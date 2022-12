Stand: 28.12.2022 14:17 Uhr Corona-News-Ticker: Scholz gegen sofortiges Ende der Maßnahmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 28. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundeskanzler verweist in Corona-Debatte auf Gesetzeslage

Virologe Stürmer gegen Ende aller Corona-Maßnahmen

Wirtschaftsweise: Maskenpflicht kann Krankenstand begrenzen

Holetschek für Maskenempfehlung statt -pflicht

Droht dem Norden ein Maskenpflicht-Flickenteppich?

Vorerst keine Meldungen zu Corona-Zahlen und -Inzidenzen

Bundeskanzler verweist in Corona-Debatte auf Gesetzeslage

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich indirekt gegen ein sofortiges Ende der verbliebenen Corona-Maßnahmen ausgesprochen. "Der Bundeskanzler ist der Ansicht, dass wir eine gute Vereinbarung getroffen haben und dass wir ja eine Gesetzeslage haben, die es den Bundesländern ermöglicht, sich sehr flexibel an die sich verändernde Lage anzupassen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann heute in Berlin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe deutlich gemacht, dass nach jetzigem Stand über den 7. April hinaus keine Verlängerung der Maßnahmen nötig sein würden. "Insofern ist das die Position des Bundeskanzlers." Nach dem aktuellen Infektionsschutzgesetz laufen die verbliebenen Maßnahmen, etwa die FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen, im April aus. Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums und des Justizministeriums verwiesen darauf, dass über das Thema Gespräche innerhalb der Bundesregierung geführt würden.

Deutschland plant vorerst keine Beschränkungen für Einreisende aus China

Deutschland reagiert vorerst nicht mit Einreisebeschränkungen auf gelockerte Reisebestimmungen Chinas. "Wir beobachten die Situation in China sehr, sehr aufmerksam", sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums heute. Man habe aber mit Blick auf Corona-Fälle zurzeit keinen Hinweis darauf, "dass sich in diesem Ausbruchsgeschehen in China eine gefährlichere Mutation entwickelt hat, die Anlass für eine Deklarierung eines Virusvariantengebiets wäre - was ja dann entsprechende Reisebeschränkungen nach sich ziehen würde". Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes fügte hinzu, man schaue sich die Lage vor Ort an, bevor man Anpassungen vornehme und stimme sich dabei eng ab.

Chinas Nationale Gesundheitskommission hatte jüngst angekündigt, dass einreisende Urlauber ab dem 8. Januar nicht mehr unter Quarantäne gestellt würden. Offiziell gibt es keine Beschränkungen für Chinesen, die ins Ausland reisen. Aber die neue Regel dürfte ihnen die Rückkehr in ihre Heimat erheblich erleichtern und könnte einen - zumindest begrenzten - Reiseboom auslösen.

Corona-Maßnahmen aufheben: Was denken die Hamburgerinnen und Hamburger?

Die Corona-Maßnahmen schnellstens aufheben oder noch bis zum Frühjahr warten - seit der Virologe Christan Drosten seine Einschätzung äußerte, die Pandemie gehe nun in eine endemische Phase über, diskutieren sich in Deutschland Politiker und Ärzte die Köpfe heiß, wann die Maskenpflicht und weitere Auflagen fallen sollen. Doch was denken eigentlich die Menschen im Norden? NDR Reporterin Sonja Puhl hat sich in Hamburg umgehört:

AUDIO: Endemie-Debatte: Ende aller Corona-Maßnahmen? (4 Min) Endemie-Debatte: Ende aller Corona-Maßnahmen? (4 Min)

Krankenhausgesellschaft für Corona-Maßnahmen bis Ende Februar

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) plädiert dafür, die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen noch bis Ende Februar aufrechtzuerhalten. Bis dahin sollte man noch Geduld haben, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß heute dem Sender "Welt". "Ich kann nachvollziehen, dass der Bundesgesundheitsminister in dieser Gesamtlage davor warnt, jetzt einfach alles aufzugeben von heute auf morgen". Es gebe gute Gründe, weiterhin vorsichtig zu sein. "Deswegen ist unser Appell an die Bevölkerung, die Schutzmaßnahmen auf jeden Fall noch bis Ende Februar mitzutragen, das ist unsere Prognose." Gaß verwies auf eine aktuell "sehr angespannte" Lage in den Krankenhäusern, durch relativ viele Patienten mit Infektionskrankheiten bei gleichzeitig hohen Personalausfällen. Masken schützten auch vor anderen Infektionen, sagte er. Influenza beschäftige die Kliniken momentan am meisten, noch vor Corona und dem RS-Virus bei Kindern und Jugendlichen.

Amtsärzte warnen vor schneller Aufhebung aller Eindämmungsmaßnahmen

Deutschlands Amtsärzte und Amtsärztinnen warnen davor, die Corona-Eindämmungsmaßnahmen kurzfristig aufzuheben. "Einem vorauseilenden Einstellen aller Schutzmaßnahmen schon zum jetzigen Zeitpunkt stehe ich kritisch gegenüber", sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, der "Welt" vom Mittwoch. "Derzeit haben wir erhöhte Fallzahlen sowie eine Belastung der Krankenhäuser durch Personalausfall und andere Infektionskrankheiten." Nießen verwies zudem auf die Zahl der Corona-Toten in den vergangenen Wochen, von wöchentlich mehreren hundert bis über 1.000 Fällen.

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte der "Welt", es sei "der Bevölkerung nicht vermittelbar", wenn die Maßnahmen bis zu diesem Datum unverändert weiter gelten würden. "Wenn jetzt auch die Wissenschaft nahezu einhellig sagt, die Pandemie ist vorbei, kann man die Maßnahmen nicht mehr als Pflichtmaßnahmen aufrechterhalten", sagte er.

