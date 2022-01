Stand: 12.01.2022 05:55 Uhr Corona-Ticker: Neuinfektionen und Inzidenz in SH auf Höchststand

Neuer Inzidenz-Höchstwert in SH: 633 neue Fälle je 100.000 Einwohner und Woche

Im Restaurant und beim Sport: 2G-Plus-Regel tritt in SH in Kraft

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.113 in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein: Mehr als 4.000 neue Fälle - Inzidenz nun bei 633,0

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 4.113 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das ist ein neuer Höchstwert. Gestern waren es 3.440, vor einer Woche 2.897. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg auf 633,0 - ebenfalls erneut ein Höchstwert (Vortag: 587,3 / Vorwoche: 352,8). Die höchste Inzidenz gibt es am zweiten Tag in Folge in Lübeck mit einem Wert von 1.071,6 (Vortag: 1.012,8). Dahinter liegen Kiel mit 844,3 (Vortag: 793,2) und der Kreis Dithmarschen mit 796,2 (Vortag: 768,5). Die niedrigsten Werte meldeten die Kreise Steinburg mit 407,8 (Vortag: 395,5), Plön mit 404,3 (Vortag: 422,1) und Stormarn mit 391,4 (Vortag: 409,4).

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen - stieg deutlich: von 2,89 auf 3,37. In den Krankenhäusern lagen 251 an Covid-19 erkrankte Patienten - 14 mehr als am Vortag. 60 Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt (+3).

Neue SH-Verordnung: 2G-Plus in Gastronomie und beim Sport

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat gestern Abend eine Verlängerung der Corona-Bekämpfungsverordnung mit weiteren Maßnahmen beschlossen. Sie setzt damit die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse um. Die Änderungen treten heute in Kraft. Grundlage für die weiteren Schritte ist unter anderem die gestrige Feststellung der epidemischen Lage durch den Landtag in Kiel. Zu den neuen Maßnahmen zählen unter anderem:



2G-Plus und Sperrstunde in Restaurants (23 bis 5 Uhr)

2G-Plus beim Sport in Innenräumen für Personen ab 18 Jahren (auch: Saunen, Dampfbäder, Whirlpools etc.)

2G-Plus bei körpernahen Dienstleistungen, die ohne Maske entgegengenommen werden (z.B. Kosmetik)

Maskenpflicht für Mitarbeitende im Einzelhandel und in Dienstleistungsbetrieben mit Ladenlokalen

Diskotheken werden geschlossen, Tanzveranstaltungen untersagt.

private Feste und Feierlichkeiten in Gaststätten nur mit maximal zehn Teilnehmern (Ausnahmen: unter 14-Jährige).

Mitglieder von Chören müssen in Innenräumen Mund-Nasen-Bedeckungen auch beim Singen tragen, das Spielen von Blasinstrumenten ist verboten.

Kitas in SH: Unterschiedliche Quarantäne-Regelungen führen zu Unverständnis

Bei vielen Kita-Verantwortlichen in Schleswig-Holstein und den Eltern der Kinder sorgt die derzeitige Corona-Situation mit der Ausbreitung der Omikron-Variante für Ärger und Unverständnis. Der Grund sind die von Landkreis zu Landkreis unterschiedlichen Entscheidungen bei den Quarantäne-Anordnungen bei positiven Corona-Fällen. Mitentscheidend sind zum Beispiel die Größe der Einrichtung und das Alter der Kinder, heißt es. Dieses System sei nicht nachzuvollziehen, entgegnen Kita-Beschäftigte. Viele Eltern wünschen sich einheitliche Regelungen und damit Planungssicherheit, damit sie wissen, was im Fall eines positiven Tests zu tun ist. Einig sind sich die Kitas, in denen vielerorts bereits ein personeller Notstand herrscht, und die Eltern darin, dass die Kitas so lange wie möglich offengehalten werden sollen.

VIDEO: Omikron macht Kitas zu schaffen (5 Min)

