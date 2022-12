Stand: 29.12.2022 23:36 Uhr Coronavirus-Blog: EU diskutiert über Regeln für China-Reisende

EU-Behörde: Testpflicht für China-Reisende "ungerechtfertigt"

Wohl 9.000 Corona-Tote pro Tag in China

RKI: Derzeit keine verlässlichen Corona-Zahlen und -Inzidenzen

Kluge: Belastung für Kliniken bleibt auch nach Pandemie hoch

Die Corona-Pandemie hat Schwachstellen im deutschen Gesundheitswesen offengelegt und teilweise verstärkt - wie etwa den Personalmangel in den Kliniken. Was bleibt nach knapp drei Jahren Ausnahmezustand? "Corona reiht sich ein in die Gruppe der anderen Atemwegsinfektionen", sagte Prof. Stefan Kluge, Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), im Gespräch mit dem Hamburg Journal. Auch RS-Viren und Influenzafälle könnten zu schweren Komplikationen führen. "Insofern verliert das Coronavirus diese Sonderstellung. Aber natürlich sollten wir einfach vorsichtig sein", sagte Kluge. Personalmangel in Gesundheitswesen in Verbindung mit der Überalterung werde die Gesellschaft vor große Herausforderungen stellen, so der UKE-Mediziner.

VIDEO: Corona: Was bleibt nach der Pandemie? (3 Min)

EU-Gesundheitsbehörde: Testpflicht für China-Reisende "ungerechtfertigt"

Die EU-Gesundheitsbehörde hat die Einführung von Pflicht-Untersuchungen von Reisenden aus China trotz des starken Anstiegs der Corona-Fälle in der Volksrepublik als "ungerechtfertigt" bezeichnet. Trotz der Einführung dieser obligatorischen Corona-Tests in den USA und Italien seien solche Maßnahmen für die EU insgesamt nicht notwendig, erklärte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) heute in Stockholm. Die Behörde verwies darauf, dass die EU-Staaten "ein relativ hohes Niveau an Immunisierung und Impfung" aufwiesen. Das ECDC argumentierte zudem damit, dass "die in China zirkulierenden Varianten bereits in der EU" verbreitet seien. Angesichts der heftigen Corona-Welle in China hatten mehrere Länder in dieser Woche für Einreisende aus der Volksrepublik verpflichtende Corona-Tests angeordnet, darunter Italien, die USA, Japan, Indien und Malaysia. Italiens Gesundheitsminister Orazio Schillaci ordnete am Mittwoch verpflichtende Corona-Tests und eine Virus-Sequenzierung "für alle Passagiere an, die aus China kommen und durch Italien reisen". Bisher wurden bei den Tests aber keine neuen Virusvarianten nachgewiesen, wie Ministerpräsidentin Giorgia Meloni heute sagte. Alle positiv getesteten Reisenden aus China seien mit der auch in Italien zirkulierenden Omikron-Variante infiziert.

Wohl 9.000 Corona-Tote pro Tag in China

Die Zahl der Corona-Todesfälle in China ist Experten der britischen Daten-Firma Airfinity zufolge vermutlich auf 9.000 pro Tag gestiegen. Das wäre fast eine Verdoppelung im Vergleich zur Schätzung in der vergangenen Woche. Der Höhepunkt der jetzigen Welle dürften den Modellrechnungen zufolge am 23. Januar erreicht werden mit etwa 25.000 Toten pro Tag, heißt es weiter. Die Regierung in Peking hat seit einer Kehrtwende in ihrer Corona-Politik am 7. Dezember zehn Tote in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet, da die Zählweise geändert wurde.

Region Hannover: Impfteams ziehen positive Schlussbilanz

Am Ende der Corona-Impfkampagne in der Region Hannover haben die mobilen Impfteams eine positive Bilanz gezogen. Insgesamt verabreichten sie seit Oktober vergangenen Jahres 372.500 Impfungen. Der bestbesuchte Standort war das Einkaufszentrum Ernst-August-Galerie mit etwa 28.700 Impfungen, aber auch am Zoo Hannover, auf Wochenmärkten und in Senioren-Einrichtungen konnten sich Bürgerinnen und Bürger die gegen Covid-19 schützende Spritze abholen. "Gemeinsam ist es uns gelungen, ein unbürokratisches Impfangebot zur Verfügung zu stellen", sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) heute zum Abschluss der Kampagne. Geimpft wurde auch an ungewöhnlichen Orten, wie zum Beispiel abends in Begleitung eines DJs im Musikclub Capitol oder im Fußballstadion von Hannover 96. Zählt man Impfungen in Arztpraxen und an anderen Orten hinzu, waren es in der Region Hannover den Angaben zufolge insgesamt rund 2,8 Millionen Corona-Impfungen.

