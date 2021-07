Stand: 27.07.2021 08:45 Uhr Corona-News-Ticker: Spahn will strengere Auflagen für Reiserückkehrer

Mediziner rechnen bei einer vierten Corona-Welle mit weniger Patienten auf den Intensivstationen als in der jüngsten Hochphase. Er plädiere deshalb für eine neue Bewertung der Gefahr für die Corona-Ausbreitung über die bloße Sieben-Tage-Inzidenzen hinaus, sagte Stefan Kluge, Vorstandsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Nötig sei eine flexible Berechnung mehrerer Indikatoren ohne "abstrakte Formel". Die Leiterin der Klinischen Epidemiologie am Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Berit Lange, sagte: "Ich verstehe, dass man sich ein möglichst einfaches Werkzeug wünscht." Aus epidemiologischer Sicht sei es aber wenig sinnvoll, Grenzwerte für Inzidenzen festzuschreiben, weil diese immer wieder neu angepasst werden müssten. "Wichtiger ist es, Entscheidungen aufgrund der aktuellen Lageeinschätzungen unter Berücksichtigung verschiedener Indikatoren zu treffen." Neben der Inzidenz brauche es den R-Wert, die Intensivbettenbelegung sowie den Anteil der Geimpften unter den Neuinfizierten.

Lambrecht: Gastronomen können Angebote nur für Geimpfte machen

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat Restaurants in der Corona-Pandemie an die Möglichkeit erinnert, nur für Geimpfte oder Genesene zu öffnen. "Die Vertragsfreiheit ermöglicht privaten Anbietern wie Gastronomen eine weitgehend freie Gestaltung ihrer Angebote", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wer seinen Gästen einen besonderen Schutz anbieten will, kann deshalb auch Angebote machen, die sich nur an Geimpfte richten." Zugleich sprach sie sich abermals gegen eine Impfpflicht aus. "Eine Impfpflicht wird es nicht geben." Allerdings sollte die Allgemeinheit aus ihrer Sicht nicht mehr auf Dauer für die Kosten von Corona-Tests aufkommen müssen, wenn Menschen ihre Impfangebote nicht wahrnähmen. Lambrecht mahnte, getestete Menschen sollten sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. "Ein Test ist immer nur eine Momentaufnahme und beinhaltet keine schützende Immunisierung. Impfen ist deshalb das Gebot der Stunde."

Spahn plant Ausweitung von Testpflicht für Reiserückkehrer

Das Bundesgesundheitsministerium plant einem Medienbericht zufolge eine deutliche Ausweitung der Testpflicht für Reiserückkehrer. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, will Minister Jens Spahn (CDU) Reisende künftig verpflichten, bei ihrer Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorzulegen - egal, aus welchen Gebieten und mit welchen Verkehrsmitteln sie nach Deutschland kommen. Bisher gilt die Testpflicht für Flugpassagiere und Einreisende aus Hochrisikogebieten, die nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Die Abstimmung in der Regierung zu der Verschärfung der Corona-Reiseauflagen laufe, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Dem Bericht zufolge sträubt sich im Kabinett bisher vor allem Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) gegen Spahns Pläne. Sie hält die umfassende Testpflicht demnach für unverhältnismäßig.

Niedersachsen: Inzidenz sinkt leicht auf 15,5

In Niedersachsen sind heute 101 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden (Vorwoche: 125). Landesweit gab es nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vier weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt damit bei 5.812. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt sinkt leicht. Sie liegt jetzt bei 15,5 Fällen je 100.000 Einwohner (Vortag: 15,9 Fälle). Die mit Abstand höchste Inzidenz im Vergleich der niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte hat weiterhin der Kreis Lüneburg mit 59,7.

Veranstaltungsbranche will Geimpfte und Genesene nötigenfalls besser stellen

Die Veranstaltungsbranche unterstützt den Vorstoß, Geimpften mehr Rechte zu geben als Menschen, die nicht gegen das Coronavirus immunisiert sind. Wenn das Infektionsrisiko bei Getesteten zu groß sei, müssten etwa Konzerte für Geimpfte und Genesene erlaubt werden, sagte der geschäftsführende Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Jens Michow, der Zeitung "Die Welt". "Im Bereich der Großveranstaltungen und Konzerte gibt es spätestens ab Ende September, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, nur diesen Weg", sagte Michow angesichts der aktuellen politischen Debatten. Auch das Personal und die Künstler müssten für solche Veranstaltungen dann natürlich geimpft sein. Wer sich weigere, geimpft zu werden, könne nicht erwarten, dass der Rest der Bevölkerung darunter leide. Über September hinaus auf Abstandsregeln und eine begrenze Besucherzahl zu setzen, sei für viele Betriebe wirtschaftlich nicht durchführbar.

