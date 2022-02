Stand: 26.02.2022 06:24 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg startet heute mit Novavax-Impfungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 26. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg und Schleswig-Holstein starten heute mit Novavax-Impfungen

Heute sind in Schleswig-Holstein mehrere offene Impfaktionen mit dem neuen Mittel von Novavax geplant. In den Impfstellen in Kiel, Lübeck, Neumünster, Itzehoe und Prisdorf gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums auch Impfungen ohne vorherige Anmeldung mit dem Impfstoff von Novavax. Hamburg beginnt ebenfalls mit den Novavax-Impfungen gegen das Coronavirus. Zunächst stünden rund 33.000 Impfstoffdosen zur Verfügung, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Termine seien ab sofort online buchbar - man könne sich im Rahmen der offenen Impfaktionen der Stadt auch ohne Termin impfen lassen.

Weitere Informationen Corona: Impfung mit Novavax in Hamburg ab sofort möglich Der Stadt Hamburg stehen rund 33.000 Impfstoffdosen zur Verfügung. Termine können jederzeit online gebucht werden. mehr

RKI registriert 175.833 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.253,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1.253,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.259,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.350,4 (Vormonat: 940,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 175.833 Corona-Neuinfektionen. .Vor einer Woche waren es 189.105 Ansteckungen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 250 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 210 Todesfälle.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 883,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gestiegen. Die Zahl liegt aktuell bei 883,2. Am Vortag hatte der Wert 877,3 betragen. Es wurden zuletzt 3.777 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein stieg ebenfalls. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche liegt bei 6,42. Tags zuvor hatte der Wert bei 5,91 gelegen. Es werden 348 Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus behandelt - das sind neun mehr als am Vortag. Von ihnen liegen 39 auf einer Intensivstation. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg um sieben auf 2.109.

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 26. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.