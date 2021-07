Coronavirus Kompakt: Die Coronaviren

Sendung: Das Coronavirus-Update von NDR Info | 13.07.2021 | 06:00 Uhr | von Schulmann, Beke

22 Min

Im Sommer rekapitulieren wir in kurzen Sonderfolgen die zentralen Aspekte der Pandemie. Dieses Mal geht es um die Frage: Was sind Viren und was macht Coronaviren aus?



Podcast-Tipp: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast



Kostenlos runterladen - z.B. in der ARD Audiothek:

https://www.ardaudiothek.de/synapsen-ein-wissenschaftspodcast/75565374



oder auf der Seite:

ndr.de/synapsen



Kein Tag vergeht ohne neue Nachrichten zum Coronavirus Sars-CoV-2. Längst haben wir uns an Maßnahmen wie Mundschutz, Abstand und Hygieneregeln gewöhnt. Und noch immer ist kein Ende der Pandemie in Sicht. In unserem wöchentlichen Podcast wollen wir verlässlich über neue Erkenntnisse der Forschung informieren. Wie steht es um einen Impfstoff? Wie entwickelt sich die Test-Strategie? Besteht Hoffnung auf ein Medikament? Die NDR Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig und Beke Schulmann aus der Wissenschaftsredaktion sprechen dazu im Wechsel mit Christian Drosten, Leiter der Virologie in der Berliner Charité, und mit Sandra Ciesek, Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Dabei soll es nicht um Panikmache gehen - sondern ganz im Gegenteil: Der Podcast "Coronavirus-Update" will informieren, einordnen und Hintergründe liefern.



Wer eine Frage für die Podcast-Interviews mit Christian Drosten und Sandra Ciesek hat, kann diese gerne per Mail schicken an: meinefrage@ndr.de



NDR Info auf Instagram: https://www.instagram.com/ndr.info

NDR Info auf Facebook: https://www.facebook.com/ndrinfo



#coronavirus #covid19 #covid_19 #coronavirusupdate