alles ausprobieren, nichts ausschließen, und zwar jetzt, solange es die Inzidenzwerte noch zulassen. Nur so finden wir die besten Methoden, um die Pandemie solidarisch und sozial gerecht zu bewältigen", betonte Gleitze. Der Geschäftsführer schlug etwa vor, verstärkt auf Wochenmärkten in sozialen Brennpunkten mobile Impfteams einzusetzen, in Begleitung von Musikern und Theatermachern. "Dann kann das regelmäßige Erscheinen des Impfmobils zu einem kulturellen Event und Treffpunkt werden, was die Impfbereitschaft erhöht." Die LAK ist ein Zusammenschluss von Verbänden, Gewerkschaften und Initiativen mit dem Ziel der nachhaltigen Armutsbekämpfung.

153 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz 56,5

In Hamburg gibt es seit gestern 153 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 268, vor einer Woche 114. Die Inzidenz steigt nach Angaben der Sozialbehörde von 54,5 auf 56,5 neue Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Es wurden zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet, die Gesamtzahl beträgt nun 1.626.

Bad Doberan: 300 Clubgäste sollen sich testen lassen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock hat eine Luca-App-Warnmeldung ausgelöst. Grund ist eine Veranstaltung in Bad Doberan, an der zwei Corona-infizierte Schüler teilgenommen haben sollen. Es gehe um eine Party mit rund 300 Gästen in einem Club in der Nacht zum 1. August, heißt es. Die Empfänger der Meldung werden aufgefordert, die unmittelbaren Kontakte mit anderen einzuschränken und einen Schnelltest in einem nahegelegenen Testzentrum zu machen. Im Ergebnis der Tests habe es bisher weitere drei Infektionen gegeben, so Landkreissprecher Michael Fengler.

Schausteller fordern Ende der Beschränkungen

Vor den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag drängen die deutschen Schausteller darauf, im Herbst die Corona-Beschränkungen für Veranstaltungen im Freien aufzuheben. "Wir haben die Maßnahmen bis hier hin mitgetragen, doch es reicht", sagte der Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbunds, Kevin Kratzsch, dem "Spiegel". Draußen bestehe kaum eine Ansteckungsgefahr, deshalb sollte es im Herbst wieder möglich sein, auch größere Veranstaltungen stattfinden zu lassen, so Kratzsch. "Bei dieser Impflage ist es für uns nicht mehr nachvollziehbar, warum keine Feste und Veranstaltungen im Freien stattfinden dürfen."

Brinkhaus: Ärger über Ungeimpfte "nachvollziehbar"

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus rechnet damit, dass der Druck auf nicht gegen Covid-19 geimpfte Menschen in Deutschland weiter wachsen wird. Die Geimpften seien verärgert über die Nicht-Geimpften, sagte Brinkhaus der "Welt am Sonntag". Denn sie erlebten, dass sie ihre Freiheiten trotz Corona-Impfung nicht vollständig zurückbekämen. "Ich glaube, der Druck durch den geimpften Teil der Bevölkerung wird enorm zunehmen. Und das ist völlig nachvollziehbar." Es werde zu viel über einen angeblichen indirekten Impfzwang geredet und zu wenig über die Rechte von Geimpften, sagte der CDU-Politiker: "Ich gehe aber davon aus, dass sich das im Herbst von selbst regeln wird, weil Hoteliers, Clubs, Veranstalter sagen werden: Sorry, bei mir kommst du nur mit einem Test nicht mehr rein." Brinkhaus forderte, alles daran zu setzen, "die Impfungen zu den Menschen zu bringen. Dazu braucht es eine große öffentlichkeitswirksame Kampagne, gute Informationen auch in anderen Sprachen und noch mehr mobile Impfteams".

Verkaufsoffener Sonntag mit Impfaktionen in Hamburg

Der Hamburger Einzelhandel versucht heute mit einem verkaufsoffenen Sonntag, trotz Corona-Regeln den Umsatz anzukurbeln. In mehreren Einkaufszentren kann man sich zudem spontan gegen Corona impfen lassen. Die Harburg Arcaden, das Alstertal Einkaufszentrum in Poppenbüttel sowie die Hamburger Meile in Barmbek sind dabei. Es gibt entweder den Impfstoff von Johnson&Johnson oder Biontech.

