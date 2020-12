Stand: 21.12.2020 11:09 Uhr Corona-News-Ticker: Neue Virus-Variante besorgt Drosten wenig

Im Live-Ticker informiert NDR.de auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Nachrichten von Sonntag finden Sie hier im Blog zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Entscheidung über EU-Zulassung von Biontech-Pfizer-Impfstoff erwartet

Drosten: Neue Virus-Variante nicht besonders beunruhigend

Hannover: Passagiere aus London dürfen Flughafen verlassen

Ab heute Corona-Screening in Pflegeheimen in Braunschweig

157 neue bestätigte Corona-Fälle in Schleswig-Holstein, 690 in Niedersachsen, bundesweit 16.643 Neuinfektionen

Bundesweit 16.643 Neuinfektionen registriert

Innerhalb eines Tages wurden laut Robert Koch-Institut 16.643 neue Fälle übermittelt. Am vergangenen Montag hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 16.362 etwas darunter gelegen. Allerdings sind die Zahlen zu Wochenbeginn meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Den Höchstwert mit 33.777 gemeldeten Infektionen hatte es am Freitag gegeben - darin waren jedoch rund 3500 nachgemeldete Fälle vom Vortag enthalten.

Drosten: Neue Virus-Variante nicht besonders beunruhigend

Der Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die in Großbritannien zirkulierende neue Variante des Coronavirus Deutschland bereits erreicht hat. Am Morgen sagte er im Deutschlandfunk: "Dieses Virus ist ja jetzt gar nicht so neu. Davon darf man sich jetzt wirklich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen." Das Virus komme seit Ende September in England vor und sei im Oktober noch überhaupt nicht im Fokus gewesen. "Wir wissen jetzt: Es ist schon in Italien, in Holland, in Belgien, in Dänemark - sogar in Australien. Warum sollte es nicht in Deutschland sein?" Zur neuen Virus-Variante sagte Drosten, der sich auch regelmäßig im NDR Info Podcast Coronavirus Update äußert: "Ich bin darüber nicht so sehr besorgt im Moment. Ich bin allerdings auch - genau wie jeder andere - in einer etwas unklaren Informationslage." Mit Blick auf erhöhte Infektionszahlen sei die Frage, ob überhaupt die neue Virus-Variante daran Schuld habe.

690 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Behörden in Niedersachsen haben 690 neue Corona-Fälle registriert. Vor einer Woche waren es knapp 100 Fälle weniger. An Sonntagen und Montagen sind die Zahlen meist vergleichsweise niedrig, weil oftmals noch nicht alle Neuinfektionen von den örtlichen Gesundheitsämtern weitergegeben wurden. Die meisten neuen Fälle gibt es demnach in der Region Hannover (plus 207). 14 weitere Patienten sind mit oder an dem Virus gestorben.

Hannover: Passagiere aus London dürfen Flughafen verlassen

Aus Sorge vor einer mutierten Form des Coronavirus sind 63 Passagiere aus London auf dem Flughafen Hannover bei der Einreise gestoppt worden. Eine Person wurde positiv getestet. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, konnten die übrigen Fluggäste den Flughafen inzwischen wieder verlassen. Sie müssen sich an ihrem Zielort allerdings in eine zehntägige Quarantäne begeben. Die infizierte Person soll in einem Quarantäne-Hotel untergebracht werden.

Vorschlag: Bevölkerung auf Ostfriesischen Inseln gleich durchimpfen

Die Bürgermeister der Ostfriesischen Inseln hoffen, dass die Inselbewohner schneller gegen das Coronavirus geimpft werden können. Einen entsprechenden Vorschlag haben sie der Landesregierung gemacht. Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) sagte, sofern ausreichend Impfstoff verfügbar sei, könnten die Menschen auf den Inseln quasi durchgeimpft werden. Übernehmen könnten dies die mobilen Teams, die schon demnächst für die Impfungen besonders gefährdeter Gruppen anreisen sollen.

Weil: Niedersachsen ist mit Corona-Hilfen an seine Grenzen gegangen

Die bisher veranschlagten Corona-Hilfen des Landes Niedersachsen sind nach Einschätzung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) trotz ihrer Belastung für den Haushalt unverzichtbar. Eine nochmalige Ausweitung von Zuschüssen oder Krediten wäre schwierig, sei nach derzeitiger Lage aber wohl auch nicht notwendig, sagte er: "Auch das Land Niedersachsen ist in diesem Jahr an die Grenze seiner Möglichkeiten gegangen", bilanzierte Weil kurz vor dem Jahresende. Momentan sehe er nach den Aufstockungen von Bundes- und ergänzenden Landeshilfen für notleidende Betriebe im zweiten Shutdown keinen Grund, noch mehr Unterstützung über die landeseigene Förderbank zu verteilen. Ganz sicher sein könne man sich indes nicht - die Pandemie bringe viele Unsicherheiten mit sich.

Kekulé: Neues Corona-Virus eindämmen

Der Virologe Alexander Kekulé befürchtet, dass sich Corona durch die in Großbritannien entdeckte Mutation des Virus rascher verbreiten könnte und dadurch das Zeitfenster für Impfungen kleiner wird. Es sei wichtig, die weltweite Ausbreitung der neuen Virusvariante aufzuhalten, sagte Kekulé im Interview bei NDR Info.

