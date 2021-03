Stand: 02.03.2021 11:13 Uhr Corona-News-Ticker: Zwei kostenlose Schnelltests pro Woche

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 2. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Wohl zwei kostenlose Schnelltests wöchentlich bis 30. Juni

Fast überall im Norden mehr Arbeitslose

Hamburgs Bürgermeister warnt vor zu großen Lockerungen

MV bleibt auf AstraZeneca-Impfstoff sitzen

"Coronavirus-Update": Heute neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten

98 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet, 291 in Niedersachsen

Laut RKI bundesweit 3.943 neue Corona-Fälle registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Das Bundesgesundheitsministerium wolle allen Bürgerinnen und Bürgern bis zunächst zum 30. Juni zwei kostenlose Schnelltests pro Woche anbieten. Dafür sollten weitere Testzentren aufgebaut werden, berichtet tagesschau.de. Die Bundesregierung rechne mit monatlichen Kosten von 540 bis 810 Millionen Euro. Dies basiere auf der Annahme, dass sich wie in anderen EU-Ländern mit kostenlosen Testangeboten rund zwei bis 2,5 Prozent der Bevölkerung pro Tag testen lassen. Anfang Juni solle eine Überprüfung stattfinden. Bund und Länder wollen morgen entscheiden, ab wann genau die kostenlosen Tests angeboten werden sollen.

Nachfolgerin von Corona-Krisenmanagerin Reimann wird vorgestellt

Daniela Behrens (SPD) tritt nach Informationen von NDR Niedersachsen die Nachfolge der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen niedersächsischen Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) an. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will die neue Ministerin in seinem Kabinett vorstellen. Behrens leitet derzeit noch die Gleichstellungsabteilung im Bundesfamilienministerium in Berlin. Die 52-Jährige kennt sich aus in Niedersachsens Landesregierung und in den Abläufen von Ministerien, denn sie war bis vor vier Jahren Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Hannover.

291 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Die Behörden haben in Niedersachsen 291 weitere Corona-Fälle bestätigt. Gestern waren es noch 403, am Dienstag vor einer Woche 339. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das gesamte Bundesland liegt bei 67,7. Im Kreis Cloppenburg ist sie mit 136,5 doppelt so hoch. In Niedersachsen sind 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden.

Tschentscher: Mehr Schnelltests unverzichtbar für mögliche Lockerungen

Vermutlich wird es auch in Hamburg bald viele Anlaufstationen geben, in denen Menschen einen kostenlosen Schnelltest machen können. Für Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sind mehr Schnelltests unverzichtbar für mögliche Öffnungsschritte - über die Bund und Länder morgen debattieren wollen.

Fast überall im Norden mehr Arbeitslose

Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der Arbeitslosen fast überall im Norden leicht gestiegen. In Schleswig-Holstein waren im Februar fast 100.000 Menschen auf der Suche nach einem Job. Für Niedersachsen meldet die Bundesagentur für Arbeit eine Erhöhung um 0,7 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern stieg die Erwerbslosenquote auf 8,7 Prozent nach 8,6 Prozent im Vormonat. Lediglich in Hamburg ist die Quote annähernd gleich geblieben. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, also vor Beginn der Corona-Krise, ist die Zahl der Arbeitslosen jedoch auch hier deutlich gestiegen: um 28,4 Prozent.

Günther erwartet Beschluss von "Stufen- und Perspektivplan"

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther erwartet, dass Bund und Länder am Mittwoch einen "Stufen- und Perspektivplan" für Öffnungsschritte beschließen wird. "Ich bin mir sehr sicher, dass er auch kommen wird", sagte der CDU-Politiker im ZDF.

IHK fordert Stufenplan, Schnelltests und digitale Zutrittssysteme

Die Industrie- und Handelskammer Nord hat vor dem morgigen Bund-Länder-Treffen eine Öffnungsperspektive für die norddeutsche Wirtschaft gefordert. Das gelte vor allem für die besonders betroffenen Branchen wie den Einzelhandel, Dienstleistungen, Tourismus, die Gastronomie, Veranstaltungsbranche sowie die Kulturwirtschaft, sagte der IHK-Nord-Vorsitzende Norbert Aust. Gerade in der Tourismusbranche könnten zudem Schnelltests sowie digitale Lösungen wie Zutritts- und Buchungssysteme eine weitere Chance auf Öffnung bieten. Für die Gastronomie müsste schon jetzt die Erweiterung der Außenbereiche geplant werden. "Wir gehen davon aus, dass ein neuerlicher Ausfall des Ostergeschäftes für viele Unternehmen nicht mehr verkraftbar sein wird," sagte Aust.