Die mobilen Corona-Impfteams werden landesweit zum Jahresende eingestellt. Niedersachsen folgt damit dem Bundesgesundheitsministerium, das beschlossen hatte, dass die Impfungen künftig im Regelsystem von Ärzten, Betriebsärzten und Apotheken stattfinden sollen. Insgesamt waren bis zu 82 mobile Impfteams an bis zu 38 Standorten im Einsatz.

Indien: Einreisende aus China brauchen negativen Covid-Test

Angesichts der neusten Corona-Entwicklungen verlangt Indien künftig von Einreisenden aus China und weiteren asiatischen Ländern einen negativen Covid-Test. Ab Sonntag müssen Reisende das negative Resultat eines 72 Stunden vor der Reise durchgeführten PCR-Tests auf einem Portal hochladen, wie das Gesundheitsministerium in Neu Delhi heute mitteilte. Von dieser Regel seien neben China auch Einreisen aus Hongkong, Japan, Südkorea, Singapur und Thailand betroffen. Zudem testet Indien seit Kurzem zwei Prozent aller aus dem Ausland ankommenden Fluggäste auf Covid, heißt es.

Unionspolitiker fordern Corona-Testpflicht für Reisende aus China

Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Sepp Müller (CDU), hat die Ampel-Koalition aufgefordert, eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China einzuführen. "Mit der aufgehobenen chinesischen Quarantänepflicht strömen die Chinesen ins Ausland", warnte Müller gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagsausgaben). Angesichts der hohen Infektionsrate in China wäre die Bundesregierung "gut beraten, eine Testpflicht für Einreisen aus China sofort zu erlassen". Müller fügte hinzu: "Unseren Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie möchte ich nicht durch chinesisches Missmanagement kaputt machen lassen."

Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), forderte umgehend eine Testpflicht für Reisende aus China in der gesamten Europäischen Union. Weber sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: "Es ergibt in einem offenen Europa überhaupt keinen Sinn, nur in einem Land eine Testung vorzunehmen." Aus Webers Sicht ist die Corona-Lage in China "besorgniserregend". Angesichts der heftigen dortigen Infektionswelle haben mehrere Länder wie etwa die USA und Italien ihre Vorgaben zur Einreise chinesischer Staatsbürger verschärft.

Weltärztebund-Präsident für schärfere Einreisebestimmungen aus China

Deutschland muss sich nach Ansicht von Weltärztebund-Präsident Frank Ulrich Montgomery mit schärferen Einreisebestimmungen vor möglichen Corona-Risiken aus der Volksrepublik China schützen. Er halte es für "richtig, Test- und Quarantänevorschriften bei Grenzübertritten aus China verpflichtend vorzusehen, wie es in vielen Ländern der Welt gerade geschieht", sagte Montgomery heute den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Auch Deutschland sollte dies tun - aus Vorsicht."

Montgomery wies darauf hin, dass die Infektionszahlen in China derzeit "explodieren". "Dabei können - müssen aber nicht - neue Varianten des Virus durch Mutationen entstehen, die neben den Chinesen auch uns bedrohen." In China fänden unkontrolliert in einer weitgehend ungeschützten Bevölkerung Millionen von Infektionen statt, warnte der Ärztefunktionär.

EU-Dringlichkeitssitzung wegen Corona-Welle in China einberufen

Nach den USA und anderen Ländern will auch die Europäische Union Schutzmaßnahmen gegen die Coronavirus-Infektionswelle in China hochfahren. Der Gesundheitsausschuss der EU berief heute eine Dringlichkeitssitzung ein, um Maßnahmen gegen die sich in China ausbreitende Pandemie zu koordinieren. In der Volksrepublik breitet sich das Virus nach Aufhebung der Kontaktbeschränkungen sehr schnell aus. Mehrere Länder haben deswegen bereits Auflagen für Reisende aus China erlassen. Ergebnisse der Sitzung des EU-Gesundheitsausschusses werden noch im Laufe des Tages erwartet.

