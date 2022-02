Stand: 21.02.2022 05:12 Uhr Corona-News-Ticker: Erste Novavax-Lieferung für Deutschland erwartet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 21. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Bundesweite Inzidenz steigt wieder leicht an - 73.867 neue Fälle

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute nach einem mehrtägigen Rückgang wieder einen leichten Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert mit 1.346,8 an. Gestern hatte der Wert bei 1.346,3 gelegen, vor einer Woche bei 1.459,8 (Vormonat: 706,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 73.867 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 76.465. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind demnach vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte es eine größere Zahl von Menschen geben, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - die Infektion fließt damit nicht in die offizielle Statistik ein.

Heute sollen laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die ersten 1,4 Millionen Dosen des Impfstoffes des US-Herstellers Novavax in Deutschland ankommen. Kann der Impfstoff mit dem Namen Nuvaxovid helfen, die Impflücke zu schließen? Er beruht auf eher klassischer Technologie - und die Hoffnung ist, dass sich deshalb mehr bislang ungeimpfte Menschen immunisieren lassen. Mit Novavax können sich alle Personen ab 18 Jahren impfen lassen. Für einen vollen Impfschutz gibt es zwei Spritzen im Abstand von drei Wochen. Auffrischungsimpfungen sind mit diesem Vakzin bisher nicht empfohlen. Laut Hersteller schützt das Mittel zu 90 Prozent vor einer Ansteckung - allerdings basieren die Studien auf älteren Corona-Varianten. Wie gut Novavax gegen Omikron schützt, ist noch nicht klar.

Von Bundesland zu Bundesland ist es unterschiedlich, ab wann der Impfstoff eingesetzt wird. In Niedersachsen sind für Anfang März die ersten Impfaktionen vorgesehen. Das Land rechnet mit 140.000 Dosen des Protein-Impfstoffs. Tausende Menschen haben sich bereits auf eine Warteliste eingetragen. Auch in Hamburg geht es Anfang März los. Termine für Novavax-Impfungen werden über das Terminbuchungs-Portal der Stadt vergeben. In Mecklenburg-Vorpommern beginnen laut Gesundheitsministerium die Novavax-Impfungen am 28. Februar. Impftermine können bereits vereinbart werden.

Heute Morgen geht es für die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern nach den zweiwöchigen Winterferien zurück in den Unterricht - unter Pandemie-Bedingungen. An allen Schulen wird laut Bildungsministerium am ersten Tag auf das Coronavirus getestet. Für die kommenden vier Wochen sind drei Tests pro Woche vorgeschrieben. Außerdem müssen Schülerinnen und Schüler vor dem ersten Unterricht wieder eine Bestätigung abgeben, wonach sie während der Ferien in keinem Corona-Hochrisiko- oder Variantengebiet waren. Wer das Formular vergisst, darf nicht am Unterricht teilnehmen. In den Schulen gilt zunächst weiter die Maskenpflicht. Vom 7. März an müssen im Unterricht dann keine Masken mehr getragen werden.

An Hamburgs Schulen gelten von heute an etwas lockerere Corona-Regeln. Angesichts sinkender Inzidenzen können die Schülerinnen und Schüler nun wieder ohne Maske am Sportunterricht teilnehmen. Auch dürfen die Kinder und Jugendlichen nach Angaben der Schulbehörde wieder bei jahrgangsübergreifenden Kursen mitmachen, sich unabhängig von der Jahrgangsstufe miteinander treffen und wieder gemeinsam in der Mensa essen. Alle anderen Corona-Regeln, etwa die Maskenpflicht in Schulgebäuden oder die Corona-Tests dreimal in der Woche, bleiben mindestens bis zum Ferienbeginn am 5. März bestehen. Wie es nach den Märzferien weitergehe, hängt laut Schulbehörde von den Beschlüssen der Bundesregierung ab.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt seit mehr als einer Woche nur leicht. Die Zahl liegt aktuell bei 761,7 - nach 767,4 am Vortag. Vor einer Woche hatte der Wert bei 752,6 gelegen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel weiter hervorgeht, wurden zuletzt 1.049 Corona-Neuinfektionen registriert.

