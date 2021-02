Stand: 10.02.2021 11:02 Uhr Corona-News-Ticker: Bund will Lockdown wohl bis 14. März verlängern

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, den 10. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie in unserem Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Beschlussvorlage: Lockdown soll wohl um vier Wochen verlängert werden

HH: Corona-Krise bestimmt erneut Bürgerschaftssitzung

Podcast Coronavirus-Update : Neue Folge mit Virologin Ciesek

Registrierte Neuinfektionen: 938 in Niedersachsen, 307 in Schleswig-Holstein

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Niedersachsen: Junge Union sieht strikte Lockdown-Verlängerung kritisch

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban aus Niedersachsen, steht nicht uneingeschränkt hinter den Kurs der Kanzlerin. Im Interview mit NDR Info sagt er, die Menschen, vor allem die jungen, bräuchten Perspektiven.

AUDIO: JU-Chef: "Wir können uns nicht weiter von Lockdown zu Lockdown hangeln" (4 Min)

SPD für frühere Corona-Impfungen für Lehrer und Erzieher

Lehrer und Kita-Erzieher sollen nach Willen der SPD im niedersächsischen Landtag früher als bisher geplant gegen Covid-19 geimpft werden. Statt in Phase 3 der Impfungen sollten sie wie etwa Menschen ab 70 Jahre und Polizisten schon in Phase 2 zum Zug kommen, sagte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder. "Ich glaube, da sind die Beschäftigten in Schulen und Kindertagesstätten gut platziert, um ihnen auch Sicherheit zu geben." Grund sei, dass diese Berufe mit Menschen zu tun haben, für die bisher noch gar keine Impfung vorgesehen ist. Die Prioritäten für die Corona-Impfungen ergeben sich aus einer Verordnung des CDU-geführten Bundesgesundheitsministeriums.

Niedersachsen: Fallzahl steigt, Inzidenzwert sinkt

In Niedersachsen wurden binnen eines Tages 938 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Gestern waren es 229. Bis in die Wochenmitte sind die von der Gesundheitsämtern gemeldeten Zahlen erfahrungsgemäß oft nicht vollständig, was auch in diesem Fall den erheblichen Anstieg erklärt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank laut der Landesstatistik gegenüber gestern deutlich von 78,5 auf nun 65,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Am Mittwoch vergangener Woche hatte Niedersachsen 1.086 neue Corona-Fälle und einen Inzidenzwert von 76,6 gemeldet.

In einer früheren Version dieses Beitrags hatten wir einen falschen, sehr viel niedrigeren Vorwochenwert an Neuinfektionen. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Bund will den Lockdown um vier Wochen verlängern

Das Bundeskanzleramt will den Corona-Lockdown bis zum 14. März verlängern. Das geht aus einer aktualisierten Beschlussvorlage für die heutigen Beratungen mit den Ländern hervor, wie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten. Darin sind auch einzelne Lockerungen enthalten. Friseure sollen demnach ab dem 1. März unter Auflagen wieder öffnen dürfen, für den Einzelhandel wird noch kein Datum genannt. Über die Öffnung von Schulen und Kitas sollen die Länder selbst entscheiden. Die Digital-Konferenz der Regierenden beginnt planmäßig um 14 Uhr. Anschließend geben Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine gemeinsame Presseerklärung zu den Ergebnissen.

Corona-Krise: Wie steht es um die Psyche der Gesellschaft?

Ulrich Wagner ist Sozialpsychologe an der Universität Marburg. Im Interview mit NDR Info erklärt er, wie es sich eine erneute Verlängerung des Lockdowns auf die Psyche auswirken kann.

AUDIO: Corona-Krise: Wie steht es um die Psyche der Gesellschaft? (4 Min)

Corona macht Kälte für Lastwagenfahrer noch schwerer

Für Lastwagenfahrer im Norden macht Corona das Winterwetter noch härter, denn sie haben bei bis zu zweistelligen Minusgraden derzeit keinen Zufluchtsort außer ihrer Kabine, die Rastplätze sind generell geschlossen. Es laufe aber besser seit dem ersten Lockdown vor rund einem Jahr, so der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, Dirk Engelhardt. Die Restaurants böten etwa ein festes Speisenangebot zum Mitnehmen.

Tests in Heimen: Bislang rund 3.400 Bewerbungen von Freiwilligen

Für die Unterstützung bei den Corona-Tests in Pflegeheimen haben sich bislang bundesweit rund 3.400 Freiwillige gemeldet, so die Bundesagentur für Arbeit. Die Bewerbungen werden den Angaben zufolge an Kommunen weitergeleitet, die einen Bedarf für Unterstützung angemeldet haben. Am Dienstag waren dies laut Bundesagentur 148 Landkreise und kreisfreie Städte. Für die Unterstützungen bei den Tests von Personal und Besuchern, die Ansteckungen in Pflegeheimen verhindern sollen, sind derzeit 3.650 Bundeswehrsoldaten im Einsatz. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen diese Schritt für Schritt durch Freiwillige ersetzt werden. Die Helfer sollen rund 20 Euro Stundenlohn erhalten.

Mecklenburg-Vorpommern befürwortet Lockdown-Verlängerung

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich vor dem Bund-Länder-Gipfel für eine Verlängerung des Corona-Lockdowns ausgesprochen. Zugleich forderte sie einen Plan für mögliche Lockerungen. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagt: "Wir werden keine nennenswerten Lockerungen so lange beschließen können, bis wir eine fundierte Einschätzung haben, in welcher Geschwindigkeit sich die Virus-Mutationen in Deutschland verbreiten und welchen Beitrag sie dann leisten für das Infektionsgeschehen." Erst danach könne über Lockerungsschritte, Öffnungskonzepte oder Perspektivpläne entschieden werden.

Weitere Informationen Schwesig will Corona-Regeln verlängern Vor dem Bund-Länder-Gipfel hält die Regierungschefin einen längeren Lockdown für richtig. Es müsse aber auch einen Lockerungsplan geben. mehr

Schleswig-Holsteins Politik uneinig über weiteres Vorgehen

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) erwartet einen bundesweiten Plan und plädiert für baldige Lockerungen bei Schulen und Kitas, wenn die Infektionszahlen weiter sinken. Erste Öffnungen im Februar sind aus Günthers Sicht "möglich und wünschenswert". Der Stufenplan aus Schleswig-Holstein sehe aber auch verschärfende Maßnahmen bei ansteigenden Neuinfektionszahlen vor. SPD-Landeschefin Serpil Midyatli ist gegen Lockerungen noch im Februar. Der Schutz der Gesundheit müsse höchste Priorität haben, sagte Midyatli. Deshalb könnten Lockerungen nur vorsichtig und schrittweise vorgenommen werden. Midyatli findet: "Vor dem 1. März kann ich mir das aber für keinen Bereich vorstellen."

RKI meldet Sieben-Tage-Inzidenz von unter 70

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 8.072 Corona-Neuinfektionen und 813 Todesfälle binnen eines Tages gemeldet. In diesen aktuellen Zahlen sollen auch 600 Nachmeldungen von Fällen aus Nordrhein-Westfalen enthalten sein, die laut RKI am Vortag gefehlt hatten. Vor genau einer Woche hatte das RKI 9.705 neue Corona-Fälle und 975 Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 72,8 am Dienstag auf nun 68,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Am Mittwoch vor einer Woche lag dieser Wert bei 82,9. Der bisherige Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Ziel von Bund und Ländern ist es, den Wert unter 50 zu drücken, damit die Gesundheitsämter Infektionsketten nachverfolgen können.