Bundesverband Pyrotechnik sieht große Nachfrage bei Feuerwerkskörpern

Der Bundesverband Pyrotechnik erwartet in den kommenden Tagen eine große Nachfrage nach Böllern und Raketen für die Silvesternacht. "Es zeichnet sich ab, dass die Nachfrage höher denn je ist", sagte der Verbandsvorsitzende Ingo Schubert am Donnerstag im rbb-Inforadio. Die Kollegen aus dem Fachhandel berichteten von einer Auftragslage im Onlinehandel, die kaum zu bewältigen sei, so Schubert.

Von heute an darf in Deutschland für drei Tage Feuerwerk verkauft werden - erstmals seit drei Jahren wieder. In den beiden Vorjahren war der Verkauf wegen der Corona-Pandemie hierzulande verboten. Insgesamt steht das Abbrennen von Feuerwerk in der Kritik, weil sich dadurch in der Silvesternacht viele Menschen verletzen und Brände ausgelöst werden. Auch Umweltbedenken werden regelmäßig vorgebracht, weil beim Abbrennen tonnenweise Feinstaub freigesetzt wird. Tierschützer klagen über die Lärmbelastung für Tiere.

Mehrheit der Deutschen gegen Ende der Corona-Regeln

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland lehnt es ab, die bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen sofort abzuschaffen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Demnach sind 52 Prozent dagegen, die Maskenpflicht in Bus und Bahn jetzt zu beenden. 27 Prozent meinen, die Pflicht sollte erst im Laufe des Jahres 2023 fallen. 25 Prozent wünschen sich sogar, dass noch das ganze nächste Jahr Masken in Bussen und Bahnen getragen werden müssen. 60 Prozent lehnen es ab, die Isolationspflicht für Infizierte komplett abzuschaffen. 64 Prozent sagen, die Pandemie sei für sie noch nicht vorbei. Vor allem Politiker von Union und FDP fordern derzeit, die Corona-Schutzmaßnahmen abzuschaffen.

YouGov hatte 2.041 in Deutschland lebende Menschen zwischen dem 21. und 23. Dezember befragt - kurz bevor der Virologe Christian Drosten die Pandemie für überwunden erklärte. Der prominente Wissenschaftler heizte damit in der Ampel-Koalition den Streit wieder an, ob die wegen Corona eingeführten Masken- und die Isolationspflichten fallen sollen. Der FDP-Justizminister Marco Buschmann ist dafür, SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist dagegen. Eine Einigung ist nicht in Sicht.

USA: Negativer Corona-Test für Einreisende aus China

Auch die USA verlangen künftig einen negativen Corona-Test für Einreisende aus China. Die Pflicht gilt vom 5. Januar an für alle ab einem Alter von zwei Jahren. Der Test muss der Fluggesellschaft vor der Abreise in die USA vorgelegt werden. Zuvor hatten schon Italien, Japan und Indien bekannt gegeben, dass sie künftig einen negativen Corona-Test für Einreisende aus China verlangen. Die Länder wollen damit verhindern, dass sich neue Virus-Varianten ausbreiten. China hatte Anfang Dezember plötzlich die extrem strengen Corona-Regeln abgeschafft. Seitdem breitet sich das Virus in dem Land rasant aus.

Vorerst keine Meldungen zu Infektionszahlen im Corona-News-Ticker

Wegen der durch die Weihnachtsfeiertage offenbar grob verzerrten offiziellen Corona-Infektions-Statistiken verzichten wir derzeit darauf, die vom RKI gemeldeten Zahlen und Inzidenzen auszuwerten. Auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts heißt es dazu: "Die Lage kann nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden. Schulen und Kitas sind bundesweit geschlossen, Kontaktmuster und Mobilitätsverhalten sind anders. Da in dieser Zeit weniger Personen eine Arztpraxis aufsuchen, werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dadurch werden auch weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. In dieser Zeit werden auch nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI Daten übermitteln."

