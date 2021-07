Stand: 13.07.2021 06:45 Uhr Corona-News-Ticker: Sommerprogramm im Corona-Podcast startet

Kinderarzt van Heek übers Impfen: "Das kann man nicht auf uns abladen"

Kinder ab zwölf Jahren impfen - manche Ärzte im Norden tun es, manche nicht. Denn die Ständige Impfkommission hat empfohlen, vorerst nur vorerkrankte Kinder in dem Alter zu impfen. Der Verbandsvorsitzende der Kinder- und Jugendärzte in Schleswig-Holstein, Ralf van Heek, fordert im NDR Info Interview, dass die Politik die Verantwortung übernimmt, wenn alle Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden sollen.

AUDIO: Kinderarzt van Heek übers Impfen: "Das kann man nicht auf uns abladen" (6 Min) Kinderarzt van Heek übers Impfen: "Das kann man nicht auf uns abladen" (6 Min)

Corona-Podcast: Erste Sommerfolge online

Der NDR Info Podcast Coronavirus-Update macht im Juli und August Sommerpause. In acht kompakten Sonderfolgen zieht Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann mit der Virologin Sandra Ciesek daher Zwischenbilanz: Wo stehen wir in der Pandemie? Was wissen wir über Sars-CoV-2 - und was nicht? Thema der ersten Folge: Was sind Viren und was macht Coronaviren aus? Die zweite Sommerfolge gibt es in einer Woche.

AUDIO: Coronavirus Kompakt: Die Coronaviren (22 Min) Coronavirus Kompakt: Die Coronaviren (22 Min)

RKI: 646 Neuinfektionen registriert - Inzidenz steigt weiter leicht an

Seit einer Woche steigt die Sieben-Tage-Inzidenz jeden Tag an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 6,5 (Vortag: 6,5). Genau eine Woche zuvor betrug der Wert von Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 646 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte das RKI 440 Ansteckungen gemeldet. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 26 Todesfälle verzeichnet. Die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus entscheidende Reproduktionszahl lag nach RKI-Daten am Montag bei 1,15 und befand sich damit seit rund einer Woche über dem Wert von 1. Die Zahl bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 115 weitere Menschen anstecken.

Merkel und Spahn zu Besuch im Robert Koch-Institut

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) besuchen heute das Robert Koch-Institut, das eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie einnimmt Bei dem Besuch (ab 11 Uhr) soll es nach Angaben der Bundesregierung um "aktuelle Aufgaben, Vorhaben und Herausforderungen" und insbesondere auch um die Corona-Impfkampagne gehen. Geplant ist auch ein Pressestatement.

Schleswig-Holstein: Inzidenzwert leicht gefallen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Montag leicht gesunken - auf 4,0. Am Vortag lag dieser Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, bei 4,1. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: Montag, 20.27 Uhr) gab es neun registrierte Neuinfektionen im Land (Sonntag: 12). Am Montag vor einer Woche waren 15 Neuinfektionen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 3,5. In Neumünster, der Stadt mit der mit Abstand höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land, blieb der Wert bei 22,4. Im Kreis Steinburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz am vierten Tag nacheinander bei null.

Inzidenzwert soll mit anderen Parametern verbunden werden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist der Ansicht, dass die Inzidenz an Aussagekraft verliere. So sind die Kliniken von heute an verpflichtet, mehr Daten über behandelte Corona-Patienten mitzuteilen, wie z.B. Alter, Art der Behandlung und Impfstatus. Eine entsprechende Verordnung soll umgehend in Kraft treten.

VIDEO: "Bundesnotbremse": Inzidenz nicht mehr Hauptkriterium (3 Min)