Mehr als 100 Corona-Intensivpatienten in Hamburg

Auf Hamburgs Intensivstationen werden zunehmend viele Menschen mit Covid-19 behandelt. Inzwischen sind dort mehr als 100 Betten mit solchen Patienten belegt. Jeder zweite Schwerkranke wird beatmet. Frei sind derzeit noch 14 Prozent der Intensivbetten in Hamburg. In ganz Norddeutschland liegen derzeit mehr als 400 Menschen mit Corona-Infektion auf Intensivstationen.

MV: Besuch im Pflegeheim nur noch nach Corona-Test

Ab heute sind in Mecklenburg-Vorpommern Besuche in Pflegeheimen nur nach Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich. Die entsprechenden Schnelltests sollten möglichst in den Heimen angeboten werden, sagte Sozialministerin Drese. Ziel sei es, die Heimbewohner nicht, wie im Frühjahr, komplett zu isolieren, daher müsse mehr getestet werden.

Heute Entscheidung über EU-Zulassung von Biontech-Pfizer-Impfstoff erwartet

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will heute über die Zulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer entscheiden. Es wird mit einem positiven Entscheid gerechnet. Danach entscheidet die EU-Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten über die Marktzulassung. Eine positive Empfehlung der EMA ist also eine wichtige Voraussetzung dafür, dass in Deutschland wie geplant ab dem 27. Dezember gegen das Coronavirus geimpft werden kann. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sollen die Impfungen in der EU zwischen dem 27. und dem 29. Dezember beginnen. Über eine Zulassung des Impfstoffes des US-Unternehmens Moderna will die EMA am 6. Januar entscheiden.

157 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 157 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das war ein etwas höherer Wert als genau eine Woche zuvor (140). Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - in Schleswig-Holstein stieg leicht auf landesweit 93,3. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein nun 20.837 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 324 Menschen mit einer Infektion starben bisher, diese Zahl blieb unverändert im Vergleich zum Vortag.

Heute beginnt Corona-Screening in Braunschweiger Pflegeheimen

Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen will die Stadt Braunschweig ab heute - und voraussichtlich bis Ende Januar - alle in Heimen lebenden und arbeitenden Menschen testen. Geplant sei ein flächendeckendes Screening per PCR-Test, um so unentdeckte Infektionsfälle mit dem Virus Sars-CoV-2 zu identifizieren, teilte die Stadt mit. Grund sei die Sorge, dass infizierte Bewohner oder Mitarbeiter ohne Symptome Menschen anstecken könnten. "Die Situation in den Pflegeeinrichtungen macht uns in Anbetracht der insgesamt hohen Infektionszahlen große Sorgen, daher wollen wir mit dieser Aktion einen Sachstand zum Infektionsgeschehen erheben", sagte Christine Arbogast, die Sozialdezernentin und Leiterin der Gefahrenabwehrleitung in der Braunschweiger Stadtverwaltung. Die meisten Einrichtungen sind den Angaben zufolge an der Teilnahme interessiert. Auch die individuelle Teilnahme sei freiwillig.

Flugverkehr aus Großbritannien und Südafrika eingestellt

Deutschland und andere EU-Länder stellen wegen einer neuen Variante des Coronavirus den Flugverkehr mit Großbritannien ein. In Deutschland werden alle Flüge aus dem Königreich ab heute gestoppt, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ankündigte. In einer Verordnung sollten ab heute auch Einreisen aus Südafrika eingeschränkt werden. Auch dort zirkuliert eine mutierte Variante. Auch die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Italien, Österreich und Irland kappten ihre Flugverbindungen mit Großbritannien oder kündigten dies an. Die britische Regierung warnte, die mutmaßlich ansteckendere Virus-Mutation in England sei "außer Kontrolle". Die neue Virus-Mutation wird für einen starken Anstieg der Infektionszahlen im Süden Englands verantwortlich gemacht. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die Mutation "bis zu 70 Prozent ansteckender" als die bisher verbreitete Form des Coronavirus, wie der britische Premierminister Boris Johnson sagte.

Giffey warnt vor Zunahme familiärer Gewalt an Weihnachten

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat vor einer Zunahme von Gewalt in Familien an Weihnachten gewarnt. "Die familiäre Gewalt nimmt jedes Jahr an Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten zu. In diesem Corona-Jahr ist die Gefahr besonders groß", sagte Giffey dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Nerven sind eh schon angespannt, dazu vielleicht Frust, es gibt eine Menge Einschränkungen. Dann noch Existenzsorgen - viele wissen nicht, wie es bei ihnen im nächsten Jahr weitergeht", sagte die Ministerin. "Da kann sich manches entladen."

NDR.de Ticker startet in den Montag

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonntag wurden in Niedersachsen 1.344 Neuinfektionen gemeldet - in Schleswig-Holstein 431, in Hamburg 309, in Mecklenburg-Vorpommern 134 und in Bremen 151. Bundesweit gab es bestätigte 22.771 Neuinfektionen.