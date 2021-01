Stand: 15.01.2021 07:43 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen startet mit Moderna-Impfstoff

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, den 15. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von Donnerstag können Sie im gestrigen Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen startet mit Moderna-Impfstoff

Kanzlerin Merkel will nächstes Bund-Länder-Treffen vorziehen

Schleswig-Holstein meldet 425 neue Corona-Fälle

RKI: Bundesweit 22.368 Neuinfektionen und 1.113 weitere Todesfälle bestätigt

Weil: Resignation nicht zu viel Raum geben

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat davon abgeraten, schon jetzt über einen Corona-Lockdown bis Ostern zu reden. "So weit möchte ich nicht gehen. Gelingt es uns, schnell und nachhaltig unter den Inzidenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche zu kommen, müssen wir nicht den Frühlingsanfang abwarten, um darüber zu reden, wie wir wieder mehr Normalität schaffen», sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung": "Aber jetzt schon zu sagen, wir sehen uns Ostern wieder, das hielte ich für übertrieben." Er wolle nicht "der Resignation zu viel Raum geben".

Niedersachsens Ministerpräsident Weil erwartet Insolvenzwelle

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil befürchtet schwere wirtschaftliche Folgen durch die Corona-Pandemie. "Das Wirtschaftsjahr 2021 wird sehr schwer werden. Wir werden uns auf eine Insolvenzwelle einrichten müssen, obwohl sich der Staat größte Mühen gegeben hat, die Wirtschaft nicht im Stich zu lassen", sagte Weil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "In einer solchen Jahrhundertkrise kann die Allgemeinheit nicht alles abfangen", sagte der SPD-Politiker. "Wichtig ist, dass jetzt die Abschlagszahlungen endlich bei den Betrieben ankommen."

Auf welches Homeschooling-Programm setzt Schleswig-Holstein?

"It's learning" heißt das Homeschooling-Programm, mit dem Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) möchte, dass früher oder später alle Schulen im Land dieses Programm nutzen. Aber wie lange? Eine Recherche von NDR Schleswig-Holstein hat ergeben, dass bereits eine europaweite Ausschreibung vorbereitet wird. Völlig unklar ist, mit welchem Programm es danach weitergeht.

Arbeitgeber und NordLB blicken auf Wirtschaftsentwicklung

Kann die Konjunktur in Niedersachsen nach dem Pandemie-Absturz 2020 bald wieder auf die Beine kommen? Um diese Frage geht es heute bei einem öffentlichen Termin der Arbeitgeber und der NordLB. Vorgestellt werden Ergebnisse einer Verbandsumfrage zu den Erwartungen ans neue Jahr. Teilgenommen haben daran Betriebe aus der Metall- und Elektroindustrie, der Autoindustrie, dem Einzelhandel und der Gastronomie.

RKI bestätigt 22.368 Neuinfektionen und 1.113 weitere Todesfälle

Bundesweit haben sich seit Ausbruch der Pandemie bereits über zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.368 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, wie das RKI heute früh bekannt gab. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie bisher registrierten Fälle auf 2.000.958. Zu beachten ist dabei, dass die tatsächliche Gesamtzahl noch deutlich höher liegen dürfte, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Außerdem wurden vom RKI 1.113 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag heute früh bei 146,1. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind aktuell enorm: Die höchsten Inzidenzen haben Thüringen mit 287,6 und Sachsen mit 274,1, den niedrigsten Wert hat das Bundesland Bremen mit 78,7.

Niedersachsen startet mit Moderna-Impfstoff

Während die Zahl der Corona-Patienten und Neuinfektionen in Niedersachsen weiter auf hohem Niveau stagniert, starten heute die ersten Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff. Mit den ersten Dosen werde in Krankenhäusern in Oldenburg und Osnabrück geimpft, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Gestern waren in Mecklenburg-Vorpommern die Einwohner mit dem Moderna-Vakzin geimpft worden. Seit Ende Dezember wird der erste in Deutschland zugelassene Coronavirus-Impfstoff der Firmen Biontech/Pfizer verabreicht.

Schleswig-Holstein meldet 425 neue Corona-Fälle

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 425 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Vortag waren es noch 484, in der Vorwoche 464. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank weiter auf nun 90,4. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 15 auf 624. 67 Corona-Patienten werden den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern intensivmedizinisch betreut - 45 mit Beatmung.

Merkel will nächstes Bund-Länder-Treffen vorziehen

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will schon kommende Woche und nicht erst wie geplant am 25. Januar mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Das bestätigte Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther dem NDR. Der genaue Termin ist noch unklar. Neben einer Verlängerung der Corona-Maßnahmen über den Januar hinaus soll auch über eine mögliche Verschärfung einzelner Regelungen gesprochen werden. Laut Teilnehmern der Präsidiumssitzung sagte Merkel, das Virus lasse sich nur mit zusätzlicher Anstrengung aufhalten.

Am Donnerstag wurden in Niedersachsen 1.705 Neuinfektionen bestätigt, 484 in Schleswig-Holstein, 324 in Hamburg, 304 in Mecklenburg-Vorpommern und 62 im Bundesland Bremen; bundesweit waren es 25.164.