Corona-News-Ticker: Wenig Chancen für Kieler Woche und Wacken-Festival

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 23. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet

Minister Buchholz: Wenig Chancen für Kieler Woche und Wacken-Festival

Spahn: Biontech-Impfdosen für Schüler reservieren

Moderna will im Juni Zulassung für Kinder und Jugendliche in EU beantragen

Einreisen aus Großbritannien jetzt stark eingeschränkt

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 487 in Niedersachsen , 109 in Schleswig-Holstein , 84 in Hamburg

Bundesweit 6.714 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz sinkt auf 64,5

IW: Corona-Krise kostet deutsche Wirtschaft fast 300 Milliarden Euro

Die Corona-Krise hat Deutschland nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) fast 300 Milliarden Euro an Wohlstand gekostet. Es werde "Jahre dauern, bis die Verluste und die strukturellen Verwerfungen ausgeglichen sind", sagte IW-Chef Michael Hüther der "Welt am Sonntag", die aus den Berechnungen des Instituts zitierte. Demnach wäre die Wirtschaft ohne Corona "deutlich gewachsen". Das IW verglich für seine Berechnungen das tatsächliche und prognostizierte Wachstum mit dem sogenannten Potenzialwachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dieses sagt aus, wie stark die deutsche Wirtschaft ohne die Pandemie in den vergangenen sechs Quartalen gewachsen wäre. Demnach entfallen allein auf die vergangenen drei Quartale knapp 140 Milliarden Euro entgangenen Wachstums.

Minister: Wenig Chancen für Kieler Woche und Wacken-Festival

Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Tourismus-Minister Bernd Buchholz sieht wenig Chancen für die Kieler Woche und das Wacken-Festival in diesem Jahr. "Wir werden in der kommenden Woche ein Veranstaltungsstufenkonzept für Schleswig-Holstein in der Koalition besprechen", sagte Buchholz der "Bild am Sonntag". "Ich habe allerdings meine Zweifel, dass wir Großveranstaltungen wie Wacken oder die Kieler Woche im Sommer starten können." Für das Schleswig-Holstein-Musik-Festival sieht der FDP-Politiker nur mit reduzierter Personenzahl eine Chance. Das Heavy-Metal-Festival in Wacken ist für Ende Juli geplant. 2020 war das Festival mit seinen rund 75.000 Fans wegen der Corona-Pandemie abgesagt und durch eine Online-Veranstaltung ersetzt worden. Die Kieler Woche wurde in diesem Jahr wie schon 2020 von Ende Juni auf September verschoben.

Das 36. Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) findet vom 3. Juli bis zum 29. August statt. Wie die Organisatoren mitteilten, stehen 157 Konzerte auf dem Programm, rund zwei Drittel davon werden unter freiem Himmel stattfinden. Doch auch in den großen Hallen des Landes soll es Konzerte geben, wenn auch mit deutlich reduziertem Platzangebot.

84 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz wieder unter 40

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Sonntag in Hamburg 84 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 18 Neuinfektionen weniger als vor einer Woche und zwei weniger als am Sonnabend. Seit Beginn der Pandemie wurden linsgesamt 75.752 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen ist leicht gesunken - von 40,8 am Sonnabend auf 39,9 am Sonntag. In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde mit Stand Freitag 126 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, 60 von ihnen werden auf Intensivstationen versorgt. Laut RKI sind in der Hansestadt seit Beginn der Pandemie 1.545 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das sind zwei Todesfälle mehr als zuletzt gemeldet.

Impfstoffe von Biontech und AstraZeneca wirksam gegen indische Variante

Die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und AstraZeneca bieten laut einer Studie aus Großbritannien einen recht hohen Schutz gegen eine Erkrankung mit der zunächst in Indien aufgetretenen Virus-Variante B.1.617.2. Die beiden Präparate schützen nach zweifacher Impfung beinahe so effektiv gegen eine durch diese Variante ausgelöste Corona-Erkrankung wie gegen eine durch die britische Variante B.1.1.7 hervorgerufene. Das geht nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA aus einer Studie der Regierungsbehörde Public Health England (PHE) hervor. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt demnach zwei Wochen nach der zweiten Dosis mit 88-prozentiger Effektivität gegen eine Erkrankung durch B.1.617.2, verglichen mit 93 Prozent bei der britischen Variante. Bei AstraZeneca liegt der Effekt gegen eine Erkrankung durch B.1.617.2 bei 60 Prozent, verglichen mit 66 Prozent bei B.1.1.7. Die Studie deckte alle Altersgruppen ab. Die indische Variante gilt als besonders ansteckend und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Infektionszahlen in Indien in den vergangenen Monaten explodiert sind.