MV: Bislang wenig Impfinteresse bei Schülern

Das Angebot zu Corona-Schutzimpfungen an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern trifft offenbar auf ein nur verhaltenes Interesse. In der ersten Woche nach Schulbeginn hätten in einer landesweiten Befragung rund 1.800 Schülerinnen und Schüler im Alter ab 16 Jahren ihre Bereitschaft erklärt, sich impfen zu lassen. Das seien sechs Prozent dieser Altersgruppe, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. Für die Impfung minderjähriger Schüler an den Schulen, die in Kürze starten soll, sei aber in jedem Falle eine Bescheinigung der Eltern erforderlich.

0,3 Prozent der Reiserückkehrer ohne Testergebnis oder Impfnachweis

Insgesamt 350.000 Reiserückkehrer sind in den ersten fünf Tagen nach Inkrafttreten der neuen Corona-Einreiseverordnung von der Bundespolizei kontrolliert worden. Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" konnten davon 1.100 kein negatives Testergebnis und keinen Impfnachweis vorweisen. Die Beanstandungsquote liege damit bei 0,3 Prozent. Die Zahl der beanstandeten Fälle sei als sehr gering einzustufen, die Reisenden hätten sich auf die veränderten Regeln eingestellt, hieß es aus Kreisen der Bundespolizei.

Südfrankreich jetzt Hochrisikogebiet - Niederlande zurückgestuft

Die Bundesregierung stuft große Teile Frankreichs jetzt als Corona-Hochrisikogebiete ein. Seit heute gilt dies für die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika. Damit ist der Süden des Landes mit der gesamten französischen Mittelmeerküste Hochrisikogebiet. Wer sich dort aufgehalten hat und anschließend nach Deutschland einreist, muss in eine mindestens fünftägige Quarantäne, wenn kein Impf- oder Genesenenzertifikat vorliegt. Auch die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin und St. Barthélemy gelten seit heute als Hochrisikogebiet - ebenso wie eine Reihe weiterer Länder, darunter Mexiko, Marokko, Algerien und Thailand. Für die Niederlande ist die Regelung hingegen weggefallen - sie werden nach einem Rückgang der dortigen Infektionszahlen in Deutschland nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft.

Kommentar: Politik sollte Mut zu unpopulären Entscheidungen haben

Sollte es bald unterschiedliche Rechte für gegen Corona Geimpfte und Ungeimpfte geben? Diese Debatte wird in Deutschland gerade leidenschaftlich geführt. Und bei manchen mit angezogener Handbremse, wie Gordon Repinski, stellvertretender Chefredakteur von "ThePioneer", im NDR Info Wochenkommentar meint. Grund sei der Wahlkampf und die Angst, Wählerinnen und Wähler zu verprellen. Die bevorstehende Wahl dürfe aber nicht dazu führen, statt des Richtigen das vermeintlich Populäre zu tun, so Repinski.

176 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind seit gestern 176 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Gestern waren es 289, vor einer Woche 203. Wie aus Zahlen des Landesgesundheitsministeriums hervorgeht, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu gestern von 17,9 auf 18,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vorwoche 16,8). Neue Corona-bedingte Todesfälle wurden nicht verzeichnet. Im höchsten ist die Inzidenz in der Stadt Wolfsburg (49,0), gefolgt von Salzgitter (40,3) und Emden (36,1).

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 40,8

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist binnen eines Tages von 38,4 auf 40,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gestiegen. Vor einer Woche lag der Wert bei 23,7. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden zuletzt 152 neue Infektionen gemeldet, am Vortag waren es 239, vor einer Woche 72. Die Zahl der Todesfälle unter den Infizierten blieb unverändert bei 1.639 landesweit.

Bundesweit 3.127 Neuinfektionen - Inzidenz 22,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 22,6 - am Vortag hatte der Wert 21,2 betragen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3.127 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 2.097 Ansteckungen gelegen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg um 4 auf 91.782.

NDR.de Live-Ticker am Sonntag startet

Wir halten Sie auch am heutigen Sonntag, 8. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.