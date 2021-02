Stand: 23.02.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Heute neue Impftermine in SH online buchbar

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 23. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie hier im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Impftermine in Schleswig-Holstein wieder online buchbar

Schleswig-Holstein: Inzidenz liegt wieder unter 50

RKI meldet 3.883 Neuinfektionen bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI registriert 3.883 Corona-Neuinfektionen und 415 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3.883 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 415 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Dienstag hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 3.856 Neuinfektionen und 528 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 60,5 - und damit etwas niedriger als am Vortag (61,0). Vor vier Wochen, am 26. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 107,6 gelegen.

Live-Diskussion in Mecklenburg-Vorpommern

Heute diskutieren um 20 Uhr Experten sowie HörerInnen und ZuschauerInnen aus Mecklenburg-Vorpommern live über Perspektiven in der Corona-Pandemie. Was ist der richtige Weg aus der Pandemie? Welche Perspektiven haben wir? Was brauchen Kinder und Erwachsene, damit die Psyche stabil bleibt? Und wie leben wir künftig mit dem Virus?

Weitere Informationen NDR MV live - Lockern oder Lockdown? Wie weiter mit Corona? Diese Frage wollen wir online und live mit Experten und mit Ihnen diskutieren. mehr

Neue Impftermine in SH online buchbar

Ab heute können Impftermine gegen das Coronavirus in Schleswig-Holstein auch wieder online gebucht werden. Laut Gesundheitsministerium sind die Termine unter impfen-sh.de ab 8 Uhr freigeschaltet. Sie stehen für die Erst- und Zweitimpfung von 74.000 Pflegekräften, Ärzten und Rettungsdienstmitarbeitern zur Verfügung. Zur Gruppe der Berechtigten zählen laut Gesundheitsministerium auch Physiotherapeuten und Masseure, die regelmäßig in Pflegeheimen tätig sind sowie Krankenhausmitarbeiter, die noch nicht an ihrem Arbeitsplatz geimpft wurden. Ausgenommen sind Menschen, die älter als 80 Jahre sind. Für sie gibt es weiterhin ein gesondertes Einladungsverfahren per Brief und Telefon-Hotline.

Weitere Informationen Ab Dienstag wieder Online-Impftermine für höchste Priorität Anmelden dürfen sich etwa Pflegekräfte, Ärzte oder Rettungsdienstmitarbeiter. Bald öffnen auch alle Impfzentren im Land. mehr

Testmobile mit Schnelltests in Flensburg

Flensburg hat immer noch die höchste Sieben-tage-Inzidenz im Norden. Daher gibt es mehrere Testmobile in der Stadt, an denen Einwohner nun kostenlose Schnelltest machen können. Die Politik hofft, das Infektionsgeschehen so besser in den Griff zu bekommen.

VIDEO: Flensburg startet kostenlose Corona-Schnelltests (2 Min)

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein liegt wieder unter 50

In Schleswig-Holstein sind 93 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das sind 35 weniger als vor einer Woche und 19 weniger als gestern. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. 18 weitere Menschen verstarben mit dem Virus. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sank landesweit leicht auf 49,3. Am höchsten ist sie weiterhin in Flensburg. In Dithmarschen wurde mit 12,8 der niedrigste Wert verzeichnet.

Moin vom NDR.de-Ticker-Team

Auch am heutigen Dienstag, 23. Februar, hält Sie das Team von NDR.de wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Montag: 401 in Niedersachsen, 219 in Hamburg, 112 in Schleswig-Holstein, 73 in Mecklenburg-Vorpommern, 34 in Bremen und 4.369 bundesweit