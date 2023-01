Stand: 27.01.2023 15:53 Uhr Corona-News-Ticker: WHO berät über internationalen Gesundheitsnotstand

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 27. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Beginn der WHO-Beratungen über internationalen Gesundheitsnotstand

Heute vor drei Jahren wurde die erste Covid-19-Infektion in Deutschland bekannt

Autorin warnt vor zunehmendem Antisemitismus in Corona-Zeiten

NDR, WDR, "SZ": Bund bestellte Impfstoff für 13,1 Milliarden Euro - zu hohen Preisen

WHO berät über den internationalen Gesundheitsnotstand

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 127,5 in Niedersachsen , 47,4 in Schleswig-Holstein und 41,9 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 78,5 - 13.155 neue Fälle registriert

Intensivbettenbelegung mit Covid-Patienten sinkt deutlich

Die Intensivbettenbelegung mit coronainfizierten Patienten ist in Niedersachsen so niedrig wie zuletzt vor einigen Monaten. Am Freitag waren 1,8 Prozent der Intensivbetten im Land mit Covid-Patienten belegt, zuletzt war dieser Wert im Juni vergangenen Jahres so niedrig, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Vor einem Monat waren noch 4,8 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Die Hospitalisierungsinzidenz ging in den vergangenen Wochen ebenfalls deutlich zurück. Am Freitag lag dieser Wert bei 5,2, vor einem Monat waren es noch 15,6. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. In dieser Zahl sind allerdings auch Patienten enthalten, die ursprünglich wegen eines anderen Grunds in Kliniken kamen und dort einen positiven Corona-Test hatten.

Corona-Eindämmungsverordnung in Hamburg läuft aus

Die Hamburgische Corona-Eindämmungsverordnung tritt mit Ablauf des 31. Januar außer Kraft. Damit enden in Hamburg die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie die fünftägige Isolationspflicht für mit dem Coronavirus Infizierte, wie der Senat heute mitteilte. Die Infektionslage habe sich in den vergangenen Wochen weiter entspannt, die Infektionszahlen seien rückläufig, hieß es. Hinzu kämen eine sehr hohe Impfquote in der Stadt Hamburg und ein großer Immunschutz innerhalb der Bevölkerung.

"Nach fast drei Jahren Pandemie befinden wir uns nun in einer neuen Phase, in der wir vor allem auf die Eigenverantwortlichkeit der Hamburgerinnen und Hamburger setzen", sagte Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD). Weiterhin gelten Regelungen, die das Infektionsschutzgesetz des Bundes festlegt, hieß es. Dazu zählen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Einrichtungen des Gesundheitswesens oder der Nachweis eines negativen Tests bei Besuchen in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.

Beginn der WHO-Beratungen über internationalen Gesundheitsnotstand

Internationale Expertinnen und Experten haben am Freitag Beratungen über eine mögliche Aufhebung des internationalen Corona-Gesundheitsnotstands aufgenommen. Bei der virtuellen Sitzung des sogenannten Corona-Notfallausschusses stand laut einer WHO-Sprecherin zunächst die Präsentation aktueller Pandemie-Daten und danach die Debatte auf dem Programm. Die Entscheidung selbst werde voraussichtlich frühestens am Montag von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf bekannt gegeben, hieß es aus WHO-Kreisen. Der Ausschuss gibt danach eine Empfehlung an WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ab, der dann selbstständig eine Entscheidung für oder gegen eine Aufhebung trifft. Tedros hatte diese Woche betont, dass ihm der anhaltende Anstieg der wöchentlichen Corona-Sterbefälle Sorge bereitet.

Autorin warnt vor zunehmendem Antisemitismus in Corona-Zeiten

Die jüdische Autorin Ruth Weiss hat am Holocaust-Gedenktag vor zunehmender Judenfeindlichkeit in Deutschland gewarnt. Antisemitismus sei tief im Unterbewusstsein vieler Gesellschaften verankert, sagte die 98-Jährige am Freitag während einer Gedenkstunde im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf. "Heute geht es wieder um einen angeblich jüdischen Komplott, die Welt zu regieren." Jüdinnen und Juden würden sogar für die Corona-Pandemie verantwortlich gemacht. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hob die Bedeutung von Zeitzeuginnen und -zeugen und der Erinnerung hervor. "Jeder, der in Deutschland lebt, ist aufgerufen, sich mit den Schrecken der Vergangenheit immer wieder auseinanderzusetzen", sagte er. "Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz." Am Holocaust-Gedenktag wird weltweit an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 erinnert.

