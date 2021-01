Stand: 14.01.2021 09:14 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach für Pflicht zum Homeoffice

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, den 14. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom 13. Januar können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach für Pflicht zur Heimarbeit

Robert Koch-Institut registriert 1.244 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung

484 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt; bundesweit 25.164

Sonderregeln für Abschlussklassen gefordert

Gesundheitsexperte Lauterbach beklagt noch immer zu viele Kontakte

Der SPD-Politiker Karl Lauterbach sagte im NDR Info-Interview, dass die Arbeitswelt bei den Corona-Maßnahmen stärker in den Blick genommen werden müsse. "Es ist sehr stark anzunehmen, dass sich noch viel in den Betrieben abspielt. Die Betriebe haben wir bisher wenig ins Auge genommen. Ich glaube, dass das ein Fehler gewesen sein könnte." Eine Pflicht zum Homeoffice halte er für richtig.

Schwesig kritisiert Bundesregierung: Brauchen jetzt Impfstoff

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat von der Bundesregierung eine zügigere Impfstoffbeschaffung gefordert. "Es reicht nicht, erst in ein paar Monaten unzählige Impfdosen vor die Tür zu stellen", sagte Schwesig im ZDF-Morgenmagazin. Die Bundesländer brauchten jetzt mehr Impfstoff. Das Versprechen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass man voraussichtlich bis Sommer allen Bürgern ein Impf-Angebot machen könne, sehe sie vor diesem Hintergrund kritisch. "Wir haben bislang keine verlässlichen Informationen, ob genug Impfstoff da ist, um das zu schaffen", sagte Schwesig. In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin würden etwa 600 Dosen pro Tag gebraucht, um innerhalb der kommenden fünf Monate die Hälfte der Bevölkerung zu impfen. Aktuell kämen aber nur 600 Impfdosen pro Woche an.

RKI meldet mehr als 25.000 Neuinfektionen - Todesfälle auf Höchststand

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in Deutschland 25.164 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert (Vortag: 19.600; Donnerstag der Vorwoche: 26.391). Zudem wurden den Angaben zufolge 1.244 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung gemeldet. Das ist ein neuer Höchstwert. Der bisherige Höchstwert lag am 8. Januar bei 1.188. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich auf 43.881. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 151,2.

Am Morgen hatte es Unklarheiten über die neuen Zahlen gegeben. Das sogenannte RKI-Dashboard - eine Internetseite zu verschiedenen Zahlen des Infektionsgeschehens - hatte zwischenzeitlich einige Werte - darunter die Todesfälle - nicht mehr angezeigt. Das RKI war dazu am Donnerstagmorgen zunächst nicht zu erreichen.

Hamburg: Über 80-Jährige erhalten Infobriefe zur Impfung

Wer 80 Jahre oder älter ist, bekommt in diesen Tagen Post von der Stadt Hamburg: In dem Schreiben informiert die Sozialbehörde über die Corona-Impfungen und ruft dazu auf, einen Termin für das Impfzentrum in den Messehallen auszumachen.

484 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 484 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Vortag waren es 408, vor einer Woche 542. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf nun 92,3. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 15 auf 609. 68 Covid-19-Patienten werden in SH intensivmedizinisch betreut - 47 mit Beatmung.

Ausgangssperre - wie fühlt sich das an?

Wegen hoher Infektionszahlen herrscht seit Dienstagabend eine nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Gifhorn. Nicht einmal Lieferdienste dürfen noch raus, um Essen zu bringen. Viele Gifhorner sind mit der Maßnahme einverstanden, wie ein NDR Reporter beim Ortsbesuch herausfand. "Gesundheit geht vor."

Bundestag entscheidet über Kinderkrankengeld

Der Bundestag entscheidet heute Vormittag über die Ausweitung des Kinderkrankengeldes. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass gesetzlich versicherte Eltern in diesem Jahr 20 statt zehn Tage Kinderkrankengeld pro Kind und Elternteil beantragen können. Der Anspruch soll auch für die pandemiebedingte Kinderbetreuung zu Hause gelten, etwa bei Schulschließungen.

Sonderregeln für Abschlussklassen gefordert

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert, dass in diesem Corona-Schuljahr niemand sitzenbleiben darf. Das Abitur müsse notfalls auch ohne Prüfung abgelegt werden können. "Es ist höchste Zeit, dass die Kultusminister endlich ein Konzept vorlegen, wie Leistungsmessung, Prüfungen und Abschlüsse unter Corona-Bedingungen zu gestalten sind", sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Eine Ausnahmesituation wie die Corona-Krise verlangt besondere Regelungen: In diesem Schuljahr darf niemand sitzenbleiben", fügte sie hinzu. Höchste Priorität habe, dass die Länder alle Abschlüsse gegenseitig anerkennen, sagte die Gewerkschafterin. Auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) dringt darauf, die Corona-Situation bei Zensuren und Prüfungen zu berücksichtigen. "Die Umstände, unter denen die Kinder und Jugendlichen lernen, sind in diesem Jahr besonders schwierig", sagte VBE-Chef Udo Beckmann. "Einen generellen Corona-Bonus wird es aber nicht geben." Der Deutsche Philologenverband forderte für Lehrkräfte mehr Flexibilität bei der Auswahl der Prüfungsaufgaben für die Abiturklausuren. Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing sagte dem Redaktionsnetzwerk, grundsätzlich sei es zwar richtig, durch zentrale Aufgaben eine höhere Vergleichbarkeit der Abschlüsse anzustreben. "Doch in diesem Schuljahr ist eben vieles anders als sonst gelaufen - und oft kann nur der Lehrer vor Ort genau beurteilen, was gelernt werden konnte und was nicht", sagte sie.

NDR.de-Ticker am Donnerstag startet

Auch am heutigen Donnerstag, 14. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Mittwoch wurden 1.562 in Niedersachsen, 408 in Schleswig-Holstein, 396 in Hamburg, 372 in Mecklenburg-Vorpommern und 142 im Land Bremen registriert. Deutschlandweit wurden 19.600 Neuinfektionen und 1.060 neue Todesfälle verzeichnet.