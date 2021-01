Stand: 08.01.2021 12:40 Uhr Corona-News-Ticker: Erster Landkreis erlässt Rodelverbot

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 8. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Hamburg meldet 537 Neuinfektionen

Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde sind zuletzt 537 positive Corona-Tests innerhalb von 24 Stunden registriert worden. Das sind 229 neue Fälle mehr als am vergangenen Freitag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen steigt auf 149,1.

Hannover-Marathon auch für 2021 abgesagt

Der Hannover-Marathon ist wegen der Corona-Pandemie auch für dieses Jahr abgesagt. Dies gaben die Veranstalter heute bekannt. Ursprünglich sollte das größte Laufevent Niedersachsens am 17. und 18. April stattfinden. Das Hauptrennen war in diesem Jahr sogar als Deutsche Marathon Meisterschaft geplant. Möglicherweise findet im Frühjahr noch ein Elite-Rennen statt, um eine Olympia-Qualifikation zu ermöglichen.

Hamburger Flughafen: So wenig Passagiere wie zuletzt 1984

Wegen der Corona-Pandemie hat der Hamburger Flughafen im gesamten Jahr 2020 nur 4,56 Millionen Passagiere abgefertigt. Das sei für den Airport das schwierigste Jahr der Nachkriegsgeschichte gewesen, sagte Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler heute. Die Zahl der Fluggäste habe nur noch 26,3 Prozent des Passagier-Aufkommens aus dem Jahr 2019 betragen. Das entspreche dem Niveau von 1984.

Neue Corona-Verordnung gilt in Niedersachsen ab Sonntag

Mit einer neuen Verordnung setzt das Land Niedersachsen Vereinbarungen um, auf die sich die Ministerpräsidenten am Dienstag mit der Bundeskanzlerin verständigt hatten. Demnach wird der Corona-Lockdown bis zum 31. Januar verlängert. Ein zentraler Punkt sind die verschärften Kontakt-Beschränkungen. Künftig dürfen sich Mitglieder eines Haushaltes nur noch mit einer weiteren Person treffen. Anders als bisher zählen dabei auch jüngere Kinder mit. Die Regelung wurde dabei etwas konkretisiert: Es ist egal, ob eine Familie als Hausstand eine Person besucht - oder eine Person eine Familie, so Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Die Betreuung von Kindern gilt vielfach als Sonderfall. Ein Beispiel: Zwar darf eine Frau mit Baby die Großeltern nach den neuen Regeln nicht besuchen. Aber wenn die Großeltern zwei Enkelkinder regelmäßig betreuen, ist das genehmigt.

Niedersachsen: Kein Automatismus beim 15-Kilometer-Bewegungsradius

Ob die Einschränkung des Bewegungsradius bei einem Sieben-Tage-Inzidenz-Wert über 200 angewendet wird - darüber sollen in Niedersachsen die örtlich zuständigen Behörden entscheiden. Regierungssprecherin Pörksen betonte am Vormittag, dass es keinen Automatismus für die Anwendung gebe. So soll die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen gesichert und Ausnahmen möglich gemacht werden - etwa falls der nächste Supermarkt außerhalb des 15-Kilometer-Radius liegt. Als maßgeblich gilt in Niedersachsen die eigene Wohnadresse, nicht etwa die Stadt- oder Gemeinde-Grenze.

Zusätzlich sind Ausnahmen für bestimmte Personengruppen vorgesehen: Dazu zählen notwendige medizinische, psychosoziale oder veterinär-medizinische Behandlung, aber auch die Wahrnehmung einer beruflichen Tätigkeit. Ebenfalls möglich ist Besuch naher Angehöriger, wenn diese von Behinderung betroffen oder pflegebedürftig sind.

