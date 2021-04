Stand: 18.04.2021 14:00 Uhr Corona-News-Ticker: So viele Intensiv-Patienten wie noch nie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 18. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Covid-19: So viele Intensiv-Patienten im Norden wie noch nie

Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie

Bundespräsident Steinmeier ruft zu Zusammenhalt in der Pandemie auf

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.500 Fälle in Niedersachsen, 352 in Schleswig-Holstein und 297 in Hamburg

Aktuell sind in Norddeutschland 594 Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt. Der bisherige Höchststand datierte vom 20. Januar 2021, als die Zahl bei 581 lag. Auch die Zahl der besonders schweren Fälle, bei denen die Betroffenen künstlich beatmet werden, ist so hoch wie nie: Sie liegt für den Norden aktuell bei 345.

Die folgende Grafik zeigt, wie viele Erkrankte in den fünf Nord-Ländern zusammengerechnet intensivmedizinisch behandelt werden. Die hellblaue Linie bildet im Verlauf der vergangenen Monate die Gesamtzahl aller Betroffenen ab, die dunkelblaue die schweren Fälle, bei denen künstlich beatmet werden muss.

Steinmeier ruft zu Zusammenhalt in der Pandemie auf

In der Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gesellschaft zum Zusammenhalt aufgerufen. "Lassen wir nicht zu, dass die Pandemie, die uns schon als Menschen auf Abstand zwingt, uns auch noch als Gesellschaft auseinandertreibt", sagte er im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Der Bundespräsident betonte: "Wir wollen heute als Gesellschaft derer gedenken, die in dieser dunklen Zeit einen einsamen und oft qualvollen Tod gestorben sind." Den Trauernden wolle er sagen: "Ihr seid nicht allein in Eurem Leid, nicht allein in Eurer Trauer."

Bei manchen Menschen gebe es auch "Verbitterung und Wut", sagte das Staatsoberhaupt. Er könne dies verstehen. "Die Politik musste schwierige, manchmal tragische Entscheidungen treffen, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern." Auch die Politik habe lernen müssen. Wo es Fehler und Versäumnisse gegeben habe, müssten diese aufgearbeitet werden. "Meine Bitte ist heute: Sprechen wir über Schmerz und Leid und Wut. Aber verlieren wir uns nicht in Schuldzuweisungen, im Blick zurück, sondern sammeln wir noch einmal Kraft für den Weg nach vorn, den Weg heraus aus der Pandemie", sagte Steinmeier.

Vechta und Cloppenburg: Polizei ahndet viele Corona-Verstöße

Die Polizei hat erneut zahlreiche Corona-Verstöße in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta geahndet. Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen leiteten die Beamten innerhalb von 24 Stunden 48 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Vor allem im Landkreis Vechta gab es Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung und das Ansammlungsverbot. Bereits von Freitag- bis Samstagmorgen leitete die Polizei in den beiden Landkreisen 33 Verfahren ein. Die Beschuldigten hatten sich laut Polizei nicht an die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum gehalten.

Der Landkreis Vechta hat seit Tagen mit mehr als 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner die zweithöchste Inzidenz im ganzen Land, am dritthöchsten ist sie mit mehr als 200 im Landkreis Cloppenburg.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 138,7

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg weiter gesunken, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Nach Angaben der Sozialbehörde sind zuletzt 297 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 43 Fälle weniger als vor einer Woche und 96 weniger als am Sonnabend. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Dieser Wert liegt jetzt bei 138,7(Sonnabend: 141).

Berlin: Kirchen gedenken der Toten in der Pandemie

Die christlichen Kirchen haben in Berlin mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche der Toten in der Corona-Pandemie gedacht. "Krankheit, Sterben und Tod lassen sich in diesem langen Jahr nicht wegdrücken, sie schneiden tief ein in das Leben vieler Menschen", sagte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, in seiner Predigt. "Tod und Sterben sind uns näher gerückt als zuvor."

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, sagte in seiner Predigt, in Zeiten der Trauer sei es umso wichtiger, nicht alleine zu sein. Die Krisenerfahrung der Pandemie lege sich wie ein Trauma auf die Seele und schreie nach Heilung. "Für die Verarbeitung werden wir viel Zeit brauchen, erst recht unsere Kinder, unsere Heranwachsenden, für die diese Krise die Ausdehnung einer gefühlten Ewigkeit hat." In der Gemeinschaft der Trauernden liege eine Kraft als Nähe, Trost und Hoffnung.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt geringfügig

In Niedersachsen sind heute 1.500 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Landesdurchschnitt ähnlich hoch wie am Vortag und liegt bei 125,2 Fällen je 100.000 Einwohner. Am Tag zuvor lag der Wert bei 124,6.

