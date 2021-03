Stand: 08.03.2021 16:11 Uhr Corona-News-Ticker: Kaum Interesse an "Click & Meet" in Hamburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 8. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Zoos und Tierparks erwarten erste Besucher nach Lockdown

Nur wenig Kunden zum "Click & Meet"-Shoppen in Hamburgs City

Lange Schlangen vor Rostocker Geschäften

Weitere Corona-Lockerungen im Norden treten in Kraft

Kostenfreie Schnelltests noch nicht überall verfügbar

Studenten-Wohnheime in Wismar unter Quarantäne

83 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet, 314 in Niedersachsen , 196 in Hamburg

RKI: Bundesweit 5.011 neue Corona-Fälle registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

DGB: Corona verschärft Ungleichheiten

Die Corona-Krise verschärft nach Ansicht der Gewerkschaften die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Vor allem Frauen arbeiteten in systemrelevanten und zugleich unterbezahlten Berufen, sagte der Geschäftsführer der DGB Region Rostock-Schwerin, Fabian Scheller, in Rostock. Mit Plakaten machten dort die Gewerkschafter zum Internationalen Frauentag ihr Anliegen deutlich. In der Krise seien Frauen besonders von Einkommenseinbußen betroffen, etwa durch Freistellung, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig übernähmen sie den überwiegenden Teil der Haus- und Familienarbeit und reduzierten dafür ihre Arbeitszeit.

Nur wenig Kunden zum "Click & Meet"-Shoppen in Hamburgs City

Trotz vorsichtiger Lockerungen für den Hamburger Einzelhandel haben die Läden in der Innenstadt heute nur geringen Kundenzulauf verzeichnet. Am Vormittag sei die Zahl der Kunden auch in den großen Häusern teils noch nicht einmal zweistellig gewesen, sagte Brigitte Engler vom City Management Hamburg. Viele Geschäfte seien auch noch in Vorbereitung auf einen Verkaufsstart nach dem seit heute erlaubten "Click & Meet"-Prinzip - also shoppen nach vorheriger Terminvereinbarung. Große Häuser wie Karstadt, Peek&Cloppenburg, Alsterhaus oder Saturn hätten aber bereits geöffnet. "In der Europa Passage sind es sogar 60 Prozent der Geschäfte", sagte Engler. Für die meisten dürfte es sich jedoch kaum lohnen, da mit der Öffnung auch die Kosten für Personal, Security und Technik wieder anfielen. Zudem sei der Verkauf "eine schlechte Grundlage" für Gespräche mit Vermietern über Mietstundungen oder -nachlässe.

Andrang in Norderstedter Läden auch aus Hamburg

Am ersten Tag der Geschäftsöffnung in Schleswig-Holstein haben auch zahlreiche Hamburger einen Einkaufsbummel beim nördlichen Nachbarn unternommen. Im Norderstedter Herold-Center beispielsweise herrschte bereits am Vormittag lebhafter Betrieb; ein guter Teil der Parkplätze im Parkhaus war von Autos aus Hamburg belegt. Deutlich ruhiger ging es im Mode-Outlet in Neumünster und in der Kieler Innenstadt zu. In Schleswig-Holstein als Vorreiter durften wegen relativ niedriger Infektionszahlen heute die Geschäfte wieder öffnen. Nur in Flensburg blieben die Läden geschlossen. Dort ist die Corona-Lage deutlich angespannter als im Rest des Landes.

Mehrere Geschäfte in der Region Hannover öffnen trotz Verbots

Mehrere Geschäfte in der Region Hannover haben Terminshopping angeboten und damit gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Darunter waren mindestens zwei Möbelhäuser, die telefonisch und im Internet über ihre Eröffnung berichteten. "Ich bin der Meinung, dass die RKI-Werte gelten", sagte der Geschäftsführer des Möbelhauses Staude, Helmut Staude. Ihm zufolge gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Inzidenzwert für die Region Hannover am Morgen mit 99,2 an. Bislang habe niemand mitgeteilt, dass die Region Hannover ein Hochinzidenzgebiet sei. Nach der neuen Corona-Verordnung sind Lockerungen wie Einkaufen mit Termin nur bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 möglich. In der Region Hannover lag die Inzidenz nach Landesangaben heute bei 103,8.

