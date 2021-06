Stand: 26.06.2021 08:40 Uhr Corona-News-Ticker: Schwesig für härtere Reiserückkehr-Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 26. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:



Schwesig für härtere Regeln bei Rückkehr aus Corona-Risikogebieten

Polizeieinsatz in Hamburg : Keine Abstände bei unerlaubter Party

Dänemark: Testpflicht nach Einreise entfällt

29 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet, 14 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 592 Neuinfektionen bestätigt - Inzidenz bei 5,9

Kostenlose Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen

Seit der Corona-Pandemie mussten Kinder und Jugendliche viel einstecken, nun will das niedersächsische Kultusministerium mit einem 3,5 Millionen Euro schweren Ferienprogramm Ausgleich schaffen. Auch wenn das Programm "LernRäume" heißt, soll es vor allem um Erholung gehen, versicherte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) gestern. Mitmachen wollen unter anderem Jugendherbergen in Niedersachsen, die ja selbst stark unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten haben, weil alle Klassenfahrten ausgefallen waren und sie geschlossen bleiben mussten. Zwölf Jugendherbergen bieten nun - mit finanzieller Unterstützung des Landes - kostenlose Freizeiten für Kinder und Jugendliche - manche ein Ferienlager, andere ein Abenteuer-Wochenende in der Natur.

Polizeieinsatz in Hamburg: Keine Abstände bei unerlaubter Party

In der vergangenen Nacht sind in Hamburg nach Polizeiangaben erneut Corona-Regeln verletzt worden, als Tausende Menschen im Stadtpark eine unerlaubte Party feierten. Bei viel Alkohol drängten sich die Feiernden auf engem Raum und tanzten zu lauter Musik. Als die Polizei versuchte, die Gruppen mithilfe von Durchsagen zu trennen, kippte die Stimmung. Es kam laut Polizei unter anderem zu Flaschenwürfen auf Beamte. Anschließend gab es mehrere Festnahmen.

Lehrerverbände: Corona-Warnungen ernst nehmen!

Lehrergewerkschaften haben die Kultusminister aufgefordert, an den Corona-Schutzmaßnahmen in den Schulen festzuhalten. Der Verband Bildung und Erziehung bezieht sich auf eine Empfehlung des Robert Koch-Instituts, bis zum Frühjahr kommenden Jahres bei der Masken- und Testpflicht in Schulen zu bleiben. Der Verbandsvorsitzende Udo Beckmann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei der Pandemie egal, wenn die Minister unbedingt zurück zum normalen Präsenzunterricht wollten. Die Verantwortlichen stünden in der Pflicht, die Gesundheit der Schüler und Lehrer bestmöglich zu schützen.

Günther rät trotz "komfortabler Situation" zu Umsicht und Zurückhaltung

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wünscht den Bürgerinnen und Bürgern des nördlichsten deutschen Bundeslandes entspannte Sommerwochen im Juli und August. "Genießt den Sommer und nutzt die Freiheiten, die wir endlich wieder zurückgeben können!", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts der aktuell niedrigen Corona-Infektionszahlen habe man momentan eine komfortable Situation, aber: "Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Deshalb müssen wir weiter die Regeln wie Abstand halten befolgen." Er rate nach wie vor zu Umsicht und Zurückhaltung, sagte Günther. "Aber die aktuelle Situation ist nicht bedrohlich." Am Montag treten in Schleswig-Holstein weitere Öfffnungsschritte der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft.

Schwesig für härtere Regeln bei Rückkehr aus Corona-Risikogebieten

Zum Schutz vor einer Corona-Infektionswelle im Herbst drängt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), den Bund zu verschärften Vorkehrungen für Reiserückkehrer. "Internationale Reisen dürfen nicht dazu führen, dass sich wieder mehr Menschen infizieren und das Virus nach Hause tragen. Deshalb ist es wichtig, dass für alle Rückkehrer aus Risikogebieten gilt, dass sie zwei Tests machen: zu Beginn der Rückkehr und nach fünf Tagen Quarantäne", betonte Schwesig in Schwerin. Die bislang geltende Regelung, nach der ein einmaliger negativer Corona-Test gleich nach der Rückkehr ausreicht, werde der Realität nicht gerecht. Die Ministerpräsidentin sagte, in der Vergangenheit habe es Beispiele dafür gegeben, dass die Infektion erst Tage nach der Rückkehr erkannt wurde. Daher solle der Bund seine Verordnung ändern oder den Ländern die Möglichkeit einräumen, selbst darüber zu entscheiden.

29 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz weiter gesunken

Für Niedersachsen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) 29 neue Corona-Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) von 3,2. Vor einer Woche waren in Niedersachsen 52 Neuinfektionen registriert worden, gestern 43. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im größten norddeutschen Bundesland vor einer Woche bei 5,2. Von den 45 Landkreisen und kreisfreien Städten hat aktuell nur noch der Landkreis Stade mit 10,3 einen Inzidenz-Wert, der über 10 liegt.

RKI: Bundesweit 592 Neuinfektionen bestätigt - Inzidenz bei 5,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am frühen Morgen die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach wurden von den Behörden bundesweit binnen eines Tages 592 Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Am vergangenen Sonnabend waren 1.108 neue Fälle bestätigt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 5,9 (Vortag: 6,2; Vorwoche: 9,3). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge 68 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90.746.

Dänemark: Testpflicht nach Einreise entfällt

Dänemark lockert ein weiteres Mal seine Reisebeschränkungen. Die Behörden ermöglichen von heute Nachmittag an Einreisen aus EU- und Schengenländern mit dem EU-Coronapass als Nachweis für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Die Testpflicht nach der Einreise entfällt für Einwohner Deutschlands und mehrerer anderer Länder im EU- und Schengenraum. Das geht aus den aktualisierten Reiseempfehlungen des dänischen Außenministeriums hervor. Zum ersten Mal seit rund 15 Monaten gelten diese Länder im dänischen Ampelsystem wieder als "grün". Die neuen Empfehlungen treten um 16 Uhr in Kraft.

Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt auf 3,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 3,3 gesunken. Das teilten die Gesundheitsbehörden des Landes mit. Binnen eines Tages wurden demnach 14 Corona-Neuinfektionen gemeldet, vor genau einer Woche waren es 24. Es gab keinen weiteren Corona-Todesfall, wie aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht. Somit bleibt es bei 1.620 gestorbenen Infizierten seit Beginn der Pandemie. Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sind erneut die Kreise Pinneberg (10,8) und Stormarn (7,8). In Nordfriesland lag die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge bei Null.

