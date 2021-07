Stand: 12.07.2021 06:23 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 6,4

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 12. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Haushaltsklausur in Niedersachsen - Pressekonferenz heute live

Osnabrück, Holzminden, Flensburg: Impfen ohne Termin geht weiter

Bestätigte Corona-Neuinfektionen im Norden: 12 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 324 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 6,4

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Impfangebot in Bremerhaven: Johnson & Johnson für Seeleute

Heute startet in Bremerhaven das Corona-Impfschutzprogramm für Seefahrer. Dabei ist über den Sommer hinweg geplant, Seeleuten eine Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson anzubieten. Der Auftakt der Impfaktion wird von Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD), Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) und Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) begleitet.

Erneuter Anstieg: Bundesweite Inzidenz bei 6,4 - 324 Neuinfektionen

Zum sechsten Mal in Folge ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen lag sie bei 6,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Vortag: 6,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 324 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 212 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zwei Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: ein Toter). Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.233.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 4,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen - auf 4,1. Seit Mittwoch schwankt der Wert zwischen 3,9 und der nun erneut erreichten Marke. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es 12 registrierte Neuinfektionen im Land (Vortag: 21). Vor einer Woche waren 6 Neuinfektionen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 3,7. In Neumünster, der Stadt mit der mit Abstand höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land, stieg der Wert weiter: von 20,0 auf nun 22,4.

Niedersachsen: Pressekonferenz zu Ergebnissen der Haushaltsklausur

Nach zweitägigen Klausurberatungen des Landeskabinetts stellen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Finanzminister Reinhold Hilbers (beide CDU) heute Mittag die Finanzpläne für die kommenden beiden Jahre vor. Für den Haushaltsentwurf 2022/2023 dürften die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren sein. Im Mai hatte Finanzminister Hilbers das Land angesichts ausbleibender Steuereinnahmen durch die Corona-Krise auf einen Sparkurs eingeschworen. Wo gespart werden solle, ließ der Minister damals allerdings offen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr live.

Weitere Informationen Haushalt 2022/23: Landesregierung stellt heute Pläne vor Wegen der Folgen der Corona-Pandemie werden Sparmaßnahmen erwartet. NDR.de überträgt heute ab 13 Uhr im Livestream. Video-Livestream

Osnabrück, Holzminden, Flensburg: Impfen ohne Termin geht weiter

Viele Impfzentren in Niedersachsen bieten spontane Corona-Impfungen an. Nach mehreren Aktionen am Wochenende geht es auch in der neuen Woche weiter. So plant der Landkreis Holzminden heute spontane Erstimpfungen für alle ab 18 Jahre im Impfzentrum. Im Impfzentrum Osnabrück können sich Impfwillige am Morgen eine sogenannte Restekarte abholen und auf einen Termin am Abend hoffen. Auch im Flensburger Impfzentrum ist heute zwischen 13 und 17 Uhr wieder eine offene Impfaktion mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geplant.

Ärztebund-Chef Montgomery: "Werden Corona nie wieder los"

"Langfristig werden wir dieses Virus nie wieder los", sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, im NDR Nordmagazin über ein mögliches Ende der Corona-Pandemie.

VIDEO: Montgomery: "Langfristig werden wir dieses Virus nie wieder los" (6 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

NDR.de wünscht einen guten Start in die neue Woche! Wir halten Sie auch am heutigen Montag, 12. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.