Corona-News-Ticker: Glawe will Lehrer und Erzieher früher impfen

60 neue Fälle im Bundesland Bremen

Im Land Bremen haben sich innerhalb eines Tages 60 Menschen nachgewiesenermaßen neu mit dem Coronavirus angesteckt. 29 der Neuinfektionen fallen auf die Stadtgemeinde Bremen, 31 auf Bremerhaven. Gestern waren es 85 neue Fälle in dem Bundesland, in dem es damit nun insgesamt 17.489 bestätigte Corona-Fälle gibt. Am vergangenen Sonntag waren 64 neue Ansteckungen verzeichnet worden. Die Gesundheitsbehörde weist für die Stadtgemeinde Bremen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 62,5 aus, für Bremerhaven von 135,0.

77 neue Coronavirus-Fälle in MV - Inzidenz steigt

Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern haben innerhalb von 24 Stunden 77 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Damit haben sich im Nordosten inzwischen insgesamt 23.435 Menschen nachweislich mit dem Erreger angesteckt. Gestern gab es laut dem Landesamt für Gesundheit und Sozials (Lagus) 141 Neuinfektionen, am vergangenen Sonntag 64. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 67,5 (gestern: 66,7). Die meisten Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen hat der Kreis Vorpommern-Greifswald (158,3), die wenigsten der Kreis Vorpommern-Rügen (23,1).

Hannover: Polizei kontrolliert Einhaltung der Vorgaben

Die Polizei in Hannover hat am Wochenende ihre Streifen verstärkt, um in der Corona-Pandemie über das Einhalten der Abstandsregeln zu wachen. Unter anderem am Maschsee war am Sonntagnachmittag wegen des schönen Wetters der Andrang groß. Dabei hielten sich offenbar nicht alle Besucher an die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes, der in bestimmten Bereichen am Ufer des Maschsees gilt. Insgesamt habe es eine dreistellige Anzahl von Ansprachen an Menschen gegeben, die sich nicht an die Vorgaben gehalten hätten, teilte eine Polizeisprecherin mit - womöglich auch, weil entsprechende Hinweisschilder entfernt worden seien. Bis auf einige Ausnahmen - wie einer rund 20-köpfigen Gruppe von jungen Menschen ohne Masken und Abstand - sei das Wochenende bis zum Sonntagmittag aber ohne größere Vorkommnisse verlaufen.

Hamburg: Die meisten beachten die Corona-Regeln

Bei Kontrollen im Hamburger Stadtgebiet hat die Polizei heute bislang wenige Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Angesichts des frühlingshaften Wetters sind viele Menschen an Elbe und Alster unterwegs, vor den Eisdielen bilden sich lange Schlange. Es habe keine Schwerpunkteinsätze und auch nichts Auffälliges gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Wegen Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkung leitete die Polizei am Wochenende allerdings eine Reihe von Bußgeldverfahren ein, allein 19 am Sonnabend gegen Personen am St. Pauli Fischmarkt. Auch am Jungfernstieg und in Ottensen seien die Beamten gegen Personengruppen eingeschritten, sagte der Sprecher. An der Reeperbahn wurden am Sonnabend zwei Männer in Gewahrsam genommen. Ein 54-Jähriger habe in einer Gruppe Alkohol getrunken. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, habe der Mann Widerstand geleistet. Ein 43-Jähriger habe ihm zu Hilfe kommen wollen.

Kitas und Grundschulen: Glawe plädiert für schnellere Impfungen

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat sich für vorgezogene Impfungen von Beschäftigten in Grundschulen und Kitas ausgesprochen. Nach der aktuellen Impfverordnung wären sie erst in der dritten Gruppe an der Reihe. "Dann könnten sie voraussichtlich erst im Sommer geimpft werden", sagte Glawe. Sie sollten seiner Ansicht nach in die zweite Gruppe aufgenommen werden. Ziel müsse es sein, dass die ersten Beschäftigten in den Kitas und Grundschulen je nach Situation vor Ort im Laufe des März ein Impfangebot bekommen. "Alles steht und fällt mit der Verfügbarkeit an Impfdosen", sagte Glawe. Ab dem zweiten Quartal sollten die Impfstofflieferungen spürbar steigen.