Kiez und Schanze voll: Viele Menschen nutzen Öffnung der Außengastronomie in Hamburg

Bars und Restaurants gut besucht: Im Hamburger Schanzenviertel und auf dem Kiez haben am Samstagabend viele Menschen die wiedereröffnete Außengastronomie genutzt. "Hätten wir keine Schließungen wegen Corona gehabt, dann wäre das ein ganz normaler Samstagabend gewesen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. So aber waren die rund 1.000 Menschen auf dem Kiez und etwa 1.400 Menschen im Schanzenviertel nach den Corona-bedingten Beschränkungen ungewohnt zahlreich. Nach Angaben der Polizei hielten sich viele nicht an die vorgeschriebenen Corona-Abstandsregeln oder trugen keine Masken. Bedingt durch den Alkoholkonsum hätten einige Menschen ihre Hemmungen verloren. In der Nacht sei die Stimmung zum Teil aggressiv geworden, einige hätten auf Ermahnung der Polizei uneinsichtig reagiert.

Hamburger Einzelhandel zufrieden mit erstem Tag nach Öffnung

Neue Schuhe kaufen oder einen neuen Pullover - nicht im Internet, sondern direkt im Laden: Nach monatelanger Pause geht das jetzt wieder in Hamburg. Man braucht zwar eine Maske, aber keinen Corona-Test. Trotz Schmuddelwetters mit Regen, stürmischen Böen und Temperaturen um die elf Grad kamen am Sonnabend nach Angaben des City Managements wieder viele Menschen zum Shoppen in die Innenstadt. Fast alle Geschäfte hätten geöffnet und seien gut, teils sogar sehr gut besucht, sagte Sprecherin Brigitte Engler. Mancherorts habe es sogar Schlangen vor den Geschäften gegeben.

Moderna will im Juni Zulassung für Kinder und Jugendliche in EU beantragen

Das US-Pharmaunternehmen Moderna will Anfang Juni die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren beantragen. Ideal wäre es, diese Altersgruppe vor Ende August zu impfen, sagte Moderna-Chef Stéphane Bancel der französischen Sonntagszeitung "Journal du dimanche". Andernfalls könne eine vierte Corona-Welle drohen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüft derzeit bereits die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Zwölf- bis 15-Jährige. In den USA ist der Impfstoff schon für diese Altersgruppe zugelassen.

Spahn: Inzidenz unter 20 für weitreichende Lockerungen im Sommer

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat als Zielmarke eine Inzidenz von unter 20 ausgegeben, damit es im Sommer weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln geben kann. Für einen unbeschwerten Sommer müsse die Inzidenz weiter gesenkt werden, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Im vergangenen Sommer lag sie unter 20. Das sollten wir wieder anstreben. Vorsicht und Umsicht gelten weiterhin." Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - laut Robert Koch-Institut bundesweit bei 64,5. Man habe aus dem vergangenen Sommer gelernt, sagte der Minister. "Damals haben die Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen ausgelöst. Das müssen wir in diesem Jahr verhindern", sagte Spahn. Beispielsweise wolle er frühzeitig Vereinbarungen mit der Türkei über Tests bei der Ein- und Ausreise schließen.