Vor genau drei Jahren: Die erste Corona-Infektion in Deutschland wird bekannt

Heute vor genau drei Jahren ist die erste Corona-Ansteckung in Deutschland bestätigt worden. Ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in der Nähe von München hatte sich infiziert. Es war der Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland - mit Lockdowns, Homeoffice und Homeschooling, Maskenpflicht und vielen weiteren Regeln. Bislang wurden hierzulande mehr als 37 Millionen Infektionen mit dem Virus nachgewiesen, mehr als 165.000 Menschen starben mit oder an Covid-19. Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt - viele Maßnahmen gelten nicht mehr oder werden bald aufgehoben.

Weitere Informationen Corona-Chronologie: Die Ereignisse im Norden Ende 2019 bricht in China eine bis dato unbekannte Lungenkrankheit aus. Wenige Wochen später gibt es den ersten Fall im Norden. mehr

Bund bestellte Impfstoff für 13,1 Milliarden Euro - zu hohen Preisen

Deutschland hat in der Corona-Pandemie Impfstoffe im Wert von 13,1 Milliarden Euro bestellt. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium gegenüber NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung". Damit hat Deutschland den Recherchen zufolge offenbar deutlich mehr Impfstoff bestellt, als gebraucht wird: rein rechnerisch bislang acht Impfstoff-Dosen pro Einwohner. Weitere Lieferverträge mit den Herstellern laufen noch.

Laut den Recherchen haben die Pharmafirmen Biontech und Moderna zudem den Preis für ihren Impfstoff während der Pandemie um rund 50 Prozent erhöht. So hat Deutschland im Dezember 2020 knapp 39 Millionen Impfdosen bei Biontech/Pfizer zum Preis von rund 15,50 Euro pro Dosis bestellt. Neun Monate später, als die Regierung weitere 168 Millionen Impfdosen bestellt hat, kostete die Einzeldosis im Schnitt bereits rund 23,20 Euro - ein Anstieg um rund 50 Prozent. Aus dem Bundestag kommt deutliche Kritik an den Preissteigerungen. Der Arzt und Abgeordnete Stephan Pilsinger (CSU) sagt: "Wenn das so stimmt, dann bin ich der Meinung, dass das völlig ungerechtfertigt ist. Die Bundesregierung hätte sich auf solche Deals nicht einlassen sollen."

Weitere Informationen Bund bestellte Impfstoff für 13,1 Milliarden Euro Biontech und Moderna hatten die Preise 2021 um rund 50 Prozent erhöht, wie aus Dokumenten hervorgeht. Mehr zur Recherche von NDR, WDR und "SZ" bei tagesschau.de. mehr

WHO berät über internationalen Gesundheitsnotstand

Drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie beraten unabhängige Experten heute darüber, ob der internationale Gesundheitsnotstand aufgehoben werden soll. Der Corona-Notfallausschuss gibt eine Empfehlung ab, die Entscheidung trifft der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Entscheidung werde voraussichtlich frühestens Montag bekanntgegeben, wie es aus WHO-Kreisen in Genf verlautete. Die WHO betont, dass das Virus Sars-CoV-2 immer noch weltweit zirkuliert und gefährlich ist. Seit Anfang Dezember sind nach ihren Zählungen weltweit mehr als 170.000 Menschen an einer Infektion gestorben. Es gebe aber mit den Impfstoffen, Medikamenten und Vorsichtsmaßnahmen wie Maskentragen oder Abstandhalten zahlreiche wirksame Werkzeuge zum Schutz vor dem Virus.

Weitere Informationen 3 Min WHO: Corona-Ausschuss berät internationalen Gesundheitsnotstand Der Notfallausschuss berät darüber, ob die höchste WHO-Alarmstufe - der internationale Gesundheitsnotstand - aufgehoben wird. 3 Min

Die Erklärung eines Notstands ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Sie tut dies bei Bedrohungen, um Regierungen und die Öffentlichkeit aufzurütteln, damit sie sich vorbereiten. Weder die Erklärung noch die Aufhebung eines Notstands - offiziell "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" - hat unmittelbare Folgen. Jedes Land entscheidet selbst über sein Krisenmanagement.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 41,9

In Hamburg sind laut RKI 132 neue Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 141). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 41,9 (Vortag: 41,0).

Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 127,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Niedersachsen liegt heute bei 127,5. Gestern lag der Wert bei 121,2. Das RKI meldete 1.933 Neuinfektionen (Vortag: 2.244).

221 neue Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 47,4, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Gestern betrug sie 49,5. Es wurden 221 neue Corona-Infektionen erfasst (Vortag: 274).

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit jetzt bei 78,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner heute früh mit 78,5 an. Gestern hatte der Wert bei 74,4 gelegen. Den aktuellen Zahlen zufolge gab es 13.155 Neuinfektionen in Deutschland.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der Corona-Liveticker am Freitag beginnt

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Freitag, 27. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus