Corona-News-Ticker: Bundesrat stimmt für Familien-Zuschläge

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 20. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Bundesrat stimmt Corona-Zuschlägen für einkommensschwache Familien zu

Streit über Ursprung des Coronavirus in Hamburg vor Gericht

Auch Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises lässt Maskenpflicht fallen

Derzeit mehr Grippe-Fälle als Corona bei Kindern

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 2.875 in Schleswig-Holstein , 1.389 in Hamburg, 6.792 in Niedersachsen

RKI: Bundesweit 48.910 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 361,8

Guter Start ins Tourismusjahr in Mecklenburg-Vorpommern

Mit dreistelligen Steigerungsraten im Januar und Februar im Vergleich zu den Vorjahresmonaten ist das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern ins Jahr 2022 gestartet. Wie das Statistische Amt in Schwerin berichtete, wurden im Januar knapp 803.700 und im Februar rund 982.000 Übernachtungen registriert. Die Steigerungen lagen den Angaben zufolge bei 281 Prozent und im Februar bei 332 Prozent. Wie eine Sprecherin des Landes-Tourismusverbands sagte, sind die hohen Steigerungsraten auf die starken Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Urlaubsbranche in den ersten Monaten des vergangenen Jahres zurückzuführen. Die Situation sei in diesem Jahr wesentlich entspannter. Dies zeige sich auch bei den Vorbuchungen für Pfingsten. Beim Blick auf die Hauptsaison sei die Stimmung jedoch noch ein wenig verhalten.

Bundesrat stimmt Corona-Zuschlägen für einkommensschwache Familien zu

Der Bundesrat hat den Corona-Zuschlägen für Familien zugestimmt. Das Gesetz sieht unter anderem eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro für Leistungsberechtigte in den sozialen Sicherungssystemen im Monat Juli sowie einen Sofortzuschlag für leistungsberechtigte Kinder aus ärmeren Familien ab 1. Juli in Höhe von monatlich 20 Euro vor. Ziel ist es, die Chancen für Kinder und Jugendliche zu verbessern, bis die Kindergrundsicherung als Unterstützung umgesetzt wird. Erst in der vergangenen Woche hatte der Bundestag das Gesetz beschlossen. Die Länder hatten sich bereit erklärt, in verkürzter Frist über das Gesetz abzustimmen.

Auch Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises verzichtet auf Maskenpflicht

Die Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises folgt der Konkurrenz und lässt noch im Mai die Maskenpflicht auf ihren Schiffen fallen. "An Bord dürfen sich Gäste über zahlreiche Lockerungen freuen", teilte der deutsche Marktführer in Rostock mit. "Auf allen Reisen ab 27. Mai 2022 ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes an Bord der AIDA Schiffe nicht mehr verpflichtend." Allerdings empfiehlt die Reederei ihren Gästen, die Masken weiter "zum Schutz aller Mitreisenden" zu tragen. Ein vollständiger Covid-19-Impfschutz für Gäste ab zwölf Jahren bleibt auch bei AIDA Voraussetzung für die Teilnahme an einer Kreuzfahrt, ebenso ein zertifizierter Antigentest für alle Gäste ab drei Jahren. Zuvor hatte bereits AIDA-Konkurrent TUI Cruises angekündigt, dass an Bord der "Mein Schiff"-Flotte für alle Reisen der Sommersaison mit Start ab dem 29. Mai die Maskenpflicht an Bord aufgehoben wird. Kreuzfahrtgäste der Tochter Hapag-Lloyd Cruises dürfen auf den Schiffen der Reederei bereits jetzt auf die bislang obligatorischen Corona-Masken verzichten.

Derzeit mehr Grippe-Fälle als Corona bei Kindern

Bei Kindern wird derzeit nach Erkenntnissen des Robert Koch-Instituts häufiger Grippe diagnostiziert als eine Infektion mit dem Coronavirus. Betroffen seien insbesondere 5- bis 14-Jährige, schreibt das Institut in seinem Wochenbericht. Das RKI beruft sich auf Erkenntnisse aus der virologischen Überwachung. Fachleute sprechen aktuell von geringfügig erhöhter Influenza-Aktivität in Deutschland. Eine Grippewelle hat aber in der Saison 2021/22 nach wissenschaftlicher Definition gar nicht erst begonnen.

