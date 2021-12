Stand: 15.12.2021 06:31 Uhr Corona-News-Ticker: In Niedersachsen und MV starten Impfungen für Kinder

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 15. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



In Niedersachsen und MV starten die Impfungen für Kinder

In SH treten strengere Corona-Regeln in Kraft

Im Kreis Vorpommern-Greifswald gelten nun stärkere Beschränkungen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 955 in Schleswig-Holstein; bundesweit 51.301 Neuinfektionen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen



Mitarbeiter der Kieler Abfallwirtschaft sollen Impfpässe gefälscht haben

Mehrere Mitarbeiter der Kieler Abfallwirtschaft sollen Impfpässe gefälscht haben. Zwei Beschäftigten wurde deswegen fristlos gekündigt. Insgesamt nimmt die Zahl von Impfpass-Fälschungen in Schleswig-Holstein zu.

RKI meldet 51.301 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt weiter auf 353

Das Robert Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 51.301 Corona-Neuinfektionen. Das sind 18.300 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 69.601 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 353 von 375 am Vortag. 453 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 106.680. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 6,61 Millionen Corona-Infektionen gemeldet.

In Niedersachsen starten heute die Corona-Impfungen für Fünf- bis Elfjährige. Unter anderem gibt es ein Angebot im ehemaligen Regenwald-Panorama am Zoo Hannover. Zum Start um 15.30 Uhr wird Regionspräsident Steffen Krach (SPD) erwartet. Der Landkreis Lüneburg beginnt ebenfalls mit einem Angebot speziell für Kinder ab fünf Jahren. Um 14 Uhr geht es in einer Sporthalle der Stadt los. Angesprochen seien vor allem Kinder, die Vorerkrankungen haben oder sich nicht in ihrer Kinder- oder Hausarztpraxis impfen lassen könnten, hieß es. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist seit Kurzem auch für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Es werde der gleiche Wirkstoff verwendet wie für Erwachsene, allerdings in einer niedrigeren Konzentration, teilte die Gesundheitsbehörden mit.



In Mecklenburg-Vorpommern sollen die Kinder der Altersgruppe zwischen fünf und elf Jahren vorrangig bei den Kinderärzten geimpft werden - und zwar ebenfalls von heute an. Dort, wo impfende Kinderärzte nicht zur Verfügung stünden, werde es Angebote in Impfstützpunkten der Landkreise und kreisfreien Städte geben, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Zudem seien Impf-Aktionstage für Kinder und deren Familien in Planung.

Heute treten in Schleswig-Holstein bereits angekündigte schärfere Corona-Regeln in Kraft: Bei privaten Zusammenkünften von ungeimpften Menschen gilt die Regel Hausstand plus zwei. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. In Clubs, Bars und Diskotheken gilt künftig die 2G-Plus-Regel. Auch beim Einchecken ins Hotel ist künftig ein Test nötig. Menschen mit Auffrischungsimpfung sind von solchen zusätzlichen Testpflichten aber befreit - sofern ihre Auffrischungsimpfung 14 Tage zurück liegt.

VIDEO: Corona und Weihnachten: Neue Landesverordnung vorgestellt (2 Min)

Wie im Norden Vorpommerns müssen nun auch in Vorpommern-Greifswald Museen, Kinos, Theater und soziokulturelle Zentren schließen. Außerdem sind Volksfeste und Spezialmärkte untersagt, das heißt, auch der Greifswalder Weihnachtsmarkt ist nun geschlossen.

Regierungserklärung in Mecklenburg-Vorpommern

In der heutigen Regierungserklärung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird es wohl auch um die Corona-Krise gehen. Sie bleibt Schwesigs größte Herausforderung und der Bremsklotz für den angekündigten "Aufbruch 2030". Mittlerweile schließen bereits wieder Kitas, weil das Betreuungspersonal pandemiebedingt fehlt. Die Infektionszahlen im Land liegen über dem Bundesschnitt, gleichzeitig hinkt das Land beim Impfen weiter hinterher. Die Lage in den Krankenhäusern ist angespannt. Dazu verändern sich die Corona-Verordnungen im Wochentakt, die Regelungen werden immer komplizierter.

Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt fast unverändert

Schleswig-Holstein tritt bei der Corona-Inzidenz auf der Stelle. Nach den Daten der Landesmeldestelle beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen 160,7 - nach 160,3 am Vortag. Eine Woche zuvor lag der Wert bei 148,6. Es wurden 955 neue Fälle gemeldet (Vortag: 610: Vorwoche: 916). 53 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf Intensivstationen des Bundeslandes behandelt, von denen 38 beatmet werden müssen. Die Hospitalisierungsinzidenz legte von 2,95 auf 3,13 zu. Zu den im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion Gestorbenen kamen vier hinzu, so dass ihre Gesamtzahl auf 1.844 stieg. Im Vergleich der Kreise verzeichnet nach wie vor Lübeck mit 262,2 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz, gefolgt vom Kreis Stormarn (231,8) und Herzogtum Lauenburg (213,4). Den geringsten Wert weist der Kreis Dithmarschen mit 81,1 aus.

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Mittwoch, 15. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge.