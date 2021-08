Stand: 20.08.2021 05:52 Uhr Corona-News-Ticker: Impf-Aktion bei Heimspiel von Hannover 96

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 20. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Impfaktion bei Heimspiel von Hannover 96

Bestätigte Corona-Neuinfektionen: bundesweit 9.280

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

9.280 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz nun bei 48,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute Morgen liegt sie bei 48,8 - gestern hatte der Wert 44,2 betragen, vor einer Woche 30,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 9.280 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 5.578 Ansteckungen. Binnen 24 Stunden wurden 13 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 19 Todesfälle gewesen.

Impfaktion beim Heimspiel von Hannover 96

Stadt und Region Hannover bieten beim Heimspiel von Hannover 96 heute eine Impfaktion an. Nach Angaben eines Sprechers sind zwei mobile Teams auf dem Nord- und dem Südvorplatz des Stadions unterwegs. Geimpft wird von 17 bis 21 Uhr mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, von dem nur eine Dosis nötig ist, um als vollständig geimpft zu gelten. Interessierte müssen Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

Unternehmer wünscht sich Impf-Auskunftspflicht

Unternehmer Torsten Wagner aus Langenhagen bei Hannover weiß offiziell nicht, wer von seinen Mitarbeitern gegen Corona geimpft ist und wer nicht. Er möchte das gerne wissen und sagt, "das würde uns helfen Mitarbeiter vor Ansteckungen zu schützen". Thorsten Gröger von der Gewerkschaft IG Metall sieht das anders. Er befürchtet eine Zweiklassengesellschaft der Beschäftigten. Juristisch ist die Sache klar: Ob geimpft oder nicht, geht den Arbeitgeber nichts an - außer man arbeitet in medizinischen Berufen oder in der Pflege.

VIDEO: Unternehmer will Impf-Auskunftspflicht - Gewerkschaft dagegen (2 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn schon jetzt abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

NDR.de Live-Ticker am Freitag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen und einen schönen Tag! Wir halten Sie auch am heutigen Freitag, 20. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.