Kultusminister Tonne fordert Schul- und Kita-Gipfel

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) fordert einen Schul- und Kita-Gipfel mit Beteiligung des Bundes. "Seit Wochen leisten die Kinder und Jugendlichen einen Riesenbeitrag im Lockdown, die Kontaktbeschränkungen und dass alles an Sport und Hobbys wegfällt, trifft junge Menschen besonders in ihrer Entwicklung", sagte Tonne. "Das muss in einer gemeinsamen Kraftanstrengung verhindert, die Konsequenzen müssen abgefedert werden." Er erwarte daher, dass Bund und Länder sich schnell zusammensetzen und beraten, wie Lernrückstände kompensiert und psycho-soziale Belastungen abgefedert werden können. Ein solcher Schul- und Kita-Gipfel müsse dann auch ein relevantes Kinder- und Jugend-Programm des Bundes mit sich bringen. "Wir brauchen ein Corona-Kompensations-Programm des Bundes, damit wir in hohem Maße Ferienbetreuung, zusätzliche Lernangebote und Hausaufgabenhilfe einrichten können." Außerdem müsse dringend zur Sprache kommen, dass sich die Bundesregierung an den Teststrategien für Lehrkräfte und Kita-Personal engagiert.

Bund und Länder beraten über weiteres Vorgehen in Corona-Pandemie

Bund und Länder wollen sich heute (14 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise verständigen. Vor den Beratungen zeichnet sich einerseits eine Verlängerung des vorerst bis 14. Februar vereinbarten Lockdowns ab. Andererseits haben bereits mehrere Länder konkrete Pläne, Kitas und Schulen ab kommender Woche schrittweise wieder zu öffnen. Die Kultusminister der Länder plädierten für den Fall weiter sinkender Corona-Zahlen dafür. Merkel sprach sich gegen jegliche Öffnungsschritte bis zum 1. März aus. Die Zeit, in der die britische Virusvariante noch nicht die Oberhand gewonnen habe, sei entscheidend, um mit aller Kraft die Infektionszahlen herunter zu bekommen, sagte sie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Darüber gebe es aber noch Differenzen, fügte sie vor den Beratungen mit den Länderchefs hinzu.

VIDEO: Was ist vom Bund-Länder-Gipfel zu erwarten? (1 Min)

307 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 307 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Genau eine Woche zuvor waren es 248 neu gemeldete Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 62,2 am Montag auf 60,4, wie aus Daten hervorgeht, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Vor einer Woche lag der Wert bei 68,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 24 auf 1.062. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie nun 38.430 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert.

HH: Corona-Pandemie bestimmt erneut Bürgerschaftssitzung

Die Corona-Krise bestimmt heute ab 13.30 Uhr erneut die Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft. Zunächst wird es in der Aktuellen Stunde um die Situation des Mittelstands gehen. Die AfD, die die Debatte beantragt hat, fordert für ihn ein Ende des Lockdowns. Die CDU wiederum hat ihren Antrag für die Aktuelle Stunde unter den Titel "Zusammenhalt statt Wahlkampf: Corona besiegen wir nur gemeinsam" gestellt. Die Abgeordneten wollen auch über Schulöffnungen und Obdachlosigkeit diskutieren.

Podcast Coronavirus-Update: Neue Folge mit Virologin Ciesek

In der neuesten Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update vom Dienstag spricht Sandra Ciesek über die möglichen Folgen zu schneller Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Einen Stufenplan für den Weg aus dem Lockdown hält die Virologin gleichwohl für wichtig. Festgelegte Stufen würden den Menschen bei der Orientierung helfen. Trotz sinkender Zahlen bei den Neuinfektionen könnten aber nicht sofort alle Maßnahmen eingestellt werden. "Was jedem klar sein muss: dass jede Lockerung immer auch zu mehr Kontakten führt. Und dass das das Entscheidende ist für die Anzahl der Infektionen", sagte Ciesek.

Weitere Informationen Ciesek im Corona-Podcast: Jede Lockerung führt zu mehr Kontakten Die Virologin spricht über mögliche Folgen zu schneller Öffnungen. Einen Stufenplan für den Weg aus dem Lockdown hält sie für wichtig. mehr

NDR.de-Ticker am Mittwoch startet

Auch am heutigen Mittwoch, 10. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: 229 in Niedersachsen, 162 in Hamburg, 151 in Schleswig-Holstein, 206 in Mecklenburg-Vorpommern und 49 im Land Bremen - bundesweit 3.379 Neuinfektionen bestätigt.