Das RKI rät zur Vorsicht bei Auftreten von Symptomen einer neu auftretenden Atemwegserkrankung wie Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten. Es werde - unabhängig vom Impfstatus und auch bei negativem Covid-19 Testergebnis - "dringend empfohlen, Kontakte zu meiden und bei Bedarf die hausärztliche Praxis zu kontaktieren".

RKI meldet für Niedersachsen 6.792 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen für Niedersachsen 6.792 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 8.185; Vorwoche: 8.952). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt nun bei 506,7 - nach 539,4 am Vortag (Vorwoche: 663,7). Das RKI meldet zudem 30 neue Todesfälle in Niedersachsen.

Inzidenz in Hamburg liegt nun bei 360,9

Der Hamburger Corona-Inzidenzwert ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts minimal gestiegen und liegt jetzt bei 360,9. Am Vortag hatte die Zahl bei 359,7 gelegen, am Donnerstag der Vorwoche bei 468,3. Binnen eines Tages kamen in der Hansestadt 1.389 neue Fälle hinzu, gestern waren es 1.658, in der Vorwoche 2.124. Es wurden fünf neue Todesfälle verzeichnet.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Drosten gegen Wiesendanger: Streit über Ursprung des Coronavirus vor Gericht

Das Landgericht Hamburg befasst sich heute (ab 11 Uhr) mit dem Streit zwischen dem Berliner Virologen Christian Drosten und dem Hamburger Physiker und Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger über den Ursprung des Coronavirus. In der mündlichen Verhandlung geht es um Äußerungen Wiesendangers in einem Interview des Magazins "Cicero", das am 2. Februar 2022 unter der Überschrift: "Stammt das Coronavirus aus dem Labor? - 'Herr Drosten hat Politik und Medien in die Irre geführt'" erschienen war. Wiesendanger warf darin dem Direktor des Instituts für Virologie an der Charité vor, die Gesellschaft über den Ursprung der Corona-Pandemie gezielt zu täuschen. Wiesendanger bezog sich vor allem auf einen offenen Brief, den 27 internationale Virologen am 19. Februar 2020 in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht hatten. Darin wiesen sie die Behauptung, das Virus habe keinen natürlichen Ursprung, als Verschwörungstheorie zurück.

Nach Erscheinen des "Cicero"-Interviews hatte Drosten Wiesendanger abgemahnt und am 14. März dieses Jahres eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Hamburg erwirkt. Danach darf der Nanowissenschaftler etwa die Behauptung, dass Drosten die Öffentlichkeit gezielt getäuscht habe, nicht wiederholen. Wiesendanger hat gegen die Verfügung Widerspruch eingelegt. Das Interview ist derzeit online nicht abrufbar. Das Magazin hat stattdessen eine Erklärung veröffentlicht, wonach man die einzelnen Punkte juristisch prüfe und die inhaltlichen Ergebnisse der Auseinandersetzung zwischen Drosten und Wiesendanger abwarte. Dass das Gericht heute bereits eine Entscheidung verkündet, gilt als unwahrscheinlich.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 545,2

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 545,2 gesunken. Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 700,1. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst werden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 2.875 , eine Woche zuvor waren es 3.425 . In den Krankenhäusern liegen derzeit 276 Covid-Kranke (eine Woche zuvor: 332). Von ihnen werden 21 auf einer Intensivstation behandelt und 11 beatmet. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten weiter die Kreise Rendsburg-Eckernförde (694,8) und Nordfriesland (676,4). Die niedrigste Inzidenz hat nun Neumünster mit 411,7.

Bundesweit 48.910 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 361,8

Das Robert Koch-Institut hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 361,8 angegeben. Am Vortag hatte der Wert bei 383,2 gelegen (Vorwoche: 485,7; Vormonat: 688,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 48.910 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 58.719; Vorwoche: 68.999) 151 Todesfälle (Vorwoche: 164) innerhalb eines Tages.

Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