113 Neuinfektionen in Hamburg

In Hamburg gibt es seit gestern 113 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen - fünf weniger als vergangenen Sonntag. Wie aus Zahlen der Gesundheitsbehörde hervorgeht, sank die Sieben-Tage-Inzidenz von gestern 69,5 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner auf nun 69,2. Die Zahl der Todesfälle stieg um sieben auf insgesamt 1.223. Seit Ausbruch der Pandemie infizierten sich mittlerweile 50.305 Menschen in der Hansestadt mit Sars-CoV-2.

Wenige Verstöße gegen Flensburger Ausgangssperre

Die Polizei Flensburg hat nach der ersten Nacht mit Ausgangssperre ein positives Fazit gezogen. Nach Inkrafttreten um 21 Uhr seien insgesamt 75 Fahrzeuge, zwei Radfahrer und vier Fußgänger kontrolliert worden, teilte die Pressestelle mit. Darunter befanden sich auch 15 Autos aus Dänemark. Die meisten Kontrollierten hatten einen triftigen Grund gemäß den Ausnahmeregelungen. Ein Autofahrer und dessen Beifahrerin seien jedoch nicht unter die Ausnahmeregelung gefallen und hätten sich uneinsichtig gezeigt. Vier Menschen hätten auf einem Spielplatz Bier getrunken und seien von den Beamten nach Hause geschickt worden. Ihnen droht nun ebenso ein Bußgeld wie einem Mann, der am Abend Bier an einer Tankstelle kaufen wollte. Die meisten Bürgerinnen und Bürger hätten die Verhaltensregeln jedoch ernst genommen und eingehalten, hieß es. Flensburg ist die erste Stadt in Schleswig-Holstein, für die eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr gilt - vorerst für eine Woche.

Steigende Inzidenz auch in Niedersachsen

Die niedersächsischen Gesundheitsämter haben binnen 24 Stunden 937 neue Corona-Fälle registriert. Heute vor einer Woche waren es 559. Wie die Landesregierung online mitteilte, stieg die Inzidenz auf 68,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag 64,0). Acht weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, insgesamt sind es landesweit 4.094 seit Ausbruch der Pandemie. Die am stärksten betroffenen Regionen sind der Landkreis Wesermarsch (Inzidenz 141,1), die Stadt Osnabrück (133,1) und die Region Hannover (125,5).

Husumer Schlachthof: Quarantäne für 169 Mitarbeiter beendet

Knapp zwei Wochen nach Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in einem Husumer Schlachthof hat der Kreis Nordfriesland leichte Entwarnung gegeben. Die Quarantäne für 169 Mitarbeiter sei am Freitag aufgehoben worden, teilte der Kreis mit. Am Montag werde die gesamte Belegschaft einschließlich externer Mitarbeiter erneut getestet. Der Betrieb soll nach Möglichkeit am Donnerstag mit einem überarbeiteten Hygienekonzept wieder aufgenommen werden. Bei zwei Reihentestungen seien insgesamt 113 Mitarbeiter und 23 Kontaktpersonen positiv getestet worden. Weitere 178 Tests fielen negativ aus. Hinweise auf Virusvarianten hätten die Ergebnisse nicht erbracht, hieß es. "Die hohe Anzahl an Negativergebnissen aus der zweiten Reihentestung ist beruhigend", sagte Landrat Florian Lorenzen. Er appellierte jedoch an das Unternehmen, die Hygienebestimmungen künftig konsequent umzusetzen.