Hamburg-Marathon soll am 12. September stattfinden

Für die 35. Auflage des Hamburg-Marathons ist ein neues Datum gefunden worden. Wie der Veranstalter MHV mitteilte, habe man sich mit der Freien und Hansestadt Hamburg auf den 12. September als offiziellen Veranstaltungstermin verständigt. Hamburgs älteste Sport-Großveranstaltung musste im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie wiederholt verschoben werden. Am Sonntag, den 12. September, soll das Laufsport-Event nun aber stattfinden. Alle bisher gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden nun angeschrieben und könnten per Online-Abfrage ihre Anmeldung auf das neue Datum im Herbst übertragen oder andere Formen der Kompensation wählen, hieß es. Daneben sei die Online-Anmeldung für die Wettbewerbe Marathon, Halbmarathon und Marathon Staffel mit sofortiger Wirkung wieder geöffnet.

Reges Treiben in Lübecker Altstadt zum Neustart des Einzelhandels

Bei schönstem Frühlingswetter hat in der Fußgängerzone und den Einkaufsstraßen der Lübecker Altstadt schon am Mittag reges Treiben geherrscht. Es sei deutlich mehr los als normalerweise an einem Montagvormittag, sagte die Vorsitzende von Lübeck Management, Olivia Kempke. Vor den Filialen zweier großer Modehändler in der Fußgängerzone bildeten sich lange Schlangen, weil immer nur eine begrenzte Anzahl von Kunden gleichzeitig in die Geschäfte eingelassen wurden. Vor allem Kleidung war gefragt. Lübeck hat die in vielen Bereichen der Altstadt und den Einkaufszentren Citti Park und Luv Center geltende Maskenpflicht auf eine weitere Einkaufsstraße im Stadtteil Marli ausgedehnt. Auch dort gebe es eine hohe Besucherfrequenz, hieß es zur Begründung. Außerdem wurde die Maskenpflicht bis zum 28. März verlängert. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) hatte die von der Landesregierung verfügte Öffnung des gesamten Einzelhandels aus Angst vor Einkaufstouristen aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern kritisiert.

Einzelhandel in Elmshorn freut sich über Kundenbesuche

Verhaltener Optimismus bei Einzelhändlern und Kunden heute in Schleswig-Holstein: Erstmals seit Monaten durfte jetzt wieder direkt vor Ort eingekauft werden - beispielsweise in Elmshorn, wo sich bereits Schlangen vor den Ladentüren gebildet hatten, bevor diese überhaupt öffneten. Sollten die Infektionszahlen aber wieder steigen, werden auch diese Lockerungen zurückgenommen.

Masken-Affäre: CDU-Politiker Löbel verlässt Bundestag

Der CDU-Politiker Nikolas Löbel zieht weitere Konsequenzen aus der Affäre um Provisionen für Geschäfte mit Schutzmasken. Er legt sein Bundestagsmandant mit sofortiger Wirkung nieder. Löbel erklärte, er wolle mit dem Schritt weiteren Schaden von seiner Partei abwenden. Der 34-Jährige reagierte damit auf Druck auch aus der CDU-Spitze. Auf Kritik war seine Ankündigung gestoßen, sein Bundestagsmandat erst Ende August niederzulegen. Gestern hatte Löbel seinen Rückzug aus der Unionsfraktion bekanntgegeben. Das hat auch der in der Affäre ebenfalls unter Druck geratene CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein getan. Seiner Partei reicht das nicht. CSU-Chef Markus Söder verlangt, das er sein Bundestagsmandat ebenfalls umgehend niederlegt. Nüßlein und Löbel sollen Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Masken-Geschäften kassiert haben.

