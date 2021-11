Stand: 02.11.2021 08:08 Uhr Corona-News-Ticker: Testpflicht für Kliniken und Heime gefordert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 2. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Sozialverband VdK fordert Testpflicht in Heimen und Krankenhäusern

Hamburger Verkehrsverbund (HVV) braucht 200 Millionen Euro wegen Corona

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 591 in Niedersachsen, 234 in Schleswig-Holstein - bundesweit 10.813

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg: Stufenplan für Krankenhäuser

Für den Fall, dass die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten in Hamburgs Krankenhäusern weiter steige, habe Hamburg einen Stufenplan vorgesehen, hat Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) gesagt. In einem ersten Schritt müssten dann wieder planbare Operationen verschoben werden. Durch Umplanung könnten dann auch noch weitere Intensiv-Kapazitäten geschaffen werden. Sollten die Hamburger Krankenhäuser dann trotzdem an ihre Belastungsgrenzen stoßen, könnten Patientinnen und Patienten auch in benachbarte Bundesländer verlegt werden. Allerdings ist die Lage ganz anders als Anfang des Jahres. Damals war der Inzidenzwert nur wenig höher als heute - es galten aber strenge Kontaktverbote, Einzelhandel und Schulen waren dicht. Und es gibt derzeit deutlich weniger schwere Fälle. 142 Covid-Patientinnen und Patienten werden aktuell in den Krankenhäusern in Hamburg behandelt - im Januar waren es zeitweise mehr als 600. Einen neuen Lockdown schließe sie deshalb vorerst aus, sagte die Senatorin.

Weitere Informationen Corona: Stufenplan für Krankenhäuser in Hamburg vorgesehen Wenn die Zahl der Corona-Patienten in Hamburg weiter steigt, muss laut Sozialsenatorin Leonhard wieder reagiert werden. mehr

VdK will Testpflicht für Kliniken und Heime

Angesichts der sich häufenden Corona-Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern fordert der Sozialverband VdK eine Testpflicht für alle Besucher und Mitarbeiter. "Eine solche Pflicht ist unabhängig vom Impfstatus dringend notwendig. Die Zahl der Infizierten steigt gerade deutschlandweit wieder, gleichzeitig können auch Geimpfte und Genesene das Virus übertragen. Es muss darum jetzt schnell gehandelt werden", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Bentele forderte die Politik auf, eine solche Test-Pflicht zu beschließen. "Sobald diese Voraussetzung geschaffen ist, müssen Einrichtungsleitungen sowie Klinikdirektoren dafür sorgen, dass allen Besuchern und Mitarbeitern kostenlose Tests angeboten werden und nur jene Zutritt bekommen, die negativ getestet wurden. Es stehen Menschenleben auf dem Spiel."

RKI meldet leicht gefallene Inzidenz

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erstmals seit zwei Wochen leicht gefallen. Allerdings ist noch unklar, ob es wegen des gestrigen Feiertages zu Meldungsverzögerungen einzelner Gesundheitsämter gekommen ist. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete eine Inzidenz von 153,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Vortag hatte der wert bei 154,8 gelegen. In den vergangenen zwei Wochen war die Sieben-Tage-Inzidenz kontinuierlich gestiegen. Den jüngsten Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 10.813 Neuinfektionen sowie 81 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.

Verluste durch Pandemie: HVV braucht 200 Millionen Euro zusätzlich

Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen in diesem Jahr so viel Geld für den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) zahlen wie nie zuvor. Wie NDR 90,3 erfuhr, braucht der Senat allein wegen der Corona-Pandemie 200 Millionen Euro zusätzlich zum Ausgleich der Einnahmeverluste.

Weitere Informationen Corona-Folgen: HVV braucht 200 Millionen Euro Zuschuss Die Steuerzahler müssen in diesem Jahr so viel Geld für den Hamburger Verkehrsverbund zahlen wie nie zuvor. mehr

Niedersachsen verzeichnet 591 Neuinfektionen

In Niedersachsen ist die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um 591 auf insgsamt 321.620 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Gestern waren 265 neue Coronavirus-Fälle registriert worden, vor einer Woche 609. Sieben an Covid-19 erkrankte Menschen starben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 77,9.

234 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 234 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 118; Vorwoche: 252). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt leicht auf 70,6 (Vortag: 70,9; Vorwoche: 61,9). Die höchste Inzidenz verzeichnet der Kreis Herzogtum Lauenburg mit 107, am niedrigsten ist sie im Kreis Steinburg mit 37,5. 19 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf Intensivstationen des Bundeslandes behandelt, neun davon werden beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 1,86.

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 2. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.