Virologe Stürmer: "Hätte mir die Debatte im Frühjahr gewünscht"

In der Debatte um die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen sieht der Frankfurter Virologe Martin Stürmer zwar eine deutliche Entspannung, aber ein Ende der Maskenpflicht und weiteren Corona-Auflagen hält er für verfrüht. Er hätte sich gewünscht, die Debatte erst im Frühjahr zu führen, nach dem Ende der Erkältungssaison, sagte er am Morgen im Interview auf NDR Info. Bei Covid-19 wisse man noch nicht genau, wie man vulnerable Gruppen langfristig schützen könne. "Wir gehen jetzt davon aus, dass wir bei den nächsten Wellen unsere Risikopopulation durch unsere Immunität, die wir in der Bevölkerung durch Infektion und Impfung erworben haben, weiterhin schützen können - nur, wie lange hält dieser Schutz an?", sagte Stürmer. Es gäbe daher noch viele Hausaufgaben zu erledigen. Der Virologe hält Schutzimpfungen weiterhin für sinnvoll. Allerdings könnte es darauf hinauslaufen, dass sich nicht alle Menschen regelmäßig impfen lassen müssten, sondern nur besonders gefährdete Personen.

AUDIO: Virologe: Schutzmaßnahmen erst im Frühjahr verringern (4 Min) Virologe: Schutzmaßnahmen erst im Frühjahr verringern (4 Min)

Wirtschaftsweise Schnitzer: Maskenpflicht kann Krankenstand begrenzen

Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat Bedenken gegen eine Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr geäußert. Die noch bestehenden Corona-Beschränkungen schränkten die wirtschaftliche Aktivität nicht ein, reduzierten aber die Zahl von Infektionen allgemein, sagte Schnitzer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Sie argumentierte, der Krankenstand sei aktuell schon überdurchschnittlich hoch: „Eine Aufhebung dieser Beschränkungen könnte den Krankenstand weiter erhöhen, was sich negativ auf die Wirtschaft auswirken würde.“

Corona-Maßnahmen: Wie halten es andere Länder damit?

Seitdem der Virologe Christian Drosten verkündet hat, die Corona-Pandemie gehe nun in eine endemische Phase über, ist die Diskussion über die Aufhebung von Schutzmaßnahmen in vollem Gange. Während die einen fordern, Maskenpflicht und Abstandsgebote sofort fallen zu lassen, rufen die anderen noch zur Vorsicht auf. Doch wie halten es andere Staaten mit Corona-Schutzregeln? Ein Blick lohnt sich. Unsere Korrespondenten berichten aus der Schweiz, Südafrika, Schweden, Italien und Mexiko.

AUDIO: Das Ende der Pandemie? Corona-Politik im Ausland (5 Min) Das Ende der Pandemie? Corona-Politik im Ausland (5 Min)

AUDIO: "Covidcito": Vom Umgang mit Corona in Mexiko (2 Min) "Covidcito": Vom Umgang mit Corona in Mexiko (2 Min)

Holetschek für Maskenempfehlung statt Maskenpflicht

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat den Bund aufgefordert, die wegen Corona eingeführte Maskenpflicht im Fernverkehr in eine Empfehlung umzuwandeln. Natürlich sei zum Beispiel die Empfehlung auch künftig sinnvoll, im ÖPNV freiwillig weiterhin Schutzmasken zu tragen - auch mit Blick auf andere Atemwegserkrankungen, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Es sei an der Zeit, von einer Phase der Pflichten in eine Phase der Empfehlungen und der Eigenverantwortung überzugehen. Während die Landesregierungen über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs selbst entscheiden können, ist für Fernzüge und Fernbusse bundesweit bis zum 7. April 2023 eine FFP2-Maskenpflicht festgeschrieben. Holetschek sagte, das Robert Koch-Institut müsse "endlich seine Empfehlungen zur Isolation an die neue Infektionslage" anpassen. Das gelte auch für das Infektionsschutzgesetz: "Es wäre unverhältnismäßig, die aktuellen Regelungen unverändert bis zum Ablauf des 7. April 2023, an dem sie planmäßig außer Kraft treten sollen, fortgelten zu lassen", sagte der bayerische Minister.

Maskenpflicht: Droht dem Norden ein Flickenteppich?

Isolationspflicht teils passé, Maskengebot nur in manchen Zügen, aber auf der Fernstrecke immer: Nach drei Jahren Pandemie herrscht bei den Corona-Regeln auf Bundesebene ein wahrer Flickenteppich. Auch im Norden gibt es in dieser Hinsicht keine Einheitlichkeit: Schleswig-Holstein beendet die Corona-Auflagen im Nahverkehr zum Jahresende. In den anderen norddeutschen Bundesländern ist dies (noch) nicht geplant.

VIDEO: Maskenpflicht: Im Norden droht ein Flickenteppich (2 Min)

Vorerst keine Meldungen zu Infektionszahlen im Corona-News-Ticker

Wegen der durch die Weihnachtsfeiertage offenbar grob verzerrten offiziellen Corona-Infektions-Statistiken verzichten wir derzeit darauf, die vom RKI gemeldeten Zahlen und Inzidenzen auszuwerten. Auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts heißt es dazu: "Die Lage kann nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden. Schulen und Kitas sind bundesweit geschlossen, Kontaktmuster und Mobilitätsverhalten sind anders. Da in dieser Zeit weniger Personen eine Arztpraxis aufsuchen, werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dadurch werden auch weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. In dieser Zeit werden auch nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI Daten übermitteln."

Corona-Liveticker am Mittwoch geht an den Start

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 28. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren.

