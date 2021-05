Stand: 22.05.2021 07:00 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg öffnet Einzelhandel und Außengastronomie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 22. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern geschah, können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Hamburger Einzelhandel und Außengastronomie öffnen wieder

MV-Regierung berät heute über Lockerungen im Sport

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 172 in Schleswig-Holstein

Tipps für Freizeitaktivitäten zu Pfingsten

Ob Reise, Restaurantbesuch oder Abstecher zu Tierparks oder Museen: Monatelang war das wegen Corona nicht möglich. Jetzt hoffen viele auf eine Auszeit über Pfingsten. Doch was hat überhaupt wo geöffnet?

MV-Regierung berät über Lockerungen im Sport

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät heute in Schwerin über Lockerungen im Sport. Dabei geht es etwa um die Öffnung von Fitnessstudios. Auf einem Landes-Corona-Gipfel in der vergangenen Woche war für die Öffnung der Fitnessstudios ursprünglich der 7. Juni anvisiert worden. Wegen des deutlich gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenzwertes, könnten diese Pläne nun bereits früher umgesetzt werden. Ein entsprechender Öffnungsschritt ist sehr wahrscheinlich mit einer Testpflicht verbunden. Über die Ergebnisse der Beratungen wollen im Anschluss Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Sportministerin Stefanie Drese (beide SPD) informieren.

Urlaubswelle zu Pfingsten: Merkel mahnt

Pfingsten ist das erste lange Wochenende, an dem Touristen unter Corona-Auflagen in ganz Schleswig-Holstein Urlaub machen dürfen. Entsprechend gut ist die Buchungslage, der ADAC rechnet mit vollen Straßen. Tagestouristen sollten sich eine Fahrt gut überlegen, es sei voll, so etwa die Tourismuszentrale in St. Peter-Ording. 450 zusätzliche Polizeikräfte sind im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) rief die Menschen zur Vorsicht auf.

Hamburger Einzelhandel und Außengastronomie öffnen wieder

Nach mehr als fünf Monaten im Lockdown dürfen in Hamburg heute die Läden wieder öffnen. Auch wenn das Wetter über Pfingsten wohl wenig erfreulich sein wird, startet auch die Außengastronomie wieder. Kneipen und Restaurants waren seit Anfang November dicht - die Läden, bis auf die des täglichen Bedarfs, seit Mitte Dezember. Auch die abstandsunabhängige Maskenpflicht in Parks und Grünanlagen wird aufgehoben. Außerdem dürfen sich wieder bis zu fünf Mitglieder zweier Haushalte treffen. Kinder zählen dabei nicht mit. Und auch mehr Sport ist im Freien wieder möglich: Bei Kindern sind bis zu 20, bei kontaktlosem Erwachsenensport bis zu zehn Personen erlaubt.

172 neue Fälle in Schleswig-Holstein - Inzidenz steigt leicht

Innerhalb eines Tages sind in Schleswig-Holstein 172 neue Corona-Infektionen hinzugekommen (Vortag: 115 / Vorwoche: 119). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 32,9 (Vortag: 30,9 / Vorwoche: 39,1). Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz sind Kiel (57,5) und Lübeck (51,3). Am niedrigsten sind die Werte weiterhin in Flensburg (8,9) und im Kreis Schleswig-Flensburg (9,4). In Kliniken lagen den Angaben zufolge 128 Covid-19-Kranke, fünf weniger als am Vortag. 39 Corona-Patienten wurden noch auf Intensivstationen behandelt - einer weniger als am Vortag. Weiterhin wurden 30 Patienten beatmet. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt bei 1.574 - das ist einer mehr als am Vortag.

Corona-Live-Ticker am Sonnabend startet

Schönen guten Morgen zum Start ins Pfingstwochenende. Die NDR.de-Redaktion ist auch heute, am Sonnabend, 22. Mai, für Sie da und hält Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.