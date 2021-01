Stand: 06.01.2021 16:55 Uhr Corona-News-Ticker: Strengerer Lockdown gilt in Hamburg ab Freitag

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 6. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Auch Moderna-Impfstoff in der EU zugelassen

Als zweiter Corona-Impfstoff ist ab sofort auch das Mittel des US-Herstellers Moderna in der Europäischen Union zugelassen. Dies entschied die EU-Kommission heute auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter mitteilte.

Auch der Einzelhandel leidet unter verschärftem Lockdown

Die Corona-Schutzmaßnahmen sorgen weiter dafür, dass auch die Geschäfte des Einzelhandels ihre Türen geschlossen halten müssen. Wie gehen die Betroffenen damit um? Eine Reportage aus Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin.

Schleswig-Holstein übernimmt Kita-Beiträge für Januar

Wegen der geplanten Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar wird Schleswig-Holstein Eltern die Januar-Beiträge für die Kita erstatten, die geschlossen bleiben. "Der Schutz von Kindern hat weiterhin höchste Priorität. So werden selbstverständlich auch weiterhin Eltern und Kinder, die besonders belastet sind mit den vorhandenen Angeboten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe unterstützt", sagte Sozialminister Heiner Garg (FDP) heute. Es gilt eine Notbetreuungs-Regelung.

Lockdown-Verschärfung in Hamburg gilt ab Freitag

Der Hamburger Senat hat heute - einen Tag nach den entsprechenden Ergebnissen der Bund-Länder-Gespräche - eine Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns bis Ende Januar beschlossen. Die bestehenden Beschränkungen gälten weiter, einige neue Maßnahmen kämen hinzu, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) heute nach einer Sondersitzung des Senats. Die neuen Regeln sollen bereits ab Freitag gelten. Demnach dürfen sich bis auf Weiteres die Angehörigen eines Haushalts nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts treffen. Für Kinder gibt es dabei anders als bisher keine Ausnahme. Tschentscher appellierte an die Bürger, auf Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts möglichst ganz zu verzichten. Der Senat beschloss auch eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern um den Wohnort herum, sollten sich innerhalb von sieben Tagen mehr als 200 Menschen pro 100.000 Einwohner infizieren. Heute lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 144,2. Verbindlich wird allerdings der Wert des Robert Koch-Instituts sein, der aktuell mit 112,9 angegeben wurde. An Schulen bleibt die Präsenzpflicht aufgehoben. Die Schüler sollen möglichst online unterrichtet werden, können aber weiter betreut werden.

MV: Covid-19-Erkrankungen in 23 Alten- und Pflegeheimen

In Mecklenburg-Vorpommern sind aktuell in 23 Alten- und Pflegeheimen Covid-19-Erkrankungen bekannt. Wie aus einer heute vom Rostocker Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) veröffentlichten Statistik hervorgeht, sind davon 408 Bewohner und 148 Mitarbeiter betroffen. Seit Beginn der Erhebung Anfang Oktober 2020 wurden in 63 Alten- und Pflegeheimen in MV Covid-19-Erkrankungen mit insgesamt 1.249 infizierten Personen registriert, 370 davon gehörten zum Personal. 82 Menschen starben.

Unimedizin Greifswald verhängt Besuchsverbot

Patienten der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) können ab Donnerstag vorerst keine Besucher mehr empfangen. Grund seien steigende Infektionszahlen und viele schwerkranke Corona-Infizierte, wie die UMG mitteilte. Bis wann das Besuchsverbot besteht, sei noch offen. Auch Menschen, die Angehörige zur Behandlung bringen, können nicht mit ins Haus. Ausnahmen seien nach vorheriger telefonischer Absprache mit den Ärzten möglich. So könnten etwa Eltern von kleinen Kinder, die stationär behandelt werden, mitaufgenommen werden, erklärte UMG-Sprecher Christian Arns. Auch werdende Väter dürften bei der Geburt dabei sein. Voraussetzung sei ein negativer PCR-Test.

Niedersachsen holt beim Impfen auf

In Niedersachsen erhalten mittlerweile mehr Menschen eine Corona-Impfung als zu Jahresbeginn. Am Dienstag wurden 6.499 Menschen geimpft - etwa doppelt so viele wie am Tag zuvor und so viele wie in keinem anderen Bundesland an dem Tag. Das geht aus aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts hervor. Insgesamt hinkt Niedersachsen mit nun 15.164 Impfungen aber weiter hinterher: Im bundesweiten Vergleich belegt Niedersachsen mit 1,9 Impfungen pro 1.000 Einwohner den vorletzten Platz. Den höchsten Wert weist Mecklenburg-Vorpommern mit 11,2 auf. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover sagte, er halte den Rückstand im Vergleich zu den anderen Bundesländern für eine Momentaufnahme. Alle Länder hätten das Problem, dass es bisher zu wenig Impfstoff gebe.

EMA empfiehlt Zulassung für Moderna-Impfstoff in EU

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die bedingte Marktzulassung für den Corona-Impfstoff des US-Pharma-Unternehmens Moderna empfohlen. Das teilte die EMA in Amsterdam mit. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung muss nun die EU-Kommission treffen - das gilt als Formsache. Der Impfstoff von Moderna muss weniger stark gekühlt werden als der von Biontech/Pfizer. Die EU hat bis zu 160 Millionen Portionen reserviert. In der kommenden Woche könnten die ersten Dosen geliefert werden.

Analyse der Corona-Lage und der neuen Bund-Länder-Beschlüsse

Bund und Länder wollen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie weiter verschärfen. Unter anderem werden Kontaktmöglichkeiten zwischen den Bürgern noch stärker beschnitten. Eine Analyse der Lage und der neuen Beschlüsse.

Hamburg fördert Weiterbildung mit 20 Millionen Euro

Der Hamburger Senat will die Weiterbildung von Arbeitnehmern mit 20 Millionen Euro fördern. Beschäftigte kleiner und mittlerer Unternehmen, die von Krisenauswirkungen betroffen sind, sollen angesprochen und für Qualifizierungsmaßnahmen gewonnen werden, teilte die Sozialbehörde mit. Die Maßnahme sei Teil des Wirtschafts-Stabilisierungsprogramms, das die Stadt im Zuge der Corona-Krise aufgelegt hat. "Je besser Menschen qualifiziert sind, desto besser können sie auch in schwierigen Zeiten erfolgreich sein, und desto geringer ist das Risiko, dass sie auf staatliche Leistungen angewiesen sein werden", erklärte Arbeits- und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD).

579 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

In Hamburg sind 579 neue Corona-Fälle amtlich registriert worden. Gestern waren 697 Neuinfektionen gemeldet worden, am Mittwoch vor einer Woche waren es 470. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner - beziffert die Stadt Hamburg derzeit mit 144,2.

Schleswig-Holstein will Insel- und Halligbewohner vor Ort impfen

Auf den nordfriesischen Inseln und den Halligen sowie auf Helgoland sollen sich die Menschen in den kommenden Wochen vor Ort impfen lassen können. Mobile Impfteams sollen spätesten ab März auch auf die kleineren Inseln und Halligen geschickt werden, um die Insulaner, die in Impfkategorie eins fallen, impfen zu können. Auf den größeren Inseln sind feste Impfstationen geplant, auch die Ärzte vor Ort sollen eingebunden werden.

1.672 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen und der Todesfälle ist in Niedersachsen wieder angestiegen. Das Landesgesundheitsamt meldete 1.672 labordiagnostisch bestätigte neue Corona-Fälle. Gestern waren es 672, am Mittwoch vor einer Woche 1.502. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 91,8 Fällen je 100.000 Menschen binnen einer Woche. Im Zusammenhang mit Corona starben in Niedersachsen 65 weitere Menschen.

Kritik an Verschärfung und Verlängerung des Corona-Lockdowns

An den Bund-Länder-Beschlüssen gibt es viel Kritik. FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki sagte, er habe den Eindruck, dass mit den Maßnahmen vom "Versagen der Bundesregierung" bei der Beschaffung von Impfstoff und FFP-2-Masken abgelenkt werden solle. Die ebenfalls aus Schleswig-Holstein stammende gesundheitspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag, Christine Aschenberg-Dugnus, sagte auf NDR Info, die neuen Kontaktbeschränkungen seien unverhältnismäßig. Die Wirkung werde überhaupt nicht dargelegt, außerdem würden die sozialen Folgen zu wenig beachtet. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund bezweifelte, dass die beschlossenen Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit kontrolliert werden können. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt erklärte, es sei unmöglich, einzelne Städte oder Landkreise auf längere Zeit abzuriegeln. Der Verband der Kinder- und Jugendärzte kritisierte die längere Schließung von Schulen und Kindertagesstätten. Präsident Thomas Fischbach sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Kinder bis zu zehn Jahren spielten keine Rolle in der Pandemie. Für sie sollten Kitas und Schulen so schnell wie möglich wieder öffnen. Der Gastgewerbe-Verband Dehoga kritisierte, dass die Politik keine Perspektive für die Zeit nach dem 31. Januar eröffnet habe.

Kommentar: Corona-Lockdown - eine notwendige Zumutung

Auch nach dem Bund-Länder-Treffen und den Beschlüssen für eine Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns fehlt eine klare Perspektive, wie es danach weitergehen soll. Und doch seien die Beschlüsse jetzt nötig, kommentiert Björn Dake.

MV: Viele Infektionen in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen

In Mecklenburg-Vorpommern haben die Gesundheitsbehörden zuletzt eine Rekordzahl bei den Corona-Neuinfektionen registriert. Vor allem Altenheime und Pflegeeinrichtungen sind betroffen. In einem Pflegeheim in Lübz im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben sich seit Weihnachten mehr als 100 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Hohe Zahlen melden auch andere Einrichtungen.

Bundesländer stellen Pläne für Schulen und Kitas vor

Beim Thema Schulen und Kitas haben die norddeutschen Länder im verlängerten Corona-Lockdown in einigen Punkten unterschiedliche Pläne. So sehen sie aus:

Schwesig warnt vor Mutation des Coronavirus

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat die von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns verteidigt. Die Lage in den Krankenhäusern sei schon jetzt dramatisch, sagte die SPD-Politikerin auf NDR Info. Die Mutation des Coronavirus aus Großbritannien dürfe nicht unterschätzt werden. Es müsse jetzt gehandelt werden, bevor sich die Mutation weiter ausbreite, so Schwesig.

FFP-2-Masken aus der Apotheke nun per Gutschein

Ab heute geben Apotheken FFP-2-Schutzmasken nur noch gegen einen Gutschein aus - und zwar zunächst sechs Stück pro Patient. Die erste Phase, in der sich über 60-Jährige und chronisch Kranke kostenlos drei FFP-2-Masken in ihrer Stamm-Apotheke abholen konnten, endete am Dienstag. In Schleswig-Holstein beispielsweise sollen etwa eine Million Menschen aus Corona-Risikogruppen in den nächsten Tagen Gutscheine bekommen, die ihnen die Krankenkassen zuschicken.

Aschenberg-Dugnus: "Neue Kontaktbeschränkungen unverhältnismäßig"

Die FDP hat die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisiert. Die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Christine Aschenberg-Dugnus aus Schleswig-Holstein, sagte auf NDR Info, die neuen Kontaktbeschränkungen seien unverhältnismäßig. Die Wirkung der Maßnahme werde überhaupt nicht dargelegt. Außerdem würden die sozialen Folgen der Beschlüsse zu wenig beachtet. Die wichtigste Maßnahme gegen Covid-19 sei das Impfen, so Aschenberg-Dugnus.