Hamburger Museen und Ausstellungen öffnen am Freitag

Nach über vier Monate langem Lockdown werden die staatlichen Museen und Ausstellungshäuser in Hamburg am Freitag wieder öffnen. Weitere private Häuser würden sich anschließen, teilte der Senat mit. Voraussetzung für einen Besuch sei eine vorherige Terminvereinbarung. Die Termine könnten ab Donnerstag telefonisch oder online reserviert werden. In der Kunsthalle werden zwei Sonderausstellungen den Angaben zufolge bereits ab Dienstag wieder zu sehen sein. Laut dem Beschluss von Bund und Ländern über eine stufenweise Lockerung der Maßnahmen hätten die Hamburger Museen und Ausstellungen bereits am Montag öffnen können - neben den Terminvereinbarungen sind ein Hygienekonzept und die Möglichkeit der Kontaktverfolgung vorgeschrieben. "Es ist richtig und zu verantworten, dass die Kultur bei den ersten Öffnungsschritten dabei ist", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). "Die Museen bieten mit ihren erprobten Hygienekonzepten, weitläufigen Räumen und guten Lüftungsanlagen beste Bedingungen für ein sicheres Kulturerlebnis."

Schulabschlüsse unter erschwerten Bedingungen

Nicht nur die Abitur-Jahrgänge müssen sich während der Pandemie im Homeschooling unter erschwerten Bedingungen auf ihren Abschluss vorbereiten, sondern auch die Schülerinnen und Schüler, die einen Mittleren Schulabschluss anstreben. Für sie ist es besonders schwierig, denn Praktika sind Corona-bedingt oft unmöglich.

Zoos und Tierparks erwarten erste Besucher nach Lockdown

Nach monatelanger Schließung haben die ersten niedersächsischen Zoos und Tierparks geöffnet. Nach der neuen Corona-Verordnung ist das in Landkreisen und kreisfreien Städten möglich, in denen die Inzidenz von 100 nicht überschritten wird. Am Vormittag fuhren die ersten Besucher mit eigenen Autos durch den Serengeti-Park am Südrand der Lüneburger Heide. Auch die Fahrt mit Parkbussen ist erlaubt. Fenster, Türen und Schiebedächer müssen während der Durchfahrt zu bleiben. In den Bussen und geschlossenen Räumen wie Toiletten gilt Maskenpflicht. Der Freizeitpark mit Karussells und Fahrgeschäften ist geschlossen. Der Park empfiehlt, Tickets online zu kaufen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Auch andere Einrichtungen wie der Tierpark Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim, der Wildpark Lüneburger Heide in Hanstedt-Nindorf und der Zoo Osnabrück öffneten ihre Tore. In allen Einrichtungen müssen sich Menschen für ein bestimmtes Zeitfenster anmelden.

Weitere Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas"

Nach weiteren Neuinfektionen auf dem Meyer-Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" sitzen rund 1.000 Arbeiter und Besatzungsmitglieder auf dem Luxusliner in Bremerhaven fest. Bei fünf weiteren Personen an Bord seien Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden, wie ein Sprecher der Bremer Senatorin für Gesundheit sagte. Die Infizierten würden nun von Bord gebracht und in einem Hotel isoliert. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Papenburger Meyer Werft, bei der das Schiff gebaut wurde und die es demnächst an die Reederei übergeben will, zwei Corona-Infektionen bestätigt. Die nun infizierten Personen waren laut der Gesundheitsbehörde als Kontaktpersonen der ersten beiden Fälle eingestuft und umgehend in Einzel-Kabinen isoliert worden. "Wir rechnen nicht mit weiteren Fällen", sagte der Sprecher.

Inzidenz in Hamburg sinkt unter 80

Die Behörden haben in Hamburg 196 neue Corona-Fälle registriert. Das sind 26 mehr als gestern, aber 62 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 79,3.

Viel Betrieb in Rostocks Innenstadt - Schlangen vor Geschäften

Der erste Einkaufstag nach der Corona-bedingten monatelangen Schließung der Einzelhandels-Geschäfte in Rostock wird von vielen Menschen rege genutzt. Vor großen Geschäften in der Kröpeliner Straße bildeten sich bereits am Vormittag lange Schlangen, weil die Zahl der zulässigen Kunden im Geschäft abhängig ist von der Größe der Verkaufsfläche. Diese Maßgabe wurde streng reguliert, auch die Polizei war deutlich sichtbar vertreten. Auch die neue Luca-App, die zur Kontaktverfolgung eingesetzt werden kann, wird in Geschäften genutzt. Wegen der dauerhaft niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz ist in Rostock wie auch im Landkreis Vorpommern-Rügen das Einkaufen ohne vorherige Terminvergabe möglich. Jeweils ein Kunde pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für die jeweils nächsten 20 Quadratmeter sind erlaubt. Die Inzidenz lag am Sonntag in Rostock bei 24,4 und im Landkreis Vorpommern-Rügen bei 25,4.