Vor Corona-Gipfel: Wer bleibt bei seinem harten Kurs und wer kehrt um?

Morgen schalten sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten wieder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen. Wann wird gelockert? Wie sieht ein Öffnungsplan aus? Im Fokus stehen vor allem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU). Beide gelten als mögliche Kanzlerkandidaten und deshalb gilt für beide: Bloß keine Fehler machen. Wer bleibt bei seinem harten Kurs und wer kehrt um?

AUDIO: Kurskorrekturen der Corona-Krisenmanager Laschet und Söder (3 Min)

Ärzteverbände gegen Massentests an Schulen

Überlegungen in der Politik, an Schulen regelmäßig Schnelltests durchzuführen, stoßen bei Ärzteverbänden auf Kritik. Es sei davon auszugehen, dass es zu zahlreichen falschen Ergebnissen komme, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Schüler könnten sich in falscher Sicherheit wiegen und dadurch andere anstecken. Erste Tests für den Eigengebrauch sollen im deutschen Einzelhandel bereits in einer Woche erhältlich sein. Das kündigten die Drogeriemarktketten Rossmann und dm an. Die beiden Unternehmen haben von den Herstellern eine entsprechende Lieferzusage erhalten.

Lockdown trifft Einzelhandel zu Jahresbeginn hart

Der Lockdown hat die Geschäfte vieler Einzelhändlern in Deutschland zu Beginn des Jahres 2021 belastet. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) setzten die Unternehmen im Januar 4,5 Prozent und nominal 3,9 Prozent weniger um als im Dezember 2020, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Besonders hart traf es erneut den Textilhandel, die Erlöse brachen real um 76,6 Prozent gegenüber Januar 2020 ein. Der Online- und Versandhandel profitierte dagegen von den Geschäftsschließungen und setzte 31,7 Prozent mehr um als ein Jahr zuvor. Auch der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren machte bessere Geschäfte (plus 4,3 Prozent). Möbelhändler und Heimwerkermärkte verzeichneten hingegen einen deutlichen Umsatzrückgang (43,2 Prozent) gegenüber dem Vorjahresmonat.

Podiumsdiskussion: Was lehrt uns die Pandemie?

Die Pandemie hat die Gesellschaft verändert: Menschen sind kreativer geworden, haben sich solidarischer verhalten, ein neues Wir-Gefühl entdeckt. Oder ist die Gesellschaft in Wirklichkeit gespaltener als vorher? Unsolidarischer, weil der Druck auf den Einzelnen wächst? Werden Homeoffice, Homeschooling und Konzerte aus dem Computer so bald wie möglich wieder abgeschafft? Hat sich die Wissenschaft durch Streit um die richtigen Maßnahmen entzaubert? Das alles sind Themen, die eine Runde heute Abend diskutiert: Mit dabei auch die "Hinz & Kunzt"-Chefredakteurin Annette Bruhns und der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit. Ihre Fragen an die Teilnehmer können Sie bereits jetzt per Kontaktformular einreichen. NDR Info streamt die Veranstaltung ab 20.30 Uhr live.

Reportage: Langzeitarbeitslose in der Krise

Heute werden die aktuellen Arbeitslosenzahlen erwartet. Doch ein Trend hat sich schon in den vergangenen Monaten gezeigt: Die, die schon vor der Krise ohne Arbeit waren, finden jetzt noch schwieriger einen Job. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt im Moment besonders.

AUDIO: In der Krise: Langzeitarbeitslosigkeit in Zeiten von Corona (6 Min)

Vermögen von Ultrareichen um 15 Prozent gestiegen

Woran liegt es, dass die Reichen immer reicher werden und diejenigen, die es ohnehin schwer haben, oftmals noch mehr kämpfen müssen oder noch weiter ins Abseits geraten? Und wie hat sich das während der Pandemie entwickelt? Diesen Fragen ist die Wirtschaftsredaktion von NDR Info mit Experten nachgegangen.

Jugendliche lesen in der Pandemie mehr

Jugendliche haben im Corona-Jahr 2020 mehr Zeit für das Lesen verwendet als im Vorjahr. Bei den 12- bis 19-Jährigen sei die tägliche Lesedauer nach deren Schätzung um knapp 20 Minuten gestiegen, sagte Sabine Uehlein, Geschäftsführerin Programme der Stiftung Lesen in Mainz. Allerdings habe sich der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die regelmäßig Bücher lesen, während der Pandemie nicht stark verändert. Von den 6- bis 13-jährigen Kindern lese mehr als die Hälfte mindestens einmal in der Woche in der Freizeit ein Buch. Dabei seien vor allem Comics beliebt. Von den 12- bis 19-Jährigen lesen nach Angaben der Bildungsexpertin 35 Prozent täglich oder mehrmals pro Woche Bücher.