MV: Kritik an Protestaktion "Wir machen auf"

Im Rahmen der Protestaktion "Wir machen auf" wird dazu aufgerufen, Hotels und Geschäfte auch in Mecklenburg-Vorpommern am 11. Januar zu öffnen - trotz Verbots und verschärften Lockdowns wegen Corona. Der Chef des Hotel- und Gasttstättenverbands Dehoga in MV, Lars Schwarz, kritisierte gegenüber NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin den Aufruf und distanzierte sich davon. Er habe zwar Verständnis für den Unmut der Betroffenen, sehe deren Verzweiflung und könne nachvollziehen, warum die Akzeptanz für die anhaltenden Bestimmungen immer weiter schwinde. Aber Gruppen, in denen Personen zumeist anonym auftreten, würden nur "Stimmung machen" und "niemanden weiterbringen". Auch der Landkreissprecher von Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim, und der Geschäftsführer des Greifswalder Stadtmarketings, Maik Wittenbecher, verurteilten die Protestaktion. Das City-Management in Neubrandenburg kündigte Strafen an, wenn Läden dort am kommenden Montag öffnen sollten.

RKI meldet bundesweit mehr als 21.000 Neuinfektionen

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 21.237 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 1.019 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Morgen bekanntgab. Der bisherige Höchststand von 1.129 neuen Todesfällen war am 30. Dezember erreicht worden. Die Gesamtzahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat derweil die Marke von 1,8 Millionen überschritten.

Beratungen über zusätzliche Impfstoff-Produktion - Moderna-Serum vor Zulassung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will heute mit den zuständigen Fachministern darüber beraten, wie mehr Impfstoff gegen das Coronavirus produziert werden kann. Teilnehmen werden neben Gesundheitsminister Jens Spahn, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Kanzleramtschef Helge Braun (alle CDU) auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Bei den Beratungen soll erörtert werden, ob und wie die zusätzliche Produktion von Impfstoffen in Deutschland koordiniert unterstützt werden kann. Es gibt Vorwürfe, im vergangenen Jahr sei zu wenig Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer bestellt worden. Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA wird heute voraussichtlich die Zulassung des Covid-Impfstoffes des US-Herstellers Moderna empfehlen. Dann muss noch die EU-Kommission zustimmen, was als Formsache gilt.

Schleswig-Holstein meldet mehr als 500 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 549 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Mittwoch vor einer Woche waren 483 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Corona gestorben sind, hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums fast die Marke 500 erreicht: Von Montag auf Dienstag wurden 22 neue Todesfälle gemeldet, damit gibt es bisher insgesamt 497 Corona-Tote. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank auf 76,3 (Montag: 77,1).

Länderchefs befürworten schärferen Lockdown - Abweichungen bei Schulen und Kitas?

Die Regierungschefs der norddeutschen Bundesländer haben die Beschlüsse des Corona-Gipfels verteidigt. "Es gibt keine Grundlage für Lockerungen. Im Gegenteil, wir müssen einige zusätzliche Maßnahmen ergreifen", sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) pflichtete ihm bei: "Es ist richtig nachzuschärfen, um die Gewissheit zu haben, dass wir Ende Januar wieder Öffnungen durchführen können." Niedersachsen Regierungschef Stephan Weil (SPD) will den Bewegungsradius ungern einschränken, kündigte aber an: "Wir behalten uns ausdrücklich vor, auch tagestouristische Ausflüge zu verbieten, wenn die 7-Tages-Inzidenz die 200er-Marke überschreitet." Die Bedeutung der Schutzimpfungen hob Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hervor: "Wichtig ist, dass wir die Produktion der Impfdosen erhöhen, dass die Impfstoff-Beschaffung zügiger ist", sagte die SPD-Politikerin. Bei den Einschränkungen für Schulen und Kitas deutet sich an, dass die Länder unterschiedliche Wege einschlagen.

Das sind die Corona-Regeln für den Januar

Bei ihren Beratungen am Dienstag haben Bund und Länder striktere Corona-Regeln beschlossen, die vorerst bis Ende Januar gelten sollen:

SCHLIESSUNGEN: Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen, Restaurants, Kneipen und Bars bleiben weiter geschlossen. Das gilt auch für den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte, die notwendige Waren oder Dienstleistungen anbieten wie beispielsweise Lebensmittelläden, Optiker, Drogerien, Banken oder Werkstätten für Autos und Fahrräder.

Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen, Restaurants, Kneipen und Bars bleiben weiter geschlossen. Das gilt auch für den Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte, die notwendige Waren oder Dienstleistungen anbieten wie beispielsweise Lebensmittelläden, Optiker, Drogerien, Banken oder Werkstätten für Autos und Fahrräder. KONTAKTE: Private Treffen werden weiter eingeschränkt. Künftig sollen sich Angehörige eines Haushalts oder Einzelpersonen nur noch mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen dürfen - diese Person darf wechseln. Die bislang geltenden Ausnahmen für Kinder bis zu 14 Jahren gibt es künftig nicht mehr. Das heißt, dass zum Beispiel zwei Kinder nicht ein weiteres Kind zu Hause besuchen dürfen.

Private Treffen werden weiter eingeschränkt. Künftig sollen sich Angehörige eines Haushalts oder Einzelpersonen nur noch mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen dürfen - diese Person darf wechseln. Die bislang geltenden Ausnahmen für Kinder bis zu 14 Jahren gibt es künftig nicht mehr. Das heißt, dass zum Beispiel zwei Kinder nicht ein weiteres Kind zu Hause besuchen dürfen. BEWEGUNGSRADIUS: In Regionen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche soll der Bewegungsradius der Bürger begrenzt werden. Sie dürfen ihren Wohnort dann nur noch im Umkreis von 15 Kilometern verlassen. Ausnahmen gibt es für triftige Gründe wie Arzttermine, notwendige Einkäufe oder den Weg zur Arbeit - aber explizit nicht für touristische Tagesausflüge.

In Regionen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche soll der Bewegungsradius der Bürger begrenzt werden. Sie dürfen ihren Wohnort dann nur noch im Umkreis von 15 Kilometern verlassen. Ausnahmen gibt es für triftige Gründe wie Arzttermine, notwendige Einkäufe oder den Weg zur Arbeit - aber explizit nicht für touristische Tagesausflüge. SCHULEN UND KITAS: Schulen und Kindertagesstätten bleiben ebenfalls geschlossen und bieten nur eine Notbetreuung an. Der Bund will nun gesetzlich regeln, dass in diesem Jahr das Kinderkrankengeld für zehn zusätzliche Tage pro Elternteil und 20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende gewährt wird. Dies soll auch für die Zeit gelten, in der Väter oder Mütter wegen des Lockdowns ihr Kind zu Hause betreuen müssen.

Schulen und Kindertagesstätten bleiben ebenfalls geschlossen und bieten nur eine Notbetreuung an. Der Bund will nun gesetzlich regeln, dass in diesem Jahr das Kinderkrankengeld für zehn zusätzliche Tage pro Elternteil und 20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende gewährt wird. Dies soll auch für die Zeit gelten, in der Väter oder Mütter wegen des Lockdowns ihr Kind zu Hause betreuen müssen. PFLEGEHEIME: Für mehr Sicherheit in Pflegeheimen sollen freiwillige Helferinnen und Helfer das Personal in Pflegeheimen bei den Schnelltests unterstützen. Hilfsorganisationen in Deutschland übernehmen die dafür notwendigen Schulungen, die Bundesagentur für Arbeit hilft bei der Vermittlung.

Für mehr Sicherheit in Pflegeheimen sollen freiwillige Helferinnen und Helfer das Personal in Pflegeheimen bei den Schnelltests unterstützen. Hilfsorganisationen in Deutschland übernehmen die dafür notwendigen Schulungen, die Bundesagentur für Arbeit hilft bei der Vermittlung. ARBEIT: Erneut werden Arbeitgeber dringend gebeten "großzügige" Möglichkeiten für Homeoffice zu schaffen. Betriebskantinen sollen, wo immer möglich, geschlossen werden.

NDR.de-Ticker am Mittwoch startet

Auch am heutigen Mittwoch, 6. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Dienstag wurden in Hamburg 697 Neuinfektionen gemeldet, in Niedersachsen 672, in Mecklenburg-Vorpommern 491, in Schleswig-Holstein 235 und im Bundesland Bremen 123.