Noch keine kostenlosen Schnelltests in Apotheken in MV möglich

In den Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern sind noch keine kostenlosen Schnelltests für jeden möglich. Wichtige Fragen seien bislang offen, sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes MV, Axel Pudimat. So sei unklar, wie die Kostenlos-Tests abgerechnet werden. Dazu liefen Gespräche. Der Aufwand einer Apotheke einschließlich Testmaterial liege bei 30 bis 40 Euro, sagte Pudimat. Ein Mitarbeiter in Schutzmontur müsse in einem Nebenraum den Test abnehmen und machen. Außerdem seien bislang noch zu wenige Testkits verfügbar, um auf breiter Front testen zu können. Einige Apotheken im Land böten Schnelltests an, die von den Kunden bezahlt werden müssten. Die Nachfrage bei ihnen sei groß. Das Gesundheitsministerium sprach von zehn Prozent der Apotheken. Ein negativer Corona-Test ist bei manchen Lockerungsschritten Voraussetzung, um etwa Dienstleistungen wie Kosmetik in Anspruch nehmen zu können. Diese Pflicht soll im Nordosten wegen der noch knappen Tests erst vom 15. März an gelten.

Wie könnte die Teststrategie verbessert werden?

Schnelltests sollten vor allem in Bereichen durchgeführt werden, in denen die Menschen viele Kontakte haben - etwa in Schulen und Betrieben mit Präsenzarbeit, sagt der Arzt Alexander Beisenherz, Mitbegründer der unabhängigen Wissenschaftlerinitiative rapidtests.de. Er plädiert dort auch für eine Test-Pflicht.

314 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Die Behörden haben für Niedersachsen 314 neue Corona-Fälle bestätigt. Gestern waren es 876, vor einer Woche 403. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Niedersachsen im Schnitt nun bei 64,7. Die höchste Inzidenz meldet der Landkreis Cloppenburg mit 151,2. Drei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Apothekerverbände: Schnelltests schwierig in Apotheken umzusetzen

Die Organisation von Schnelltests stellt die Apotheken in Deutschland vor erhebliche Herausforderungen. Nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände wird es nicht möglich sein, diese sofort überall umzusetzen. So müsse die Führung der Laufwege in den Apotheken für Test-Interessenten zumeist eine andere sein als für die übrigen Kunden, sagte Verbandspräsidentin Gabriele Regina Overwiening im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Mitarbeiter brauchten zudem für den eigenen Schutz eine entsprechende Ausrüstung. Der Bund bezahlt von heute an allen Bürgern mindestens einen Schnelltest pro Woche. Sie sollen sowohl in Apotheken als auch Arztpraxen oder speziellen Zentren vorgenommen werden. Das Ergebnis soll in 15 bis 30 Minuten vorliegen.

Sonderbeauftragter: Eigene Impfstoffproduktion in Deutschland und Europa

Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Impfstoffproduktion, Christoph Krupp, hat sich in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk zu einer eigenen Produktion in Deutschland geäußert. "Die Bundesregierung möchte eigentlich eine eigene Impfstoffproduktion in Deutschland und Europa haben. Damit man auch langfristig auf andere Pandemien vorbereitet ist, will man dann nicht wieder eine Impfstoffproduktion neu aufbauen müssen, sondern dann soll es eine Impfstoffproduktion in Deutschland geben. Mit einigen (Firmen), die einige Millionen Dosen Impfstoff produzieren können pro Quartal." Krupp machte deutlich, dass das viel kosten wird: "Katastrophenvorsorge ist nicht zum Nulltarif zu haben. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man Kapazitäten aufbaut, die in normalen Zeiten für andere Zwecke genutzt werden können. Die dann relativ schnell umgeswitcht werden könnten auf eine normale Impfstoffproduktion."