Drei Festnahmen wegen Flaschenwürfen bei Corona-Demo in Parchim

Weil sie bei einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen in Parchim mit Flaschen nach Polizisten geworfen haben, sind drei Menschen vorläufig festgenommen worden. Der Polizei zufolge hatten gestern zeitweise mehr als 450 Teilnehmer an der Demonstration in der Parchimer Innenstadt teilgenommen. Dabei herrschte zwischenzeitlich eine "aggressive Grundstimmung", wie die Polizei mitteilte. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei dokumentierte zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht. Insgesamt verlief die Demo jedoch zum größten Teil friedlich.

Trotz vieler Corona-Patienten: Krankenhäuser in wirtschaftlicher Not

Trotz der starken Inanspruchnahme durch zahlreiche Corona-Patienten sehen sich die Hamburger Krankenhäuser in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das ergab eine Befragung der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft unter ihren 36 Mitgliedern. "Die Ergebnisse lassen den Rückschluss zu, dass alle Krankenhäuser weiterhin unter erheblichen wirtschaftlichen Problemen leiden", teilte die Vereinigung mit. Selbst die Hamburger Kliniken, die Anspruch auf staatliche Ausgleichszahlungen für Corona-bedingte Leerstände haben, meldeten für das erste Quartal 2021 Erlös-Rückgänge von durchschnittlich 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Belegung der Betten sank um 15 Prozent. Trotz des staatlichen Rettungsschirms für 2021 bleibe die wirtschaftliche Lage angespannt. Den Defiziten könnten die Häuser nur durch Personal-Abbau entgegenwirken, warnte die Krankenhausgesellschaft.

Einreise-Kontrollen in MV: 69 Fahrzeuge am Sonnabend abgewiesen

Wegen der verschärften Einreise-Beschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei am Sonnabend in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald insgesamt 620 Fahrzeuge entlang der Landesgrenzen kontrolliert. 69 Fahrzeuge mit 112 Insassen wurden von den Beamten wieder abgewiesen, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt verliefen die Kontrollen demnach ruhig.

Tagesausflüge aus anderen Bundesländern sind seit Monaten grundsätzlich verboten. Ausnahmen soll es nach Angaben der Landesregierung nach wie vor für Besuche der Kernfamilie geben. Dazu zählen etwa Eltern, Kinder und Geschwister. Auch wer aus einem anderen Bundesland kommt und einen Zweitwohnsitz im Nordosten hat, muss diesen bis spätestens Freitag nächster Woche verlassen, wie die Landesregierung in Schwerin am Sonnabend mitteilte. Dies gelte auch für Dauercamper, Kleingartenpächter sowie Bootseigentümer aus anderen Bundesländern.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 162,3

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 19.185 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 67 neue Todesfälle verzeichnet. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am Sonntag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 17.855 Neuinfektionen und 104 neue Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bundesweit nun bei 162,3, am Vortag betrug der Wert 160,7.

352 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein leicht gesunken - von 73,5 auf 73,2, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Bei der Inzidenz überschritt weiterhin nur das Herzogtum Lauenburg mit 127,8 die kritische Marke von 100. Die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Nordfriesland (36,2) und Schleswig-Flensburg (36,3). Für das Land wurden 352 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet, vor einer Woche waren es 375. Ein weiterer Mensch starb mit oder an dem Virus. In Schleswig-Holstein gibt es den Angaben zufolge bisher 1.475 Corona-Tote.

Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie

Gut ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie wird der Staat heute in einer zentralen Veranstaltung der Verstorbenen gedenken. An der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgerichteten Gedenkfeier im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt werden fünf Hinterbliebene und die Spitzen der fünf Verfassungsorgane teilnehmen. Neben dem Bundespräsidenten sind dies: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Bislang sind in Deutschland laut Robert Koch-Institut rund 80.000 Menschen an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Auch wenn die Pandemie noch nicht überwunden sei, solle dies ein Tag des Innehaltens sein, der zeige, dass wir als Gesellschaft Anteil nehmen, die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht vergessen, teilte das Bundespräsidialamt mit.

Vor dem Gedenken wird in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Die ARD überträgt den Gottesdienst im Ersten, NDR Info überträgt die Gedenkfeier für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie im Hörfunk ab 13.04 Uhr, das ZDF zeigt diese ab 12.50 Uhr.

Demo gegen Corona-Maßnahmen in Kiel vorzeitig aufgelöst

In Kiel haben am Sonnabend Hunderte Menschen für und gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Bevor die sogenannten Querdenker zu einem Protestmarsch aufbrechen konnten, löste der Veranstalter die Demo auf.

Corona-Live-Ticker am Sonntag startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion in Hamburg! Auch am heutigen Sonntag, 18. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland am Sonnabend: 1.683 in Niedersachsen, 277 in Schleswig-Holstein, 312 in Mecklenburg-Vorpommern, 402 in Hamburg und 156 im Land Bremen.