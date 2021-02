Stand: 08.02.2021 12:53 Uhr Corona-News-Ticker: "Großes Programm" für Schüler in Planung

Neue Impfverordnung tritt in Kraft

Bildungsministerin fordert Unterstützung für Schülerinnen und Schüler

Vorpommern-Greifswald: Landkreis spricht von "diffusem Infektionsgeschehen

Corona-Ausbruch in der Strandklinik in St. Peter-Ording

320 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet, 186 in Hamburg , 92 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 4.535 Neuinfektionen und 158 weitere Todesfälle bestätigt

Corona-Regeln im Grenzverkehr: Berufspendler will in Greifswald klagen

Ein Sprecher des Oberverwaltungsgerichtes in Greifswald hat den Eingang einer Klage aus Löcknitz bestätigt. Darin legt ein dort wohnender polnischer Rechtsanwalt Beschwerde gegen die gegenwärtigen Corona-Regeln im Grenzverkehr ein. Grenzgänger müssen derzeit alle vier Tage einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Pendler, die in Polen arbeiten und in Deutschland wohnen, müssen die Kosten dafür selbst tragen. Der Kläger sieht in der Regelung einen Verstoß gegen den Grundsatz der Freizügigkeit von Personen innerhalb der EU. Derzeit werde geprüft, ob die Klage zugelassen wird, heißt es.

Vorpommern-Greifswald: Infektionsgeschehen ist "diffus"

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald tragen neben punktuellen Corona-Ausbrüchen etwa in Pflegeheimen offenbar auch viele verteilte Infektionen zu den hohen Infektionszahlen bei. Man habe ein "diffuses Geschehen", sagte Kreissprecher Achim Froitzheim heute. Dabei komme es zu Wechselwirkungen zwischen beruflichen und privaten Bereichen. Viele Betriebe und Familien hielten sich demnach "mustergültig" an die Corona-Regeln, manche Menschen allerdings an gar nichts. Froitzheim mahnte nochmals, sich bei Erhalt eines positiven Corona-Tests sofort zu isolieren - auch ohne Anruf vom Gesundheitsamt. Außerdem sollten Betroffene eine Liste mit Kontaktpersonen anfertigen und diese Menschen selbstständig informieren. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) war die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald zuletzt von 205,8 auf 211,4 gestiegen. Laut Froitzheim arbeitet der Landkreis aktuell an der Umsetzung neuer Regelungen für Hochrisiko-Gebiete, die die Landesregierung am vergangenen Freitag beschlossen hatte.

186 Neuinfektionen in Hamburg registriert

In der Hansestadt Hamburg ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert wieder leicht gestiegen - er beträgt nun 70,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gerechnet auf eine Woche. Am Vortag lag dieser Wert bei 68,4. Die Behörden der Hansestadt gaben die Zahl der laborbestätigten neuen Corona-Fälle mit 186 innerhalb von 24 Stunden an. Gestern waren 116 Neuinfektionen bestätigt worden, am Montag vor einer Woche waren es 155.

Karliczek will "großes Programm" für benachteiligte Schüler

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat eine gemeinsame Kraftanstrengung mit den Ländern gefordert, um die durch die Corona-Pandemie benachteiligten Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. "Wir brauchen ein großes Programm, damit wir den Kindern und Jugendlichen helfen, nach der Pandemie wieder richtig in die Spur zu kommen", sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei gehe es nicht nur um die reine Wissensvermittlung, "sondern ganz stark auch um Persönlichkeitsentwicklung und soziales Miteinander". Bund und Länder müssten dafür einen gemeinsamen Rahmen schaffen, forderte die Ministerin. "Das darf gerne eine große Aktion werden - nach dem Motto: Für eine starke Jugend nach Corona." Gespräche mit den Ländern werden nach Angaben der Ministerin dazu bereits geführt.

Niedersachsen meldet 320 Corona-Neuinfektionen

Die Behörden in Niedersachsen haben heute 320 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet. Gestern waren es 899 bestätigte Neuinfektionen gewesen, am Montag vor einer Woche 308. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) liegt landesweit bei 71,0. Am höchsten ist dieser Wert zurzeit im Landkreis Vechta (190,5), am niedrigsten im Landkreis Verden (22,6). Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen stieg landesweit binnen eines Tages um 16 auf jetzt 3.594.