Ärztekammerpräsidentin fordert mehr Tempo beim Impfen

Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker fordert weniger Bürokratie beim Impfen. "Es mangelt nicht am Impfstoff", sagte Wenker der in Oldenburg erscheinenden "Nordwest-Zeitung". Es hake bei der Terminvergabe und der Reihenfolge der Priorisierungen. Alle, die impfen könnten, müssten auch impfen. Damit seien die Impfzentren, die Impfteams sowie die Haus- und Betriebsärzte gemeint. Wenn Impfstoff übrig sei, sollte man unkompliziert zu den Priorisierungsgruppen zwei oder drei gehen können, forderte Wenker. Die Ärzte würden immer wieder ausgebremst. Das Termin-Management sei zu kompliziert, sagte sie mit Blick darauf, dass ab Ende März auch in Hausarztpraxen geimpft werden solle. Die Organisation der Impftermine solle dezentral erfolgen. "Wer sich impfen lassen möchte, kann eine Termin bei seinem Haus- oder Betriebsarzt vereinbaren. Schulen sollten unkompliziert ein Impfteam bestellen können."

Weil verteidigt Inzidenzwert als Grundlage für Lockerungen

Öffnungen einzelner Bereiche sind in erster Linie von den Infektionszahlen abhängig - so auch in Niedersachsen. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz mehr als 100 je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner beträgt, bleiben die meisten Regeln - unter anderem zu Kontaktbeschränkungen - bestehen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verteidigte das Festhalten am Inzidenzwert als Grundlage für Lockerungen. "Hohen Inzidenzwerten folgt leider meist ein Anstieg bei den Schwerstkranken, wenn auch um einige Wochen zeitversetzt", sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Der Regierungschef räumte allerdings auch ein, dass bei vermehrten Tests auch die Inzidenzzahl steigen werde. "Aber mittelfristig wird eine hohe Zahl von Testungen dann auch wieder zu einer Absenkung der Inzidenzzahlen führen." Der Vorteil von Tests sei, Infizierte früher zu entdecken und Ansteckungen zu vermeiden. Vor allem trügen negative Tests dazu bei, in bestimmten Bereichen mehr Freiheiten zuzulassen, etwa beim Kinobesuch.

Größere Lockerungen in Schleswig-Holstein

Von heute an werden in Schleswig-Holstein in einigen privaten und öffentlichen Bereichen die Beschränkungen gelockert. Der Einzelhandel darf seine Geschäfte wieder öffnen. Wegen der weiter hohen Infektionszahlen bleiben die Läden allerdings in Flensburg zu. Außerdem dürfen in Schleswig-Holstein nun auch Tattoo-Läden, Sonnen-, Kosmetik- und Massagestudios wieder öffnen. Das gilt auch für Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten. Fahr- und Flugschulen können ihre Arbeit ebenfalls wieder vollständig aufnehmen. Im privaten Bereich sind künftig wieder Treffen von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Getrennt wohnende Paare gelten dabei als ein Hausstand. Gartenbaucenter und Blumenläden haben bereits seit einer Woche geöffnet.



Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es erste Öffnungsschritte. So sind zum Beispiel Kontakte mit fünf Menschen aus zwei Haushalten möglich und auch Einzelhändler dürfen teilweise wieder öffnen - mit Hygieneregeln, begrenzter Kundenzahl bezogen auf die Verkaufsfläche und möglichst auch mit Kontaktnachverfolgung.

Verbandschef: Hausärzte können 2,5 Millionen Menschen pro Woche impfen

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, spricht sich für eine schnelle Einbindung der Haus- und Fachärzte beim Impfen aus. "Wir sind 50.000 Hausärzte, dazu kommen Gynäkologen und Kinder- und Jugendärzte, die auch Eltern mitimpfen könnten", sagt Weigeldt dem Magazin "WirtschaftsWoche". "Wenn jede Praxis im Schnitt zehn Patienten pro Tag schafft, dann schaffen wir sicher 2,5 Millionen Menschen pro Woche."