Niedersachsen: Fördergelder für Schutz an Schulen zur Hälfte abgerufen

Von den 20 Millionen Euro, die Niedersachsens Kultusministerium für die Corona-Schutzausstattung von Schulen bereitgestellt hat, ist inzwischen die Hälfte abgerufen worden. Wie das Ministerium in Hannover mitteilte, gingen bisher Anträge im Gesamtvolumen von 10,2 Millionen Euro ein. Dabei geht es etwa um Plexiglasschutzwände, Masken für Schüler und Lehrkräfte und im Ausnahmefall auch um Luftfilteranlagen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte kürzlich eine Verzehnfachung entsprechender Mittel gefordert. Neben personeller Entlastung bräuchten zahlreiche Schulen FFP2-Masken, Luftreinigungsgeräte und technische Ausstattung, so die Landesvorsitzende Laura Pooth. Vielerorts seien die Schulen in Vorleistung getreten, die das Land nun rasch ausgleichen müsse.

RKI: Mehr Neuinfektionen und Todesfälle als vor einer Woche

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7.676 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 145 neue Todesfälle unter Infizierten registriert, wie aus Zahlen des RKI hervorgeht. Heute vor einer Woche waren es 6.114 Neuinfektionen und 218 neue Todesfälle. Sonntags sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei 60,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - und damit höher als am Vortag (57,8). Das RKI gab den bundesweiten Sieben-Tage-R-Wert mit Stand vom Sonnabendnachmittag mit 1,07 an (Vortag 1,01). Das ist der höchste Wert seit mehreren Wochen. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 107 weitere Menschen anstecken.

Kommentar: Digitale Welt keine Bedrohung, sondern ein Glücksfall

Der Lockdown ist eine Belastung für uns alle, aber eine Erkenntnis stellt immerhin einen Gewinn dar: Video-Konferenzen und auch Video-Treffen mit Freunden sind praktischer und angenehmer als gedacht. Lars Haider, Chefredakteur des "Hamburger Abendblatts", kommentiert.

Sylter Biike-Brennen wird heute live gestreamt

Mit Biike-Feuern feiern viele Gemeinden an der nordfriesischen Küste jedes Jahr den 21. Februar. Normalerweise kommen dann alle im Ort an den Feuern zusammen. Doch damit wird es in diesem Jahr nichts. Viele Biike-Brennen sind ganz abgesagt, auf Sylt gibt es heute Abend ein Feuer ohne Zuschauer, das als Live-Stream übertragen werden soll.

Keine Touristen: Große Sorgen am Fähranleger

Die Weserfähre Brake-Sandstedt transportiert wegen der Corona-Krise zurzeit 50 Prozent weniger Pkw als üblich - und damit sinken auch die Einnahmen. Das Problem bekommen auch andere Betreiber von Autofähren zu spüren.

Usedom: Polizei kündigt neue Kontrollen an

Beamte des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wollen auch heute wieder auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und in der Haffregion die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Gestern hatten die Beamten bis zum frühen Abend im Bereich der Insel nach eigenen Angaben rund 250 Fahrzeuge kontrolliert. Schwerpunkte der polizeilichen Kontrollen waren die Insel selbst sowie die Zufahrtsstraßen B 110 (Zecheriner Bücke) und B 111 im Bereich der Stadt Wolgast. Etwa 50 Fahrzeuge wurden zurückgeschickt. Gegen sieben Personen wurden Bußgelder verhängt, weil sie sich ohne triftigen Grund im Landkreis aufhielten. Die Inzidenz des Landkreises liegt seit Tagen über einem Wert von 150. Der Kreis gilt als Hochrisikogebiet, Auswärtige dürfen nicht einreisen. Am vergangenen Wochenende waren in den touristischen Zentren der Insel Tausende Menschen teils ohne Maske und mit wenig Abstand unterwegs.

207 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben innerhalb von 24 Stunden 207 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, 69 weniger als am Vortag und 18 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 51,0. 40.995 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit dem Virus infiziert.

Auch am heutigen Sonntag, 21. Februar, hält Sie das Team von NDR.de wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