Sorge vor Besucher-Ansturm - Erster niedersächsischer Landkreis erlässt Rodelverbot

Der Landkreis Holzminden hat als erster Kreis in Niedersachsen das Betreten vieler Rodelwiesen verboten. Verstöße werden mit bis zu 25.000 Euro Bußgeld geahndet, wie es in der ab Freitag geltenden Allgemeinverfügung heißt. Rechtsgrundlage ist demnach das Infektionsschutzgesetz. Von dem Verbot betroffen seien Bereiche des Höhenzuges Hochsolling, des Hils, des Iths sowie ein Stück des Köterberges. Das Verbot gelte zunächst bis zum 13. Januar. Die aktuell guten Wintersportbedingungen in den Gebieten habe "Tagestouristen in übergroßer Zahl" angelockt, heißt es. "Die Vielzahl von EinwohnerInnen und Tagestouristen kommt auf Parkplätzen sowie Ski-und Rodelhängen zusammen, ohne dass der erforderliche Mindestabstand eingehalten werden kann." Da sich die Infektionslage im Landkreis nicht auf einzelne Hotspots zurückführen lasse, sehe sich der Kreis zu Schließungen von Wintersportplätzen veranlasst,.

Niedersachsen meldet 1.762 Neuinfektionen

Nach dem gestern vermeldeten neuen Höchststand bleibt die Zahl der bestätigten neuen Corona-Infektionen in Niedersachsen sehr hoch. Das Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet 1.762 positive Tests innerhalb von 24 Stunden. Gestern waren es mit 2.395 so viele wie nie zuvor an einem Tag. Allerdings sind in diesen Zahlen laut NLGA noch immer Nachmeldungen enthalten. Im Zusammenhang mit Corona sind weitere 45 Menschen verstorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer steigt damit in Niedersachsen auf 2.284.

Scholz fordert größere Impfstoff-Mengen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz fordert größere Anstrengungen bei der Impfstoff-Produktion. "Wir müssen alles dafür tun, dass die Impfstoff-Produktion zunimmt, dass wir so viel Impfstoff wie möglich bekommen, damit wir die Bevölkerung so schnell wie möglich schützen", sagte der SPD-Kanzlerkandidat aus Hamburg.

Gleichzeitig verteidigt Scholz den verschärften Lockdown. Angesichts der hohen Infektions- und Todeszahlen "war es richtig und ist es richtig, dass wir jetzt noch mal mit stärkeren Maßnahmen versuchen, das Pandemie-Geschehen zu bekämpfen".

Wontorra fordert baldige Impfung von pflegenden Angehörigen

Niedersachsens Behindertenbeauftragte Petra Wontorra hat sich für eine frühere Corona-Impfung von pflegenden Angehörigen ausgesprochen. "Ich plädiere stark dafür, dass pflegende und betreuende Angehörige mit der vulnerablen Gruppe zusammen vorrangig geimpft werden", sagte sie der "Nordwest-Zeitung". "Denn wenn die betreuenden Personen ausfallen, dann gibt es niemanden, der sich um die zu Pflegenden kümmert." Seit März betreuten viele Familien ihre besonders verletzbaren Angehörigen zu Hause.

Viele Hamburger Gastronomen planen erst fürs Frühjahr

Mit der Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns bleiben in Hamburg weiterhin Hotels leer und Restaurants geschlossen. Die Inhaber brauchen einen immer längeren Atem. Viele planen offenbar inzwischen eher für März oder April, wenn draußen mehr Geschäft möglich wird.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert für Geringverdiener in der Gastronomie und Hotellerie eine weitere Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 90 Prozent des Netto-Lohns, mindestens aber 1.200 Euro. Den Servicekräften fehlt ein großer Teil ihres Einkommens, weil das Trinkgeld wegfällt.

BioNTech-Impfstoff schützt laut Studie vor Corona-Mutation

Der von BioNTech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff schützt laut einer neuen Studie der Hersteller auch vor den in Großbritannien und Südafrika aufgetauchten Varianten des Virus. Das berichtet tagesschau.de. Beide Varianten zeichnen sich durch eine Mutation aus, die das Vakzin nach Angaben von Pfizer-Forschern in Labortests nicht blockierte. Die britische Variante des Virus gilt als bis zu 70 Prozent ansteckender als der ursprüngliche Covid-19-Erreger. Sie hat sich im Großraum London rasant ausgebreitet und die Regierung zu einem Lockdown veranlasst. Auch die südafrikanische Variante ist laut dem panafrikanischen Gesundheitszentrum Africa CDC ansteckender als die ursprüngliche Version.

