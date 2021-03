Stand: 27.03.2021 09:48 Uhr Corona-News-Ticker: Mehr als 20.000 Neuinfektionen bundesweit

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 27. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

20.472 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

Neue Impftermine in SH heute ab 11 Uhr buchbar

MV-Gipfel berät heute weiter über Corona-Strategie

Modellprojekt: Volkstheater Rostock spielt vor Publikum

Mehr Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen festgestellt

Neuinfektionen im Norden: 378 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

"Oster-Lockdown": Kommentar zu Merkels Fehler-Eingeständnis

Es war ein besonderer Moment, als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch öffentlich einen Fehler einräumte und um Verzeihung bat. Sie nahm die geplante Osterruhe zurück - und die Verantwortung für die missglückte Regelung auf sich. Das sei ein Augenblick gewesen, den sich auch andere Politikerinnen und Politiker noch einmal genauer anschauen sollten, meint Daniel Kaiser in seinem Kommentar.

Mehr als 20.000 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland binnen eines Tages 20.472 Corona-Neuinfektionen amtlich registriert worden. Das sind rund 1.100 weniger als am Vortag, aber gut 4.400 mehr als am Sonnabend vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg weiter - auf nun 124,9. Das RKI meldete 157 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Am Sonnabend vor einer Woche lag die Zahl der gemeldeten Todesfälle höher - bei 207.

MV-Gipfel berät heute weiter über Corona-Strategie

Die Landesregierung in Schwerin hat gestern Abend beim MV-Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Sozialverbänden, Wirtschaft und Gewerkschaften über die nächsten Schritte in der Corona-Krise beraten. Die Gespräche wurden am späten Abend unterbrochen und sollen heute Mittag fortgesetzt werden. Die Corona-Infektionszahlen sind im Nordosten in den vergangenen Tagen kräftig angestiegen, am Freitag wurde nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) der landesweite 7-Tage-Inzidenzwert von 100 überschritten. Laut Bund-Länder-Beschluss sollen schärfere Maßnahmen umgesetzt werden, wenn dieser Wert drei Tage in Folge überschritten wird, was nun am Wochenende droht. Auf der anderen Seite drängt die Wirtschaft auf Lockerungsschritte oder zumindest eine Perspektive, wann wieder mehr möglich ist. Dabei stehen besonders Gastronomie und Hotellerie im Fokus, die wichtige Wirtschaftszweige im Urlaubsbundesland Mecklenburg-Vorpommern sind.

Heute neue Impftermine in Schleswig-Holstein buchbar

Ab 11 Uhr können 16.800 Menschen in Schleswig-Holstein Termine für die Impfung mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech-Pfizer und Moderna über die Online-Plattform www.impfen-sh.de buchen. Laut SH-Gesundheitsministerium finden diese ausschließlich in den Impfzentren Bad Schwartau, Bad Oldesloe, Gettorf, Norderbrarup, Prisdorf und Elmshorn statt. Vor dem Beginn der Vergabe wird auf der Website ein Wartebereich geschaltet - wer diese bis zum Start der Terminvergabe aufgerufen hat, bekommt dann einen Warteplatz zugelost. Die neuen Termine sind frei geworden, weil das Land nun weniger Impfstoff zurücklegen will und in den Impfzentren noch Kapazitäten waren. Berechtigt sind Menschen ab 70, mit Vorerkrankungen, mit Berufen mit hohem Ansteckungsrisiko oder Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen.

Modellprojekt: Volkstheater Rostock spielt vor Publikum

Nach monatelanger Pause haben die Schauspieler am Volkstheater Rostock am Freitagabend wieder vor Publikum gespielt. Im Rahmen eines Modellprojekts während der Corona-Krise zeigten sie das Schauspiel "Jugend ohne Gott". Über 100 Zuschauer sahen die Inszenierung des Regisseurs Daniel Pfluger nach dem Roman von Ödön von Horváth. Möglich machte das ein Pilotprojekt der Stadt Rostock, bei dem einzelne Veranstaltungen testweise durchgeführt werden. Auf die Warteliste für die Aufführung konnten sich Personen eintragen, die in Regionen mit einer Corona-Inzidenz unter 50 wohnen. Der Eintritt in das Volkstheater war nur mit einem negativen Schnelltest möglich. Zudem saßen die Zuschauer im Saal in großen Abständen voneinander und mussten während des gesamten Abends medizinische Schutzmasken tragen. Im Rahmen des Modellprojektes wird das Volkstheater am heutigen Sonnabend noch das Tanztheater "Life Letters 2" mit Erzählungen von Migrantinnen vor Zuschauern zeigen. Ob bald weitere solcher Aufführungen folgen können, sei noch unklar, sagte Intendant Ralph Reichel am Freitagabend.

Kinder und Jugendliche deutlich häufiger infiziert

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren im Norden hat sich in den vergangenen vier Wochen verdoppelt. Experten sehen aber nicht die Schulen als Ansteckungsherd. Kinder würden sich vor allem im privaten Umfeld infizieren.

378 neue Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erneut gestiegen. Sie liegt nun bei 65,5, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. 378 neue Corona-Infektionen wurden registriert. Vor einer Woche waren es 276. Die Zahl der Toten stieg um drei - auf 1.426. Im Krankenhaus wurden 188 Corona-Patienten behandelt, 46 von ihnen intensivmedizinisch, 26 wurden beatmet.

Der Corona-Ticker am Sonnabend startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch am heutigen Sonnabend, 27. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