Aufbau der Schnelltestkapazitäten im Norden läuft noch

Von heute an soll sich jeder in Deutschland einmal wöchentlich kostenlos auf Corona testen lassen können - theoretisch. Doch viele Testzentren müssen erst noch aufgebaut werden. Flächendeckende Tests sind in Norddeutschland noch nicht überall möglich.

Isolation während Pandemie verschärft Gefahr von häuslicher Gewalt

Jede dritte Frau erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt durch den Partner. Auch jetzt in der Pandemie können die eigenen vier Wände ein gefährlicher Ort sein. Weil die Frauen ihre Kinder nicht mehr zur Schule oder in den Kindergarten bringen, hätten sie keine Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen und sich Hilfe zu suchen, beklagen Mitarbeitende von Beratungsstellen.

Weitere Informationen Häusliche Gewalt: Corona hindert Frauen am Hilfesuchen In Niedersachsen nahmen 2020 weniger Betroffene Kontakt zu Beratungsstellen auf. Zugleich stieg die Zahl der Straftaten. mehr

Corona-Impfungen: Angst vor Nebenwirkungen

Die Corona-Impfstoffe sind im Eilverfahren auf den Markt gekommen. Das macht einigen Menschen Angst und sie befürchten Nebenwirkungen oder Langzeitschäden. Wissenschaftler dagegen sagen: Die Vakzine seien ausreichend getestet.

SH: Tattoo-Studios dürfen unter Auflagen wieder öffnen

Tattoo-Studios dürfen von heute an in Schleswig-Holstein wieder öffnen. Die Tätowiererin Nina Lorenzen aus Kiel freut das. Noch gibt es aber organisatorische Hürden, um wieder arbeiten zu können.

Frauen als große Verlierer in der Pandemie

In der Pandemie kümmern sich meist Frauen um die Kinder und stecken im Job zurück. Das verschärft alte Rollenbilder, warnen Theologinnen und Wissenschaftlerinnen zum heutigen Weltfrauentag. Außerdem fallen durch die Corona-Maßnahmen viele frauentypische Minijobs weg.

Weitere Informationen Frauentag in Niedersachsen: Corona verschärft Benachteiligung Daran ändern auch ein paar "Ausnahmemänner" nichts, die im Haushalt helfen, sagt etwa Theologin Margot Käßmann. mehr

Nachfrage nach Psychotherapien stark gestiegen

Psychotherapeuten haben während der Pandemie mit weit mehr Patienten zu tun, als sie versorgen können. So habe die Nachfrage in Niedersachsen deutlich zugenommen, Zahlen gebe es aber nicht, sagte Roman Rudyk, Präsident der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen. Psychotherapeuten könnten erwachsenen Patienten "in der Regel" keine Therapieplätze mehr anbieten, bei Kindern und Jugendlichen sei die Lage etwas besser. Behandelt würden Angst-Symptomatik und je nach Alter auch Depressionen. Bei Jugendlichen werde die Entwicklung blockiert - wer nicht ohnehin große Ressourcen habe, werde in der Pandemie eher abgehängt. Laut bundesweiten Zahlen der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung stieg die Nachfrage nach Therapien in der Pandemie um 40 Prozent, bei Kinder- und Jugendtherapeuten um 60 Prozent.

Studenten-Wohnheime in Wismar unter Quarantäne

Nach einem positiven Corona-Test sind alle 190 Bewohnerinnen und Bewohner aus zwei Wismarer Studenten-Wohnheimen in Quarantäne. Zwei Abstrichteams des Deutschen Roten Kreuzes sollen heute Tests bei ihnen durchführen. Die Kontaktkette betreffe sehr viele Menschen, sagte ein Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg. Auch vergleichbare Wohneinrichtungen und andere Bereiche könnten betroffen sein. Das Gesundheitsamt hat eine Quarantäne von zwei Wochen angeordnet. Die Versorgung der Bewohner hat das Studierendenwerk übernommen.

