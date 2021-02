Stand: 28.02.2021 06:22 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz-Wert in SH liegt weiter über 50

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, den 28. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog von Sonnabend nachlesen.

Infektionslage bundesweit nahezu unverändert

Der bundesweite Inzidenz-Wert verändert sich momentan kaum bis gar nicht: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt er heute wie gestern bei 63,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI 7.890 Corona-Neuinfektionen gemeldet - vor einer Woche waren es 7.676 neue Fälle gewesen. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 157 neue Todesfälle verzeichnet. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, auf 70.045. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt laut aktuellem RKI-Lagebericht bei 1,11 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 111 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter über 50

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 209 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Vor einer Woche waren es am gleichen Tag 207 Fälle. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit mit 50,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche weiterhin knapp über der Marke von 50. In Flensburg liegt dieser Wert derzeit bei 160,8, in Dithmarschen bei 8,3.

Aus dem Skiurlaub direkt in den Corona-Schock

Er war im Frühjahr 2020 einer der ersten Corona-Fälle in Hamburg: Kolja Jessen kam mit einer Infektion aus dem Skiurlaub in Ischgl zurück. Bis heute leidet er an den Folgen.

Corona-Ticker am Sonntag startet

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend: 970 in Niedersachsen, 260 in Schleswig-Holstein, 203 in Hamburg, 175 in Mecklenburg-Vorpommern und 103 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 9.762.