RKI meldet 31.849 Neuinfektionen und 1.188 weitere Todesfälle

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat einen neuen Höchstwert erreicht. Innerhalb eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 1.188 neue Todesfälle, wie aus den RKI-Zahlen vom Morgen hervorgeht. Außerdem wurden 31.849 Neuinfektionen gemeldet. Der bisherige Höchststand von 1.129 neuen Todesfällen war am 30. Dezember erreicht worden.

Niedersachsen: Tausende Operationen abgesagt

In der Corona-Krise sind mehrere Tausend Operationen in Niedersachsens Krankenhäusern abgesagt worden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor. Demnach wurden allein an 14 der 169 Plankrankenhäuser seit März 2020 rund 7.745 Operationen verschoben. Auch an den Unikliniken gingen die Eingriffe deutlich zurück: An der Medizinischen Hochschule Hannover gab es von März bis Mai rund 2.000 Operationen weniger als im selben Zeitraum ein Jahr zuvor, an der Universitätsmedizin Göttingen waren es rund 1.900 OPs weniger. Bei den Verschiebungen handelt es sich den Angaben zufolge um OP-Termine, die entweder von den Krankenhäusern oder von den Patienten selbst abgesagt wurden.

Die Krankenhäuser geraten in der Corona-Krise zudem zunehmend in Finanznot, wie die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft zu Wochenbeginn mitgeteilt hatte. Angesichts des Patientenrückgangs sowie von Mehrkosten für den Infektionsschutz erwarte etwa jedes zweite Krankenhaus im Jahresverlauf 2021 eine Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Lage.

464 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben binnen eines Tages 464 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel um sechs auf insgesamt 520. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg von 79,1 auf 83,2. Laut dem Robert Koch-Institut ist eine Interpretation der aktuellen Daten zurzeit weiter schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt worden seien.

Erstmals Ausgangsbeschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten von heute an Ausgangsbeschränkungen in der Nacht. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr dürfen die Einwohner ihre Wohnungen und Häuser nur mit einem triftigen Grund verlassen. Dazu zählen unter anderem Wege zur Arbeit, Schulbesuche, Arzttermine oder die Versorgung von Hilfsbedürftigen. Zudem darf ab kommendem Montag bis auf Weiteres kein Präsenzunterricht an Schulen mehr stattfinden. Ausgenommen sind lediglich die Abschlussklassen. Für die Jahrgänge 1 bis 6 sollen die Schulen eine Notfall-Betreuung einrichten. Der Landkreis hat dies gestern Abend in einer Allgemeinverfügung festgelegt, da der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert auf über 200 gestiegen war.

VIDEO: Strengere Kontaktregeln für Kreis Mecklenburgische Seenplatte (3 Min)

In Hamburg gelten ab heute verschärfte Regeln

In Hamburg müssen die Menschen seit Mitternacht ihre Kontakte weiter einschränken. Neben einer Verlängerung des bestehenden Lockdowns bis 31. Januar sieht die neue Hamburger Verordnung auch schärfere Kontaktbeschränkungen vor. So dürfen Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts zusammentreffen. Für Kinder gibt es anders als bisher keine Ausnahme mehr.

Neue Regeln in MV werden verabschiedet

Auf einem Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften sollen heute die neuen Kontaktbeschränkungen für Mecklenburg-Vorpommern beschlossen werden. Bereits gestern zeichnete sich ab, dass Kinder im Nordosten weiterhin nicht als Kontaktperson gelten sollen. Der Landtag hatte die auf dem Bund-Länder-Treffen beschlossenen Regeln am Donnerstag gebilligt.

NDR.de-Ticker am Freitag startet

Auch am heutigen Freitag, 8. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Donnerstag wurden 2.395 Fälle in Niedersachsen registriert (Höchstwert), 542 in Schleswig-Holstein, 433 in Hamburg, 333 in Mecklenburg-Vorpommern und 104 im Bundesland Bremen. Das RKI meldete bundesweit 26.391 Neuinfektionen und 1.070 Todesfälle.