Offenbar weiterer Corona-Bonus für Klinikpersonal geplant

Als Anerkennung für die besonderen Belastungen in der Corona-Pandemie sollen ausgewählte Klinikmitarbeitende offenbar erneut eine Prämie von bis zu 1.500 Euro bekommen. Entsprechende Pläne hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach Medienberichten erarbeitet. Die Prämien sollen dem Bericht zufolge von den Krankenhäusern bis Ende Juni 2021 an die Beschäftigten ausgezahlt werden. Die Verteilung erfolge wie bereits im vergangenen Jahr durch die Krankenhäuser vor Ort. Sie sollen die Corona-bedingt besonders belasteten Beschäftigten benennen und die konkrete Verteilung der Gelder bestimmen. Von dem Bonus sollten demnach nicht nur Pflegekräfte, sondern etwa auch Reinigungskräfte profitieren. 450 Millionen Euro will die Bundesregierung bereitstellen, wie laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe aus einer Vorlage für das heutige Kabinettstreffen hervorgeht.

Kerber hadert nach Aus in Australien mit Quarantäne-Zeit

Tennisprofi Angelique Kerber ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Runde eins ausgeschieden. Die Kielerin haderte nach ihrem K.o. bei den Australian Open in Melbourne mit ihrer zweiwöchigen Quarantäne-Zeit. Das Turnier wird von umfangreichen Corona-Schutzmaßnahmen begleitet, damit es überhaupt stattfinden kann.

FDP-Generalsekretär fordert Perspektiven für Wirtschaft und Schulen

FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat vor den Bund-Länder-Beratungen zu den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie am Mittwoch eine Öffnungsperspektive für Wirtschaft und Schulen gefordert. Es brauche jetzt ein "Signal der Hoffnung", sagte Wissing im Hörfunk-Interview auf NDR Info. "Die Betriebe sind kurz davor, massenweise aufzugeben. Wirtschaft ist auch zu einem großen Teil Psychologie." Zudem könne nicht auf Dauer der Staat die Wirtschaft finanzieren, es müsse umgekehrt funktionieren. Wie viele andere Politiker rechnet auch Wissing mit einer Verlängerung des Lockdowns - dennoch müssten Pläne für die kommenden Wochen und Monate aufgezeigt werden: "Es ist nach wie vor ein sehr schwieriges Infektionsgeschehen. Wir können aber auf keinen Fall warten, bis dieses Virus verschwindet. Das wird möglicherweise nie ganz der Fall sein." Wissing forderte eine Stufenkonzept nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins, das vorgebe, bei welchen Inzidenzen man einzelne Bereiche wieder in Gang setzen könne.

Leitfaden: Pläne für sichere Schulöffnungen

Experten halten einen sicheren Schulbetrieb auch während der Corona-Epidemie für möglich. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zitiert heute aus einem entsprechenden wissenschaftlichen Leitfaden, der von zahlreichen Fachgesellschaften auf der Grundlage von rund 40 Studien erstellt wurde. Voraussetzung für einen sicheren Schulbetrieb ist demnach eine Reihe konkreter Hygieneauflagen. So sollten schulische Kontakte bei einem mäßigen Infektionsgeschehen auf eine festgelegte Gruppe beschränkt sein. Bei einem hohen Infektionsgeschehen soll der Unterricht zudem gestaffelt beginnen, Schüler und Lehrer sollten eine OP-Maske tragen. Bei einem sehr hohen Infektionsgeschehen empfehlen die Wissenschaftler Wechselunterricht. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will die Leitlinien am Mittag vorstellen.

In Hamburg beginnt die nächste Impf-Etappe

Bei den Corona-Impfungen in der Hansestadt Hamburg sind nach den Alten- und Pflegeheimen nun die über 80 Jahre alten Menschen in den rund 200 Service-Wohnanlagen an der Reihe. Dort leben Seniorinnen und Senioren, die sich bei Bedarf betreuen lassen. Mobile Impfteams gehen auch in die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Außerdem soll in dieser Woche in Hamburg erstmals auch der neue Impfstoff von AstraZeneca zum Einsatz kommen. Rettungspersonal und Pflegekräfte sollen damit geimpft werden.