Digitaloffensive als "Krisengewinn" bei VHS Hamburg

Die Corona-Pandemie hat der Hamburger Volkshochschule (VHS) neben einem Millionenverlust auch eine Digitaloffensive beschert - gezwungenermaßen. Weil Präsenzkurse im Lockdown nicht stattfinden können, wurde das Online-Angebot massiv ausgebaut, wie der neue VHS-Direktor Uwe Grieger sagte. In diesem Jahr seien bereits 2.145 Kurse online durchgeführt worden beziehungsweise bis April geplant. "2019 hatten wir im ganzen Jahr 500 Kurse und im vergangenen Jahr, also schon mit der Pandemie, 1.600 - da sind wir in diesem Jahr schon jetzt im ersten Quartal." Der Corona-bedingte Verlust lasse sich damit dennoch nicht ausgleichen. Als Landesbetrieb der Schulbehörde stehe man aber vergleichsweise gut da. Das digitale Angebot sei bekannter geworden. Man erreiche damit Menschen, die vorher nicht daran gedacht hätten, zur VHS zu gehen, weil sie immer mit Präsenzangeboten assoziiert wurde. Der Renner unter den Onlinekursen hat laut Grieger einen direkten Corona-Bezug und sich mit Verschwörungsmythen beschäftigt sowie der Frage: "Wie gehe ich damit um, wenn in meinem Umfeld jemand solchen Theorien anhängt und plötzlich wirres Zeug erzählt?" Dieses Angebot sei sofort ausgebucht gewesen.

Wunsch nach mehr Vernetzung von Musikclubs in der Corona-Krise

Die Corona-Krise offenbart, wie sehr der Club- und Live-Musik-Szene in Schleswig-Holstein eine gemeinsame Stimme fehlt. Der noch junge Kinoverbund zeigt, was Lobbyarbeit auch für Konzertmacher alles bewirken könnte. Eine etwas ausführlichere Momentaufnahme:

Tschentscher warnt vor zu großen Lockerungen

In der Diskussion über die nächsten Lockerungen in der Corona-Krise mahnt Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zur Vorsicht. Wenn man zu viele Beschränkungen gleichzeitig aufhebe, verlängere sich die Krise eher, sagte Tschentscher der "Neuen Osnabrücker Zeitung". So lange die Impfungen noch keinen ausreichenden Schutz vor dem Virus böten, müsse eine starke dritte Welle verhindert werden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet forderte dagegen kontrollierte Öffnungsschritte, die sich nicht allein am Inzidenzwert orientieren. Der CDU-Vorsitzende sagte der "Rheinischen Post", die durch die Schutzmaßnahmen entstehenden sozialen und wirtschaftlichen Schäden müssten sorgfältig abgewogen werden. Die Ministerpräsidenten der Länder kommen morgen wieder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen, um über die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie zu beraten.

MV: Viele sperren sich gegen Impfung mit AstraZeneca

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es weiter Probleme, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu verimpfen. So werden bei Weitem nicht alle angebotenen Impftermine auch angenommen. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) erklärte, MV wolle im Verlauf dieses Monats die Terminvergabe für die unter 65-Jährigen der Prioritätsgruppe 2 öffnen. Er betonte, die Impfungen seien freiwillig und die Coronavirus-Impfverordnung des Bundes sehe keine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff vor. Wer die Impfung ausschlage, müsse am Ende warten.

Weitere Informationen MV bleibt auf AstraZeneca-Impfstoff sitzen Im Kreis Nordwestmecklenburg wurden am Montag nur 26 von 150 Terminen zur Impfung mit dem Mittel gebucht. mehr

Niedersachsen: Kur- und Heilbäder dringen auf Öffnung zu Ostern

Die Kur- und Heilbäder in Niedersachsen wollen zu Ostern wieder öffnen - und richten deshalb einen Appell an die verantwortlichen Politiker. "Die Menschen lechzen nach Erholung und Gesundung in einer intakten Natur und die Kur- und Heilbäder in Niedersachsen brauchen die Gäste, um zu überleben", sagte der Vorsitzende des Heilbäderverbandes Niedersachsen, Norbert Hemken. Er plädiert für die Öffnung der Bäder Anfang April zu Ostern - in Anlehnung an den vom Landeskabinett beschlossenen Stufenplan und mit möglichen Schnelltests. Unter normalen Bedingungen seien mehr als sieben Millionen Menschen jährlich zu Gast in den landesweit rund 40 Bädern.

