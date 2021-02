Stand: 15.02.2021 07:28 Uhr Corona-Ticker: Sind Sanktionen gegen Impf-Vordrängler sinnvoll?

Sind Sanktionen gegen Impf-Vordrängler sinnvoll?

Taskforce "Testregion" berät über Testöffnungen in MV

122 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein bestätigt

RKI: Bundesweit 4.426 Neuinfektionen und 116 weitere Todesfälle gemeldet

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Osnabrück: Kostenlose Schnelltests für Menschen mit viel Publikumsverkehr

Die Stadt Osnabrück bietet ab heute Nachmittag kostenlose Schnelltests an. Menschen, die in der Stadt wohnen oder arbeiten, können sich künftig einmal pro Woche testen lassen - vor Menschen, die bei ihrer Arbeit mit vielen Personen Kontakt haben: Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schüler gerade in den oberen Abschlussklassen, die im Präsenzunterricht beschult werden. Aber auch Verkäuferinnen im Lebensmitteleinzelhandel sollen sich testen lassen können.

Einreiseregeln für systemrelevante Berufe gelockert

Nur wenige Stunden nach dem Inkrafttreten sind die verschärften Bestimmungen für die Einreise aus Tschechien und Tirol gelockert worden. Laut Bundesinnenministerium dürfen Berufspendler mit wichtigen Aufgaben in systemrelevanten Branchen nun doch nach Deutschland einreisen. Welche Betriebe in Sachsen und Bayern innerhalb der systemrelevanten Berufsbranchen konkret unter die ergänzenden Ausnahmetatbestände fallen, legen die Bundesländer Bayern und Sachsen in eigener Verantwortung fest. Zunächst waren nur Ausnahmen für medizinisches Personal, Lkw-Fahrer und landwirtschaftliche Saisonkräfte vorgesehen. Die Autoindustrie befürchtet trotzdem Produktionsausfälle, weil Zulieferungen durch längere Wartezeiten nicht rechtzeitig ankommen könnten. Mit den seit gestern geltenden Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol will die Bundesregierung verhindern, dass die dort verbreiteten Mutanten des Coronavirus verstärkt nach Deutschland kommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" von einer Entscheidung zur Sicherheit und Gesundheit aller.

Taskforce "Testregion" berät über Testöffnungen in MV

Nach dem Bund-Länder-Treffen in der vergangenen Woche hatte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Testöffnungen in Aussicht gestellt. Dazu trifft sich ab heute die Taskforce "Testregion". Auch der Unterricht an Fahrschulen startet im Nordosten wieder - allerdings zunächst nur eingeschränkt.

RKI bestätigt 4.426 Neuinfektionen bundesweit

Deutschlandweit sind binnen eines Tages 4.426 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das sind rund 100 weniger als vor einer Woche (4.535), wie das Robert Koch-Institut (RKI) heute früh mitteilte. Zu beachten ist dabei, dass sonn- und montags die gemeldeten Fälle meist deutlich niedriger liegen als an den anderen Wochentagen - unter anderem, weil an Wochenenden weniger getestet wird und auch Testergebnisse nicht immer weitergemeldet werden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) stieg leicht auf 58,9. Am Vortag hatte sie bei 57,4 gelegen. Ziel der Bundesregierung ist es, den Wert auf unter 35 zu drücken, um weitere Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen möglich zu machen. Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 116 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt.

Sind Sanktionen gegen Impf-Vordrängler sinnvoll?

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, befürwortet Sanktionen gegen Impf-Vordrängler. Verstöße gegen die rechtlich festgelegte Reihenfolge beim Impfen gegen das Coronavirus zerstörten "das Vertrauen in das ganze Vorgehen", sagte Buyx im ZDF. "Die Priorisierung ist ja keine Bitte. Die Impfverordnung ist geltendes Recht in den Ländern", sagte sie. "Und wenn die eklatant verletzt wird, ist es eine gute Idee, auch über Sanktionen nachzudenken."

Buyx forderte zugleich einen Mechanismus, der den Umgang mit übrig gebliebenen Impfdosen regelt. Es dürfe keine Impfdosis verschenkt werden. "Aber es muss wirklich auch nachgewiesen werden können, dass man sich sehr bemüht hat, das innerhalb der Priorisierungsgruppen zu machen."

122 gemeldete Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden weitere 122 positive Corona-Tests gemeldet worden. Das bestätigten die Gesundheitsbehörden des Landes. Am Vortag waren es 189 gewesen, vor einer Woche 92. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg leicht von 57,2 auf nun 57,8.

Mülleimer an der Außenalster quillen über

"So etwa habe ich hier noch nie gesehen", sagt ein Mitarbeiter der Hamburger Stadtreinigung. In Corona-Zeiten ist ein Spaziergang an der Außenalster beliebter denn je. Entsprechend voll sind die Mülleimer entlang der Wege, denn viele Spaziergänger bringen einen Pappbecher mit.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: 559 in Niedersachsen, 189 in Schleswig-Holstein, 118 in Hamburg, 64 in Mecklenburg-Vorpommern und 64 im Bundesland Bremen. Bundesweit 6.114.