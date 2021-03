Stand: 11.03.2021 06:17 Uhr Corona-News-Ticker: EU entscheidet über Impfstoff von Johnson & Johnson

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 11. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Den Blog von gestern können sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Die Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen können routinemäßig wohl erst Mitte April starten. Das teilten Bund und Länder am Mittwochabend nach den Beratungen der Gesundheitsminister mit. Die bestehenden Impfzentren sollten weiterhin parallel mindestens 2,25 Millionen Impfungen pro Woche verabreichen. Der darüber hinaus vorhandene Impfstoff solle dann den Arztpraxen zur Verfügung gestellt werden. Bund und Länder verwiesen nach den Beratungen darauf, dass in den kommenden Wochen noch mit Engpässen bei der Impfstoff-Belieferung zu rechnen sei. Beide Seiten seien sich einig, "dass so schnell wie möglich auch die Arztpraxen in die Impfkampagne einbezogen werden sollen", hieß es aus dem Bundesministerium. "Dafür braucht es aber auch eine gewisse wöchentliche Mindestmenge an Impfstoff." Die Länder hätten in den Beratungen den Wunsch geäußert, ihre Impfzentren so wie bisher auszulasten. Deshalb "können die Arztpraxen wohl erst Mitte April starten", so das Bundesgesundheitsministerium.

Einstufung des Coronavirus als Pandemie jährt sich heute

Die Einstufung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus als Pandemie jährt sich heute zum ersten Mal. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte diese Einstufung am 11. März 2020 vorgenommen. Der Pandemiebegriff setzt sich aus den altgriechischen Wörtern "pan" für "alles" und "demos" für "Volk" zusammen. Die WHO definiert eine Pandemie als eine Situation, in der die gesamte Weltbevölkerung potenziell einem Erreger ausgesetzt ist - und das Risiko besteht, dass "ein Teil von ihr erkrankt". Ihre höchste Alarmstufe wegen des neuartigen Erregers hatte die WHO allerdings schon am 30. Januar 2020 ausgerufen, indem sie die Ausbreitung von Sars-CoV2 zum "öffentlichen Gesundheitsnotfall von internationalem Interesse" erklärte. Seit der Registrierung der ersten Infektionen im Dezember 2019 in China wurden bis heute weltweit mehr als 117 Millionen Ansteckungen nachgewiesen. Mehr als 2,6 Millionen Infizierte starben.

NDR blickt auf "Ein Jahr Kultur trotz Corona"

Der erste Lockdown jährt sich am 13. März zum ersten Mal. Seit diesem Tag gab es fast keine öffentlichen Kulturveranstaltungen mehr, stattdessen leere Opernhäuser und Theater, Museen, Galerien und Kunsthäuser, Clubs und Kinos. Die Kulturredaktionen des NDR widmen sich in einem Programmschwerpunkt ab heute dem Thema "Ein Jahr Kultur trotz Corona". Was hat sich verändert in diesem Jahr der Pandemie? Welche Perspektiven gibt es? Auf was freuen sich die Kulturschaffenden im Norden, was befürchten sie – und wie geht es jetzt konkret weiter? Die Hamburger Sängerin Sarajane erzählt, wie es ihr in den letzten Monaten ergangen ist, von finanziellen Sorgen, von der Wut und Resignation vieler Kolleg*innen, die sich nicht angemessen unterstützt fühlen. Aufgeben aber kommt für die junge Mutter nicht in Frage. Singen ist meine Berufung, sagt sie.

AUDIO: Kultur und Corona: Die Sängerin Sarajane McMinn (29 Min)

Kirchen gedenken am Wochenende Corona-Opfern

In den kommenden Tagen veranstaltet die Nordkirche drei Gottesdienste in Gedenken an die Leidtragenden der Corona-Pandemie. Am Freitag feiert die Landesbischöfin mit den katholischen Erzbischöfen aus Hamburg und Berlin einen ökumenischen Gottesdienst ab 16 Uhr im Schweriner Dom. Am Sonnabend laden die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg zudem um 17 Uhr in die Offene Kirche St. Nikolai nach Kiel. Am Sonntag findet zudem eine Gedenkfeier in der Fritz-Schumacher-Halle am Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg statt. Ab 16.30 Uhr laden nicht nur die Nordkirche und das Erzbistum sondern auch die Jüdische Gemeinde Hamburg, die Schura Hamburg, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und die Deutsche Buddhistische Union ein. Alle Veranstaltungen werden auf dem Youtube-Kanal der Nordkirche live gestreamt.

Lebensretter im Dauerstress - auf der Corona-Intensivstation in Osnabrück

Sie sind müde und abgekämpft - machen unzählige Überstunden. Das Team der Corona-Intensivstation am Klinikum Osnabrück ist seit Monaten für Covid-19-Patienten im Einsatz.

VIDEO: Covid-Intensivstation: Lebensretter unter Dauerbelastung (4 Min)

Zulassung für den vierten Impfstoff steht bevor

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) will heute über eine Zulassung des Impfstoffs des US-Konzerns Johnson & Johnson entscheiden. Dies wäre der vierte in der EU zugelassene Impfstoff. Die EU-Kommission hatte 200 Millionen Dosen des Mittels vorbestellt, 55 davon sollten noch im zweiten Quartal dieses Jahres geliefert werden. Allerdings habe das Unternehmen noch nicht bestätigt, dass es unmittelbar nach der Zulassung seines Mittels in der EU auch liefern werde, erklärte der Gesundheitsexperte der Europa-CDU, Peter Liese. "Es gibt sogar Zweifel, dass die zugesagte Liefermenge von 55 Millionen Dosen bis Ende Juni eingehalten werden kann", sagte Liese. Auf dem Impfstoff liegen große Hoffnungen, da bereits eine Dosis für einen umfassenden Schutz ausreicht und es bei normalen Kühlschranktemperaturen lagerbar ist. Die EU setzt dementsprechend große Hoffnungen auf den Impfstoff.

257 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 257 Neuinfektionen gemeldet worden. Dies sind zehn mehr als gestern und 35 weniger als Donnerstag vergangener Woche. Neun Menschen sind mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht an und erreicht nun 46,5 Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 247 in Schleswig-Holstein, 934 in Niedersachsen, 203 in Hamburg, 185 in Mecklenburg-Vorpommern und 112 in Bremen. 9.146 bundesweit.