Rollende Marktwagen füllen Versorgungslücke auf dem Land

Mobile Kaufleute helfen nach Ansicht des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) in der Corona-Krise, die Nahversorgung im ländlichen Raum zu sichern. Die Lebensmittel-Versorgung in Deutschland sei zwar insgesamt gut, sagte BVLH-Sprecher Christian Böttcher der Deutschen Presse-Agentur. Aber: "Gerade im ländlichen Raum können die mobilen Händler aber eine Versorgungslücke füllen." Ein Vorteil rollender "Tante-Emma-Läden" oder mobiler Marktstände sei, dass sie, ähnlich wie Online-Lieferdienste, Waren kundennah bis an den Wohnort liefern. Außerdem seien sie wegen ihres meist regionalen Angebots gefragt.

RKI: Bundesweit 3.943 neue Corona-Fälle registriert

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen für ganz Deutschland, die das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin heute früh gemeldet hat: Binnen 24 Stunden wurden 3.943 Neuinfektionen gemeldet - das sind etwas mehr als am vergangenen Dienstag (3.883). Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 358 weitere Todesfälle verzeichnet; die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie in Deutschland an oder mit dem Virus Verstorbenen liegt jetzt bei 70.463. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt laut RKI bundesweit aktuell bei 65,4 - und damit minimal niedriger als am Vortag (65,8). Der Sieben-Tage-R-Wert beträgt nach aktuellsten Daten 1,01 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Luca-App soll Lockerungen ermöglichen

Die Luca-App könnte ein Weg aus dem Corona-Lockdown sein: Sie soll ein sicheres Verfolgen von Kontakten per QR-Code ermöglichen und eine wertvolle Ergänzung zur Corona-Warn-App der Bundesregierung sein. Veranstalter und Gastronomen haben bereits Interesse bekundet.

VIDEO: Mit der Luca-App den Weg aus dem Lockdown ebnen (3 Min)

Krisenstab informiert über Corona-Lage in Niedersachsen

In Niedersachsen stagnieren die Corona-Infektionszahlen, teilweise steigen sie sogar wieder an. Wie reagiert die Landesregierung? Heute berichtet der Krisenstab über die Lage. Der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder werden über aktuelle Zahlen und Entwicklungen in der Corona-Krise informieren. NDR.de überträgt ab 13 Uhr an dieser Stelle im Livestream. Sorge bereitet unter anderem die sich landesweit ausbreitende, offenbar ansteckendere Coronavirus-Mutation B.1.1.7. Auch der überraschende Rücktritt von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) gestern dürfte auf der Landespressekonferenz Thema sein - genauso wie der für morgen terminierte Bund-Länder-Gipfel und die Positionen Niedersachsens.

Niedersachsen beginnt mit Auslieferung von fünf Millionen Masken für Lehrer

Niedersachsen beginnt heute mit der Auslieferung von fünf Millionen Corona-Schutzmasken für Lehrerinnen und Lehrer. Die Masken werden vom Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Celle aus über die Kreise und Städte verteilt. Sie sollen helfen, eine mögliche Ausweitung des Präsenzbetriebs an den Schulen sicherer zu gestalten. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), der beim Auslieferungsstart in Celle vor Ort dabei ist, möchte gerne noch vor den Osterferien weitere Klassen aus dem Distanzlernen im Wechselunterricht in die Schulen zurückholen. Tonne will nach den morgigen Bund-Länder-Beratungen zum künftigen Corona-Kurs über das weitere Vorgehen an den Schulen entscheiden.

Coronavirus-Update: Heute neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten

Immer dienstags berichten der Virologe Christian Drosten oder die Virologin Sandra Ciesek im NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" über neue Erkenntnisse der Wissenschaft in der Corona-Pandemie. Heute Nachmittag erscheint die neue Folge. Dieses Mal spricht NDR Info Redakteurin Korinna Hennig wieder mit dem Berliner Charité-Virologen Christian Drosten.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein wieder unter 50

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 98 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das teilten die Gesundheitsbehörden mit. Vor einer Woche waren es am gleichen Tag 93 Fälle. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz sank landesweit minimal ab auf jetzt 49,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 284 Patienten werden nach aktuellsten Meldungen in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchen 77 Menschen, 59 mit Beatmung.

Corona-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 2. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Montag: 403 in Niedersachsen, 96 in Schleswig-Holstein, 258 in Hamburg, 61 in Mecklenburg-Vorpommern und 26 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 4.732