MV: Förderanträge in Millionenhöhe von Hotels und Gasthäusern

Für das in der Corona-Krise gestartete Förderprogramm zur Qualitätsverbesserung in Hotels und Gasthäusern in Mecklenburg-Vorpommern sind bislang Anträge in Höhe von knapp 190 Millionen Euro eingegangen. Rund 250 Anträge wurden eingereicht, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin mitteilte. Bislang seien etwas mehr als 20 Millionen Euro bewilligt worden. Die Vorhaben umfassen den Angaben zufolge zum Teil mehrere Millionen Euro und müssten von den Antragsstellern entsprechend vorbereitet werden, also etwa die erforderliche Genehmigung eingeholt worden sein. Projekte zur Verbesserung der Klimafreundlichkeit würden ebenfalls unterstützt. Anträge können demnach noch bis Ende September beim Landesförderinstitut gestellt werden.

Niedersachsen: 487 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 46,3

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut (RKI) heute 487 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, vor einer Woche waren es noch 623. Weitere Todesfälle wurden nicht registriert. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, bleibt damit bei 5.559. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt sinkt weiter auf 46,3 Fälle je 100.000 Einwohner (46,8 am Vortag).

Spahn: Biontech-Impfdosen für Schüler reservieren

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ruft dazu auf, Impfdosen der Hersteller Biontech und Pfizer für Schülerinnen und Schüler zu reservieren. Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", ein Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien sei das Impfen der Jugendlichen. Erklärtes Ziel sei daher, dass die Länder den minderjährigen Schülerinnen und Schülern bis Ende August ein Impfangebot machen. Weil für sie wegen der Zulassung derzeit wohl nur Biontech-Impfstoff infrage komme, müssten dafür genügend Dosen reserviert werden. Eine dritte Corona-Impfung ist Spahn zufolge "frühestens im Winter der Fall". Für Kritik an der Aufhebung der Impfpriorisierung ab dem 7. Juni zeigte der Minister wenig Verständnis. "Dieselben, die vor vier Wochen gesagt haben, die Priorisierung sei Impf-Bürokratie und müsse weg, kritisieren jetzt die Aufhebung. Das passt nicht zusammen", sagte Spahn.

Bundesweit 6.714 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz sinkt auf 64,5

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6.714 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 8.500 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Morgen mit bundesweit 64,5 an (Vortag: 66,8; Vorwoche: 83,1). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 82 neue Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 71). Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 87.380 angegeben. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Samstagabend bei 0,87 (Vortag: 0,85). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken.

Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern öffnet

Nach über einem halben Jahr Corona-Lockdown darf die Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern seit heute wieder öffnen. Gäste von Cafés, Restaurants, Bistros, Bars oder Kneipen dürfen auf den Terrassen, aber auch in den Innenräumen essen und trinken. Wer drinnen sitzen möchte, muss allerdings einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen und einen Tisch reservieren. Für den Außenbereich ist das nicht erforderlich. Da Tagestouristen aus anderen Bundesländern bislang nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen (Ausnahme: Vollständig Geimpfte oder Genesene), wird allerdings nicht mit einem größeren Gästeansturm gerechnet.

109 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist auf 31,5 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 32,9 gelegen. 109 neue Corona-Infektionen wurden in Schleswig-Holstein registriert, vor einer Woche waren es noch 140. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus liegt den Angaben des Ministeriums zufolge bei 1.576 - das sind zwei mehr als am Freitag.

Seit heute Reisebeschränkungen für Großbritannien

Seit heute gelten strenge Vorschriften für die Einreise aus Großbritannien. Die Bundesregierung hat das Vereinigte Königreich inklusive der Isle of Man sowie der Kanalinseln und Überseegebiete als Virusvariantengebiet eingestuft. Seit Mitternacht dürfen aus Großbritannien nur noch deutsche Staatsbürger und Menschen mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung nach Deutschland einreisen. Sie müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Außerdem gilt für die Betroffenen eine 14-tägige häusliche Quarantäne, die nicht mithilfe eines negativen Tests abgekürzt werden kann. Die Einstufung als Virusvariantengebiet hängt mit der starken Ausbreitung der zuerst in Indien aufgetretenen Mutante vor allem im Nordwesten Englands und in London zusammen.

Tipps für Freizeitaktivitäten zu Pfingsten

Ob Reise, Restaurantbesuch oder Abstecher zu Tierparks oder Museen: Monatelang war das wegen Corona nicht möglich. Jetzt hoffen viele auf eine Auszeit über Pfingsten. Doch was hat überhaupt wo geöffnet?