SH: Ministerpräsident Günther macht Hoffnung für Osterreisen

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rechnet mit einer Öffnung der Hotels in Schleswig-Holstein über Ostern. "Wenn sich die Situation nicht dramatisch verändert, gehe ich davon aus, dass wir Hotels in Schleswig-Holstein über Ostern öffnen", sagte Günther der "Rheinischen Post". "Warum sollen die Menschen an Ostern nicht in Hotels und Ferienwohnungen sein können - unter der Voraussetzung eines aktuellen Negativ-Tests und einer Nachverfolgung über Apps", sagte der Regierungschef. Im Gegensatz zum Herbst gebe es nun genug verfügbare Schnelltests. "Lösungen in diesem Bereich zu finden ist auch ein Gebot des Respekts der Branche und den Menschen gegenüber, die dort arbeiten", sagte der CDU-Politiker. Schleswig-Holstein verzeichnet in einigen Regionen seit Längerem im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ niedrige Werte bei der Sieben-Tage-Inzidenz.

Regierungserklärung von Bremens Bürgermeister Bovenschulte

Zu den neuen Corona-Regeln will Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) am frühen Nachmittag eine Regierungserklärung abgeben. Das Landesparlament kommt deshalb zu einer Sitzung zusammen. Grundlage der neuen Verordnung im Bundesland Bremen sind die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens vom vergangenen Mittwoch, bei denen ein Stufenplan mit Öffnungsschritten vereinbart wurde. Die neuen Regeln gelten ab heute. Dazu gehört, dass sich nun zwei Haushalte mit insgesamt bis zu fünf Personen treffen dürfen. Zudem können Buchhandlungen, Museen und Zoos wieder öffnen. Geschäfte dürfen Kunden mit festem Termin bedienen.

Kostenfreie Schnelltests sind noch nicht überall verfügbar

In Deutschland kann sich von heute an jede Bürgerin und jeder Bürger einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen - so jedenfalls der Plan. Organisieren müssen die Tests die Bundesländer selbst. Im Regelfall dadurch, dass die Dritte damit beauftragen. Die Antigen-Schnelltests werden in Apotheken, Arztpraxen oder speziellen Zentren durch einen Rachen- oder Nasenabstrich durchgeführt. 15 bis 30 Minuten später ist das Ergebnis da. In den ersten Tagen stehen die Tests allerdings noch nicht überall zur Verfügung. Die Kosten für die Schnelltests übernimmt der Bund. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warf dem Bund in der ARD vor, zunächst Ansagen zu machen und erst danach Pläne für die Umsetzung zu erarbeiten. Das wecke oft Erwartungen, die dann enttäuscht würden.

Weitere Informationen Ab heute: Erste kostenlose Corona-Schnelltests in Hamburg Es stehen erste kostenlose Tests zu Verfügung. Die Anzahl ist noch sehr begrenzt, wird aber Schritt für Schritt ausgebaut. mehr

Niedersachsen: Kultusminister Tonne spricht vor Corona-Sonderausschuss

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne spricht heute im Sonderausschuss des Landtags zur Covid-19-Pandemie. Der SPD-Politiker gebe einen "Überblick aus seinem Zuständigkeitsbereich", teilte das Ministerium mit. Die Schulen in Niedersachsen weiten ihren Betrieb vom kommenden Montag an wieder aus: Dann beenden die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang das Homeschooling. Sie kehren im Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurück. Noch eine Woche später, vom 22. März an, sollen alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurückkehren. Für Grundschüler und Abschlussklassen gilt bei entsprechender Inzidenz bereits ab heute wieder die Präsenzpflicht.

