Stand: 11.01.2022 06:12 Uhr Corona-Ticker: Neue Regeln für Restaurants und Fitnessstudios in MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 11. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Informationen von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Neue Regeln für Restaurants und Fitnessstudios in MV

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.440 in Schleswig-Holstein - bundesweit: 45.690

RKI registriert 45.690 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 387,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 387,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 375,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 239,9 (Vormonat: 402,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 45.690 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 30.561 Ansteckungen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 322 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 356 Todesfälle.

MV: Neue Regeln für Restaurants und Fitnessstudios

Wenige Tage nach den Bund-Länder-Beratungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie befasst sich die Landesregierung mit der Umsetzung der Beschlüsse in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Kabinettssitzung am Vormittag in Schwerin geht es unter anderem um neue Regeln für den Besuch von Restaurants oder Fitnessstudios. Zugang haben weiterhin nur Geimpfte und Genesene. Für Personen mit einer Auffrischungsimpfung entfällt künftig aber die zusätzliche Testpflicht sofort. Bislang galt im Nordosten eine Frist von 14 Tagen nach der dritten Impfung. Zudem sollen rechtliche Vorkehrungen getroffen werden, die eine rasche Anwendung der neuen Quarantänevorschriften sichern. Die konkreten Vorgaben des Bundes dazu sollen Ende der Woche vorliegen. Als Reaktion auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts muss das Kabinett auch neu regeln, wie die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patienten berechnet wird.

Leitende Krankenhausärzte dringen auf Impfpflicht

Der Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands dringt auf die rasche Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht für Erwachsene. Verbandspräsident Michael Weber forderte in einem Gastbeitrag für die "Neue Osnabrücker Zeitung": "Auch wenn viele Details wie die Anzahl der nötigen Impfstoffe und die Einführung eines Impfregisters für endlich bessere Datenqualität noch offen sind, muss die Diskussion im Bundestag unverzüglich beginnen!" Da alle Appelle zur Impfung nicht ausreichend gefruchtet hätten, müsse durch eine Verpflichtung die entscheidende Impflücke geschlossen werden, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. Die Grundrechte auf individuelle Selbstbestimmung und auf körperliche Unversehrtheit müssten zurücktreten, schrieb Weber. Da jüngst die Inzidenzen insbesondere bei den Jüngeren überproportional gestiegen seien, plädierten die leitenden Krankenhausärzte für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren.

Dahmen: Omikron-Ansteckung schützt nicht vor anderen Varianten

Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Janosch Dahmen, warnt Menschen mit einer Omikron-Infektion davor, sich in Sicherheit zu wiegen. "Wer denkt, man könne sich mit der Omikron-Ansteckung vor weiteren Virusvarianten schützen, ist auf dem Holzweg", sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die bisher vorliegenden Daten zeigen, dass Omikron-Genesene nicht unbedingt einen Schutz vor anderen Varianten haben." So gebe es Menschen, die sich mit Omikron und danach mit der Delta-Variante des Coronavirus ansteckten. "Nur die Impfung bietet einen ausreichenden Schutz vor unterschiedlichen Varianten", mahnte Dahmen. Er forderte in diesem Zusammenhang auch eine Klarstellung, ab wann Menschen als vollständig immunisiert gelten: "Nur Dreifachgeimpfte und Menschen, deren zweite Impfung nicht länger als drei Monate her ist, sollten als vollständig geimpft gelten", sagte er. Das Gleiche gelte für Genesene - "drei Monate nach der Infektion ist eine Impfung nötig, weil so lange in etwa der Schutz vor der Virusübertragung hält".

3.440 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 587,3 gestiegen - von 529,5 am Vortag (Vorwoche: 295,5). In vielen Kreisen arbeiten die Gesundheitsämter am Limit und sind im Meldeverzug. Immer wieder kam es in den vergangenen Tagen zu Lücken bei der Übertragung der aktuellen Corona-Zahlen. Das wurde nun offenbar zumindest zum Teil aufgeholt und erklärt die Zahl von 3.440 neuen Fällen binnen 24 Stunden (Vortag: 764; Vorwoche: 2.209). Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken gekommen sind, sinkt von 3,13 auf 2,89. Allerdings wurden seit Sonntag fünf weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 1.903. Auf Intensivstationen Schleswig-Holsteins werden 57 Covid-19-Schwerkranke betreut (+4), 43 von ihnen werden beatmet. In Lübeck kletterte die Inzidenz der Neuinfektionen auf über den Wert 1.000, gefolgt von Kiel (793,2) und Dithmarschen (768,5). Den niedrigsten Inzidenz-Wert hat Schleswig-Flensburg mit 309,4.

VIDEO: Landesweit höchster Inzidenzwert: Erster Schultag in Lübeck (3 Min)

NDR.de wünscht Guten Morgen!

Guten Morgen wünscht das Team von NDR.de! Unser Corona-Live-Ticker hält Sie auch heute - am Dienstag, 11. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.