Der NDR Info Podcast Coronavirus-Update macht derzeit Sommerpause. Im Juli und August zieht NDR Info Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann im Coronavirus Kompakt mit Virologin Sandra Ciesek eine Zwischenbilanz in acht kurzen Folgen. In Folge drei geht es heute um die Infektionswege, Antikörper-, Antigen- und PCR-Tests und den CT-Wert.

Sieben weitere Corona-Fälle bei den Olympischen Spielen

Bei den Olympischen Spielen in Tokio sind zwei weitere Athletinnen oder Athleten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt seien sieben weitere Neuinfektionen im Umfeld der Sommerspiele festgestellt wurden, teilten die Organisatoren heute mit. Die Zahl der positiven Tests rund um die Spiele seit Beginn der Erfassung am 1. Juli stieg damit auf 155. Die Namen der betroffenen Athletinnen und Athleten, die beide im olympischen Dorf wohnen, ließen die Veranstalter wie gewohnt offen. Einer von ihnen ist ein niederländischer Tennisspieler. Am Montag hatte der Tennis-Weltverband mitgeteilt, dass Doppelspieler Jean-Julien Rojer nach einem positiven Test in Quarantäne sei und nicht mehr am olympischen Tennis-Turnier teilnehmen dürfe. Im deutschen Team hatte es am Eröffnungstag in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.

RKI registriert bundesweit 1.545 Neuinfektionen - Inzidenz bei 14,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen lag sie bei 14,5 - am Vortag betrug der Wert 14,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1.545 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 1.183). Bundesweit wurde den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 38 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 34 Tote gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 91.565.

Ab heute schärfere Regeln im Kreis Lüneburg

Der Landkreis Lüneburg hat den höchsten Inzidenzwert in Niedersachsen. Bundesweit steht die Region auf Platz zwei. Deshalb gilt seit heute neben einer Sperrstunde ab 23 Uhr auch eine Testpflicht für den Innenbereich der Gastronomie. Auf privater Ebene müssen Kontakte eingeschränkt werden. Und ab Mitte der Woche sollen die Corona-Regeln noch einmal verschärft werden, dann greift die höchste Stufe 3. Aktuell plant die Landesregierung allerdings, den Corona-Stufenplan teilweise zu lockern. Bei einem eindeutigen örtlich begrenzten Infektionsgeschehen könnten einzelne Bereiche wie Gastronomie, Einzelhandel oder das Hotelgewerbe von strengeren Regeln befreit werden. Einzelheiten zu den Plänen will die Landesregierung in der Landespressekonferenz heute Mittag bekannt geben. NDR.de

VIDEO: Corona: Schärfere Regeln in Lüneburg, Lockerungen in SH (1 Min)

Hamburg: Senat will trotz hoher Inzidenzwerte Regeln nicht verschärfen

Trotz der laut Robert Koch-Institut bundesweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenz will der Hamburger Senat an den bisherigen Corona-Regeln festhalten. Die für heute erwartete neue Verordnung werde bis auf ganz kleine Ausnahmen der noch geltenden entsprechen, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Im Prinzip werde sie "fast unverändert verlängert". Sie solle am Mittwoch in Kraft treten und vier Wochen gelten. "Ob es dann weiteren Änderungsbedarf gibt, hängt vom Verlauf des Infektionsgeschehens ab." Helfrich verwies darauf, dass nicht allein die Inzidenz zur Beurteilung des Infektionsgeschehens herangezogen werden könne. Auch die "Hospitalisierungsrate" spiele eine Rolle, "weshalb die Entwicklung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen mit hoher Aufmerksamkeit betrachtet wird".

Spanien und Niederlande jetzt Corona-Hochinzidenzgebiete

Spanien und die Niederlande sind seit Mitternacht als Corona-Hochinzidenzgebiete eingestuft. Mit der schon am Freitag verkündeten Entscheidung reagiert die Bundesregierung auf einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen in beiden Ländern. Wer aus einem Hochinzidenzgebiet nach Deutschland zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann diese aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen. Kurz vor dem Inkrafttreten der Entscheidung am Dienstag hätten nur sehr wenige deutsche Touristen ihren Urlaub auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca vorzeitig beendet, hieß es dort. Die Reisebranche hatte die Entscheidung der Bundesregierung kritisiert.

100 neue Fälle in Schleswig-Holstein - Inzidenz steigt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen beträgt nun 16,5. Am Vortag war noch ein Wert von 14,4 verzeichnet worden. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 100 Fälle neu übermittelt (Vorwoche: 35). Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg auf 1.631, das sind zwei mehr als am Vortag. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge 18 Covid-19-Patienten behandelt; sieben von ihnen lagen auf der Intensivstation, von denen weiterhin drei beatmet wurden. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen haben Pinneberg und Lübeck (beide 25,9), gefolgt von Flensburg (25,5) und Kiel (23,9). Den niedrigsten Wert weist der Kreis Plön mit 2,3 auf.