Mehr Neuinfektionen, weniger Todesfälle

Dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin sind binnen eines Tages von den Gesundheitsämtern in Deutschland 5.011 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Montag vor einer Woche hatte das RKI 4.732 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI heute früh bundesweit bei 68,0 - und damit höher als am Vortag (66,1). Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus in Deutschland gestorbenen Menschen stieg um 34. Das sind so wenige neue Todesfälle wie seit Anfang November nicht mehr. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt laut aktuellem RKI-Lagebericht bei 1,06 (Vortag: 1,06). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 106 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Weitere Corona-Lockerungen im Norden treten in Kraft

Ab heute gelten im Norden einige Lockerungen bei den Corona-Regeln. So öffnen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. Zudem ist Terminshopping im Einzelhandel ("Click und Meet") möglich - in einigen Landkreisen öffnen Läden sogar ohne Terminvergabe. Auch Fahrschulen dürfen wieder arbeiten. Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten dürfen mit Terminbuchung öffnen. Auch körpernahe Dienstleistungen wie Tätowieren, Kosmetik und Massage sind wieder möglich. Zudem dürfen sich zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen treffen. Parallel dazu bezahlt der Bund allen Bürgern nun wöchentlich mindestens einen Schnelltest. Weitere Lockerungen und Details in den jeweiligen Bundesländern haben wir für sie zusammengefasst:

83 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind weitgehend konstant geblieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 45,5 Ansteckungen je 100.000 Einwohner, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Vortag lag der Wert bei 45,8, vor einer Woche bei 50,0. Binnen eines Tages wurden 83 Neuinfektionen gemeldet, deutlich weniger als am Vortag (238). Vor einer Woche waren es 96 Neuinfektionen. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern werden aktuell 222 Covid-19-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchen 65 Menschen, davon 45 mit Beatmung.

Von der Leyen: Deutlich höhere Impfstoff-Lieferungen ab April

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen rechnet mit einer deutlichen Beschleunigung der EU-weiten Corona-Impfkampagne. Die Impfstoff-Liefermengen könnten sich ab April "nach den Plänen der Hersteller noch mal verdoppeln, auch weil weitere Impfstoffe vor der Zulassung stehen", sagte sie im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Pro Monat erwarte sie im zweiten Quartal die Lieferung von rund 100 Millionen Impfstoff-Dosen. Von der Leyen sagte, im Januar seien rund 20 Millionen Impfstoff-Dosen in die EU geliefert worden, im Februar seien es bereits rund 30 Millionen gewesen. Für März erwarte die EU rund 50 Millionen Dosen. Bei einer Lieferung von 100 Millionen Impfstoff-Dosen pro Monat in die EU müssten in Deutschland dem Bericht zufolge etwa 20 Millionen Dosen ausgeliefert und verimpft werden. Dafür müssten die Impfkapazitäten hochgefahren werden.

WHO-Beratungen zur Produktion von möglichst viel Corona-Impfstoff

Unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beginnen heute zweitägige Online-Beratungen mit Vertretern der Pharmaindustrie über die Produktion von möglichst viel Impfstoff zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dabei sollten die "aktuellen Lücken in den Versorgungsketten aufgezeigt" werden, sagte die wissenschaftliche Leiterin der WHO, Soumya Swaminathan. Die Pharmabranche will in diesem Jahr zehn Milliarden Dosen Anti-Covid-Dosen herstellen. Durch die Corona-Pandemie sind weltweit bereits mindestens 2,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Das führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach Vakzinen. Benötigt werden nicht nur die Zutaten, sondern auch das Glas für die Flakons und die Deckel. Ebenfalls am Montag will die EU mit den USA über die Lieferung von US-Produkten verhandeln, die für die Herstellung von Corona-Impfstoffen benötigt werden, aber strikten Exportbeschränkungen unterliegen.

Menschen in sozialen Berufen erkranken häufiger an Covid-19

Pflegekräfte und Kita-Beschäftigte erkranken nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse öfter an Covid-19 als andere Berufstätige. Das zeigen die Zahlen, die NDR Niedersachsen vorliegen. Die gesetzliche Krankenversicherung hat alle Corona-Diagnosen ihrer erwerbstätigen Mitglieder ausgewertet, insgesamt knapp 28.000. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Berufsgruppen seien extrem.

VIDEO: Covid-19: Pflegekräfte und Kita-Personal besonders betroffen (4 Min)

Corona-Ticker am Montag startet

Auch am heutigen Montag, 8. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: 876 in Niedersachsen, 238 in Schleswig-Holstein, 170 in Hamburg, 48 in Mecklenburg-Vorpommern, 28 im Bundesland Bremen - 8.103 bundesweit.