Vorpommern-Greifswald: Landkreis entscheidet über weitere Maßnahmen

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will angesichts des hohen Infektionsgeschehens heute über weitere Maßnahmen entscheiden. Der Inzidenzwert liegt nach einem Corona-Ausbruch in einen Pflegeheim in Anklam kreisweit bei 211,4. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) haben von bundesweit rund 400 Landkreisen und kreisfreien Städten nur acht im Moment eine noch höhere Sieben-Tage-Inzidenz. Allerdings ist das Infektionsgeschehen im Kreis Vorpommern-Greifswald lokal sehr unterschiedlich.

Spahn gegen Langfrist-Plan für Lockdown-Lockerungen

Vor dem nächsten Corona-Treffen von Bund und Ländern am Mittwoch hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Fortsetzung des Corona-Lockdowns über den 14. Februar hinaus und für ein weiter schrittweises Vorgehen der Regierung geworben. "Alle wünschen sich einen Sechs-Monats-Plan, aber den kann es halt in dieser Dynamik, in dieser Pandemie nicht geben", sagte Spahn am Abend in der ARD-Talkshow "Anne Will". Es gehe nur "Zug um Zug" - und dabei stünden noch einige harte und schwere Wochen bevor. Insbesondere die Entwicklung bei den "besorgniserregenden Mutationen" müsse genau beobachtet werden. Die hochansteckenden Virusvarianten verbreiteten sich scheinbar schneller als das Virus bisher, sagte Spahn mit Blick auf die jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts.

RKI bestätigt 4.535 neue Corona-Fälle bundesweit

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin 4.535 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Vor genau einer Woche hatte das RKI 5.608 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der innerhalb einer Woche gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI heute früh bei 76,0. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen. Bundesweit wurden auch 158 neue Todesfälle bestätigt, die mit einer Covid-19-Erkrankung im Zusammenhang stehen, Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 61.675. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt laut aktuellem RKI-Lagebericht bei 0,94 (Vortag 0,95). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 94 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Quarantäne für Mitarbeiter und Patienten von Strandklinik St. Peter-Ording

Nach einem Corona-Ausbruch in der Strandklinik in St. Peter-Ording müssen Mitarbeiter und Patienten in Quarantäne. Vier Angestellte sowie zehn Patienten seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Kreis Nordfriesland mit. Diejenigen, die sich vom 22. Januar bis zum 6. Februar in der Klinik aufgehalten haben, gelten demnach als Kontaktperson 1 und müssen in Quarantäne. Bis zum 14. Februar hat die Klinik einen Aufnahme-Stopp verhängt. Patienten dürfen unter Auflagen mit ihrem eigenen Auto nach Hause fahren, aber nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

92 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 92 weitere Corona-Fälle amtlich registriert worden. Gestern waren 282 Neuinfektionen verzeichnet worden, am Montag vor einer Woche waren es 183. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner gibt das Land derzeit mit 61,4 an. Am höchsten ist der Wert in Flensburg (142).

Neue Impfverordnung tritt in Kraft

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Corona-Impfungen mit einer neuen Verordnung beschleunigen und flexibler machen. Die Verordnung tritt heute in Kraft und sieht einige Änderungen bei der Einstufung der Bevölkerung in drei vorrangig zu impfende Gruppen vor. Zudem kann von der Reihenfolge künftig in Einzelfällen abgewichen werden, etwa wenn dies "zur kurzfristigen Vermeidung des Verwurfs von Impfstoffen notwendig ist", wie es in der Verordnung heißt. Sprich: Bevor Impfdosen weggeworfen werden, sollen sie auch an Personen verabreicht werden, die eigentlich noch nicht an der Reihe sind. Und: Menschen unter 65 Jahren sollen durch die neuen Regeln vorrangig mit dem Impfstoff von AstraZeneca versorgt werden, der in Deutschland mangels ausreichender Studiendaten für Ältere vorerst nicht verwendet werden soll. Somit bleibt mehr von den anderen Impfstoffen für Menschen über 65. Die Bundesländer dürften einzelne Jahrgänge zudem nun zeitversetzt einladen, erläuterte Spahn. Somit könnten sie die Impfungen flexibler organisieren. Anders als bisher sollen auch Personen mit bestimmten schweren Krankheiten früher berücksichtigt werden - und zwar nun in der Gruppe zwei mit hoher Priorität.

